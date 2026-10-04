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Tuto částku potřebujete k důstojnému životu v důchodu (2026): Až ji Češi uvidí, spadne jim brada

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Penze změní výši příjmu, skladba výdajů domácnosti ale zůstává skoro stejná jako […]
Tuto částku potřebujete k důstojnému životu v důchodu (2026): Až ji Češi uvidí, spadne jim brada

Tuto částku potřebujete k důstojnému životu v důchodu (2026): Až ji Češi uvidí, spadne jim brada

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 03:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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