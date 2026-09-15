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Turisty by do Jihlavy mohli lákat ježci. Třeba s hokejkou u arény nebo s pivem

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Tucet ježků by po Jihlavě chtěla rozmístit Brána Jihlavy v rámci projektu Jihlava – město ježků. Primátor Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL) věří, že se podaří získat pro zajímavý projekt dotaci.
Turisty by do Jihlavy mohli lákat ježci. Třeba s hokejkou u arény nebo s pivem

Turisty by do Jihlavy mohli lákat ježci. Třeba s hokejkou u arény nebo s pivem

Zdroj: vygenerováno pomocí AI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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