Turisty by do Jihlavy mohli lákat ježci. Třeba s hokejkou u arény nebo s pivemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Turisty by do Jihlavy mohli lákat ježci. Třeba s hokejkou u arény nebo s pivem
Podobně jako nedávno v Havlíčkově Brodě, i v Bystřici nad Pernštejnem musí policisté řešit krádeže v lesním...
Výhodné ceny v jihlavských supermarketech a rozvoz potravin jsou čím dál větší konkurencí pro malé vesnické...
Velký důvod k oslavám mají nyní v místní části Třebíče, v Budíkovicích. Tamní hasičky z SDH přivezly z...
Jihlavská radnice od dnešního dne upravuje pravidla parkování v modrých zónách. Změny jsou pro řidiče...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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