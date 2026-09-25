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Tuto atypickou dvoutisícovku běžně vydávají bankomaty po celém Česku. Má až desetinásobnou hodnotu

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Většina z nás si při výběru hotovosti nevšímá detailů na bankovkách. Přitom právě teď můžete mít v peněžence kus, za který sběratelé nabízejí desítky tisíc korun.
Tuto atypickou dvoutisícovku běžně vydávají bankomaty po celém Česku. Má až desetinásobnou hodnotu

Tuto atypickou dvoutisícovku běžně vydávají bankomaty po celém Česku. Má až desetinásobnou hodnotu

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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