Turisté zvolili nejlepší česká jídla z masa: nechybí klobásy ani salámy

Cizinci, kteří ochutnávají českou kuchyni, si oblíbí jiné favority než my sami. Gastronomická databáze TasteAtlas dala dohromady sedmičku masných výrobků, které u návštěvníků ze zahraničí bodují nejvíc. Některá jména mezi vítězi byste nejspíš nečekali.
Zlatou příčku bere pražská šunka
Úplně nahoře skončila pražská šunka. U Čechů budí rozporuplné pocity, zahraniční turisté ji ale milují. Prodává se ve dvou podobách, na kosti i vykostěná. Ta na kosti se pozná podle zlatožluté kůže na jednom boku a nepřekročí 10 kilogramů. Po naříznutí je maso bledě růžové a jemné, se strukturou, která drží pohromadě a nedrolí se.
Označení pražská šunka se v Česku ujalo už v 60. letech 19. století. Dodnes se váže hlavně k centru Prahy, kde ji turistům nabízejí stánky třeba na Staroměstském náměstí. Právě tady ji ochutná spousta cizinců, kteří jí pak dávají vysoké známky.
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Nadpis slibuje klobásy i salámy a žebříček je opravdu nabízí. Druhé místo obsadily špekáčky, tedy klasický buřt s více než stoletou tradicí. Vzniká z vepřového a hovězího masa doplněného o slaninu, chuť ladí sůl, paprika, muškátový oříšek, česnek a mletý pepř. Česko a Slovensko se dokonce spojily, aby jeho recepturu ochránily. Na talíři je nejlepší přímo z ohně, k tomu krajíc chleba a hořčice, a naložit ho můžete i jako utopence.
Špekáčky si zahraniční strávníci oblíbili hned po pražské šunce, nejlepší jsou přímo z ohně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
O několik příček níž se drží pražská klobása s výrazným podílem hovězího. Stojí za ní pražští řezníci, kteří ji na přelomu 19. a 20. století doladili tak, aby vydržela převoz i delší uskladnění. Provoní ji česnek a kmín a jde jíst horká i zastudena. K salámům se řadí i lovecký salám, tmavý plátek plochého obdélníkového tvaru. Prochází studeným uzením a k němu se hodí sýr a sklenka piva.
Překvapení seznamu: tlačenka i škvarky
Tady se možná pousmějete. Tlačenku najdete i v přehledech pokrmů, které cizincům obvykle nechutnají, a přesto se protlačila mezi nejlepší masné výrobky. Jejím základem jsou vařené vepřové vnitřnosti a další méně ušlechtilé části prasete, po ztuhnutí se krájí na silnější plátky. K ní pak patří ocet, kolečka syrové cibule a tmavý žitný chleba.
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Podobně nečekaně zabodovaly škvarky. Ty vznikají pozvolným vyškvařením sádla, ochutí je sůl a občas cibule nebo česnek. Tradičně se připravovaly na podzim a v zimě při zabijačce a jedly se jako svačina s chlebem a pivem. Sedmičku uzavírá uzené, tedy celá kategorie uzených výrobků od šunek přes žebra až po vepřová kolena. Podává se zastudena jako předkrm, nebo zatepla s knedlíkem a křenem.
Co žebříček prozrazuje o české kuchyni
TasteAtlas staví svá pořadí na hodnocení uživatelů z celého světa a snaží se odfiltrovat nesmyslné nebo lokálně podjaté hlasy. Výsledek tak ukazuje, jak české speciality vnímá někdo, kdo u nich nevyrůstal. Podobné přehledy zároveň napovídají, že zahraniční strávníci si oblíbí hlavně jídla, kterým snadno porozumí.
Zajímavé je srovnání s jiným přehledem téže databáze, který mapoval klobásy a párky celého světa. Tam se prosadily zabijačkové jitrnice i jelita, zatímco všední špekáčky nebo debrecínky se mezi stovkami nejlepších neobjevily. Cizince zkrátka častěji zaujme výrazná regionální specialita než praktická potravina, kterou máme spojenou s letním grilováním. Mezi masnými výrobky ovšem české klasiky obstály na výbornou.
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Zdroje: https://www.tasteatlas.com/best-rated-meat-products-in-czech-republic, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/41871-tasteatlas-zebricek-uzeniny, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/nejlepsi-ceske-jidlo-cizinci/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/495897-zebricek-mezi-nejoblibenejsimi-uzeninami-sveta-jsou-i-dve-ceske, https://refresher.cz/201791-ZEBRICEK-Turiste-vybrali-sedm-nejlepsich-ceskych-jidel-z-masa-Jedno-te-urcite-prekvapi