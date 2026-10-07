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Tuto funkci v mobilu má spousta řidičů vypnutou: V tunelu pak navigace bloudí, zapnutí trvá 1 minutuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Řidič, který se chystá projet delším tunelem, spoléhá většinou na navigaci v […]
Tuto funkci v mobilu má spousta řidičů vypnutou: V tunelu pak navigace bloudí, zapnutí trvá 1 minutu
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 07.10.2026 03:58
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