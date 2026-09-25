Tuto atypickou dvoutisícovku běžně vydávají bankomaty po celém Česku. Má až desetinásobnou hodnotu

Hotovost, která se může proměnit v poklad
Éra bezkontaktních plateb vytlačila papírové peníze do pozadí. Málokdo dnes věnuje pozornost tomu, co mu bankomat vysype do ruky. Jenže právě mezi těmito všedními bankovkami se stále točí kusy, které mají pro sběratele mnohem vyšší cenu než jejich nominální hodnota. Jeden takový exemplář se letos na jaře prodal za částku přesahující dvacet pět tisíc korun.
Sběratelství historických platidel má v Česku dlouhodobou tradici. Tisíce nadšenců dnes sdílejí své nálezy prostřednictvím specializovaných facebookových skupin, kde si navzájem radí a pomáhají určit, zda náhodný nález z peněženky není vzácností. Čím méně hotovosti lidé používají, tím nižší je ovšem pravděpodobnost, že na takový kousek narazíte. Proto má každý úspěšný nález o to větší váhu.
Co o ceně bankovky rozhoduje
Hodnotu sběratelského kusu určuje především nerovnováha mezi množstvím dochovaných exemplářů a počtem zájemců, kteří je aktivně hledají. Odborníci na historii platidel sledují u bankovek tři klíčové faktory.
Prvním faktorem jsou výrobní vady vzniklé přímo v tiskárně – například nepřesný ořez, posunutý tisk, chybějící barevná vrstva nebo nesprávně umístěný ochranný prvek.
Druhým faktorem je neobvyklé sériové označení: palindromy (čísla čitelná stejně z obou stran), opakující se číslice v dlouhých řadách nebo extrémně nízká čísla z úplně prvních tiskových sérií. Podobná kritéria platí třeba i pro dvacetieurové bankovky.
Třetím rozhodujícím prvkem je fyzický stav papíru. Ohmataný nebo poškozený kus ztrácí na ceně bez ohledu na vzácnost série. Proto existují mezinárodní certifikační společnosti, které bankovky hodnotí podle standardizované stupnice a vydávají k nim oficiální certifikáty kvality. Nejznámější z nich, americká PMG (Paper Money Guaranty), certifikovala mimo jiné československou bankovku z roku 1919, jež byla vydražena za více než milion dolarů.
Série E: Když testovací kus skončí v oběhu
Existuje dvoutisícikoruna vzoru 2007 označená písmenem E, která byla vytištěna pouze v nákladu 12 500 kusů. Podle České národní banky byla část těchto bankovek určena pro testovací účely, zbytek však nakonec putoval do běžného oběhu. Na lícové straně této bankovky je vyobrazena slavná operní pěvkyně Ema Destinnová, jejíž podobu zachytil výtvarník Oldřich Kulhánek.
Rozpoznáte ji podle specifického formátu sériového čísla: písmeno E, dvojčíslí dílčí série, tři nuly a za nimi jedno až tři číslice – například E 24 000295. Právě tato kombinace písmene E s dvojčíslím vytváří vzácnost. Sériový kód najdete na bankovce na dvou místech: vodorovně vpravo dole a svisle vlevo nahoře.
Protože testovací kusy nakonec skončily mezi běžnými bankovkami, můžete na takovou dvoutisícovku narazit i dnes – třeba přímo po výběru z bankomatu. Letos v květnu se u Filatelie Klim vydražila bankovka označená E 01 za osmnáct a půl tisíce korun. Ještě výše, za dvacet šest tisíc korun, se prodala série E 24 – ta představuje úplně poslední číselnou řadu z celé série E, a právě první nebo poslední řady jsou mezi sběrateli nejžádanější.
Co dělat s nečekaným nálezem
Než jakoukoli neobvyklou bankovku utratíte, vyplatí se ji důkladně prohlédnout. Před případným prodejem ji vyfoťte na dobře osvětleném pozadí a poraďte se s odborníkem. Sběratelské skupiny na Facebooku reagují na dotazy poměrně rychle a specialisté bývají ochotni radit i laikům zdarma.
Pokud chcete hodnotu ověřit sami, využijte specializované katalogy platidel – například publikaci Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1918–2021 od autorů Jana Bajera, Martina Klima a Aleše Kohouta, která mapuje všechny bankovky a mince od roku 1918.
Skutečná hodnota bankovky ale vždy vzejde až z konkrétní aukce nebo z osobního odhadu numismatika, který kus viděl na vlastní oči. Nespoléhejte na komentáře pod fotografií na sociálních sítích – odhady se u stejné série běžně liší i o desítky tisíc korun. Šance, že vám taková bankovka projde peněženkou, je sice malá, ale kontrola dvou čísel v rohu vás nic nestojí. A jak ukazuje květnová aukce, někdy se to vyplatí.
Zdroje článku: zpravy.kurzy.cz, zivotvcesku.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová