Turistům v Itálii hrozí velké problémy. Mnoho z nich se nemůže dostat domů

ENAV potvrdil, že celostátní protest svolaný odborovým svazem Uiltrasporti začne ve 13:00 a skončí v 17:00. Současně jsou na stejnou dobu vyhlášeny místní akce zaměstnanců ENAV na letištích Milano Linate, Neapol, Bologna a Bari. Ministerský registr vedle ENAV uvádí také celostátní stávku zaměstnanců Techno Sky. Nezbytné služby mají zůstat zachovány. Uiltrasporti protest zdůvodňuje mimo jiné neuzavřeným firemním kolektivním vyjednáváním, poklesem kupní síly, nedostatkem pracovníků, problémy s organizací směn a podle odborů také zpožděnými investicemi.
Některé lety z Prahy zasahují přímo do stávkového okna
Podle aktuálních letových řádů se riziková část dne týká také spojení s Českem. EasyJet má například naplánovaný let U23904 z Prahy do Milána-Malpensy ve 13:15. Ryanair má ve 13:20 odlet do Pescary, ve 14:15 do Benátek-Trevisa a ve 14:50 do Říma-Ciampina. Wizz Air Malta počítá s odletem W46066 z Prahy do Říma-Fiumicina v 15:10 a Ryanair se spojem do Bergama v 16:45. Také easyJetový let do Neapole je naplánován těsně před začátkem protestu, přičemž do Neapole má dorazit už během stávky. Ranní spojení do Bari naopak spadá do dřívější části dne.
Kolem sedmé hodiny ráno nebyly ve veřejně dostupných údajích například lety Ryanairu z Prahy do Říma-Ciampina, Benátek-Trevisa nebo Pescary vedeny jako zrušené; flight trackery je stále uváděly jako plánované a bez oznámeného zpoždění. To se však může během dne změnit. Samotná italská letiště cestující upozorňují, že stávka může vyvolat jak zpoždění, tak rušení letů, a doporučují kontrolovat stav konkrétního spoje přímo u dopravce.
ITA Airways už část středečních letů zrušila
Dopad stávky není pouze teoretický. ITA Airways před jejím začátkem oznámila, že kvůli protestu ruší přibližně 29 procent svého plánovaného provozu na 30. září. ENAC zároveň připomíná dvě chráněná časová pásma od 7:00 do 10:00 a od 18:00 do 21:00, ve kterých mají být lety během stávky zajištěny. Kromě těchto časů zveřejnil úřad také samostatný seznam letů považovaných za nezbytné.
Pokud dopravce let zruší, cestující má podle evropských pravidel nadále právo zvolit si vrácení ceny letenky nebo přesměrování do cílové destinace a podle okolností také na nezbytnou péči během čekání. U pevné finanční kompenzace je situace jiná: stávka řízení letového provozu je externí vůči letecké společnosti a může být považována za mimořádnou okolnost. Dopravce však musí prokázat souvislost mezi stávkou a konkrétním narušením letu a také to, že mu nemohl zabránit přijetím přiměřených opatření.
Zdroje: enav.it, scioperi.mit.gov.it, enac.gov.it, uiltrasporti.it, ita-airways.com, easyjet.com, flightstats.com, europa.eu