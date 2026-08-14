Turisté vybrali, které české pivo je podle nich nejlepší. Nevyhrála Plzeň, ani Radegast

Pivo je pro spoustu cizinců hlavní důvod, proč se do Česka vůbec vypraví. Když ale mají sami říct, který mok jim tady zachutnal nejvíc, žebříčku nekralují proslulé exportní značky. Na špičku se dostaly menší pivovary, jejichž jméno by leckterý domácí pijan ani netrefil.
Žebříčku vládne rodinný pivovar z Broum
Nejlepší známku, přesně 4,8 bodu z pěti, dali hodnotitelé na gastronomickém portálu TasteAtlas Pivovaru Matuška. Tenhle rodinný minipivovar sídlí v Broumech na Berounsku a mezi pivními fanoušky platí za jednoho z těch, kdo u nás rozjeli řemeslnou vlnu. Své pivo zásadně nefiltruje ani nepasterizuje.
Za značkou stojí sládek Martin Matuška a jeho zkušenosti sahají až do roku 1981. Řemeslo okoukal na prestižních adresách, jako je Prazdroj, pražský U Fleků nebo strahovský klášterní pivovar, a vlastní podnik si otevřel v roce 2009. Dnes v pivovaru vzniká zhruba třicet druhů piva ročně, vedle tradiční desítky třeba i chmelnaté speciály typu IPA.
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Se stejným hodnocením 4,8 bodu se hned za vítězem umístil humpolecký Bernard. Jeho současná éra začala roku 1991, kdy tehdy zchátralý provoz koupil v malé privatizaci Stanislav Bernard se dvěma společníky a vsadil na vlastní sladovnu a nepasterizované ležáky. Bronzovou příčku obsadila pražská Sibeeria.
Proč cizincům chutnají malé pivovary
Co za tím posunem chuti stojí? Zahraniční návštěvníci si vedle klasické světlé dvanáctky nebo desítky čím dál radši dopřejí i něco netradičního, a přesně s tím menší pivovary dokážou zaujmout. Nejlíp proto dopadla piva, která neprošla filtrací ani pasterizací, k tomu chmelnaté IPA a ovocná kyselá piva.
Cizinci sahají v Česku čím dál častěji po nefiltrovaných a chmelnatých pivech z malých pivovarů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vybírat je z čeho. Česko dnes hostí přes 500 minipivovarů a v přepočtu na obyvatele patří ke světové špičce. Jen v samotné Praze, která bývá pro turisty první pivní zastávkou, jich funguje přes 60. Rozmach malých pivovarů odstartoval zhruba v polovině nultých let a od té doby se nabídka toho, co si člověk může dát, pořádně rozkošatila.
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A kde v žebříčku najdeme značky, které mají cizinci s českým pivem spojené nejvíc? Plzeňský Prazdroj se protlačil až na osmé místo se 4,3 bodu. Pikantní na tom je, že zrovna jeho zlatavý ležák dal v 19. století jméno stylu, kterému dnes po celém světě říkají pilsner. Další velká jména, Radegast i Budějovický Budvar, se do žebříčku jedenácti nejlépe hodnocených piv nevešla vůbec.
Klasické ležáky ale rozhodně neodepisujte. Slušné umístění Prazdroje i Bernarda ukazuje, že tradiční pivo si u znalců drží pevné postavení. Jen se potvrzuje, že turista, který dorazí do Česka za pěnou, dnes rád zajde i k malému lokálnímu výrobci.
Klíčové pozice žebříčku shrnuje následující přehled:
Pořadí Pivovar Sídlo Hodnocení 1. Pivovar Matuška Broumy 4,8 z 5 bodů 2. Bernard Humpolec 4,8 z 5 bodů 3. Sibeeria Praha 4,7 z 5 bodů 8. Plzeňský Prazdroj Plzeň 4,3 z 5 bodů Odkud se pořadí vzalo Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejlepší české pivo podle turistů. Není to ani Plzeň, ani Budvar
Celé pořadí vzešlo z toho, jak jednotlivé pivovary oznámkovala komunita kolem TasteAtlasu, tedy hlavně cestovatelé a lidé, které baví objevovat místní jídlo a pití. Platforma se přitom snaží vyházet hlasy automatů i zaujaté a nacionalisticky laděné známky a názorům prověřených hodnotitelů dává větší váhu.
U seznamu jedenácti nejlepších českých piv se do 5. srpna 2026 sešlo 663 hlasů, z toho 562 systém uznal za platné. Sami tvůrci ovšem připomínají, že jejich žebříčky nejsou posledním slovem o kvalitě. Chtějí hlavně nasměrovat pozornost k zajímavým regionálním pivům a zlákat čtenáře, aby je ochutnal.
Zdroje: https://www.tasteatlas.com/best-rated-beers-styles-and-brands-in-czech-republic, https://www.seznampivovaru.cz/pivovar-matuska-broumy/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinný_pivovar_Bernard, https://www.denik.cz/ekonomika/minipivovary-v-cesku-statistiky.html, https://www.idnes.cz/spotrebitel/test/jake-ceske-pivo-chutna-turistum-nejvic-vitezem-neni-ani-plzen-ani-budvar.A260806_132600_test_hrat