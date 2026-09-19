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Turnaj mistryň v domově Charlotte Hornets? "Chceme vytvořit Super Bowl ženského sportu," hlásí šéfka WTA

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Turnaj mistryň čeká další výrazná změna adresy. Od roku 2027 se závěrečný podnik sezony přestěhuje minimálně na tři roky do Charlotte, kde nejlepší singlistky a deblové páry světa obsadí Spectrum Center, což je domov basketbalistů Charlotte Hornets. WTA navíc do města přesune své globální sídlo a z Finals chce vybudovat jednu z nejvýznamnějších akcí ženského sportu vůbec.
Turnaj mistryň v domově Charlotte Hornets? "Chceme vytvořit Super Bowl ženského sportu," hlásí šéfka WTA

Turnaj mistryň v domově Charlotte Hornets? "Chceme vytvořit Super Bowl ženského sportu," hlásí šéfka WTA

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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