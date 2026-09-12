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Turisté zvolili nejlepší česká jídla z masa: nechybí klobásy ani salámy

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Cizinci, kteří ochutnávají českou kuchyni, si oblíbí jiné favority než my sami. Gastronomická databáze TasteAtlas dala dohromady sedmičku masných výrobků, které u návštěvníků ze zahraničí bodují nejvíc. Některá jména mezi vítězi byste nejspíš nečekali. Zlatou příčku bere pražská šunka Úplně nahoře skončila pražská šunka. U Čechů budí rozporuplné pocity, zahraniční turisté ji ale milují. Prodává […]
Turisté zvolili nejlepší česká jídla z masa: nechybí klobásy ani salámy

Turisté zvolili nejlepší česká jídla z masa: nechybí klobásy ani salámy

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