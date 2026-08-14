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Turisté vybrali, které české pivo je podle nich nejlepší. Nevyhrála Plzeň, ani Radegast

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Pivo je pro spoustu cizinců hlavní důvod, proč se do Česka vůbec vypraví. Když ale mají sami říct, který mok jim tady zachutnal nejvíc, žebříčku nekralují proslulé exportní značky. Na špičku se dostaly menší pivovary, jejichž jméno by leckterý domácí pijan ani netrefil. Žebříčku vládne rodinný pivovar z Broum Nejlepší známku, přesně 4,8 bodu z […]
Turisté vybrali, které české pivo je podle nich nejlepší. Nevyhrála Plzeň, ani Radegast

Turisté vybrali, které české pivo je podle nich nejlepší. Nevyhrála Plzeň, ani Radegast

Zdroj: UdálostiExtra
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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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