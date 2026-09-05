Turisté si v Chorvatsku objednali jen palačinky. Číšník je podle jejich slov z restaurace vyhodil

Běžná návštěva restaurace na jednom z nejoblíbenějších chorvatských ostrovů se podle zveřejněného svědectví změnila v nepříjemnou situaci, která začala rezonovat také na sociálních sítích. Čtyři mladí turisté z Maďarska dorazili do zaplněného podniku na ostrově Krk v době večerní špičky. Na volný stůl měli čekat přibližně deset až patnáct minut. Když si konečně sedli a přišla obsluha, neobjednali si klasickou večeři. Každý z nich chtěl pouze porci palačinek za sedm eur. Celková útrata skupiny by tak činila 28 eur, tedy v přepočtu přibližně 680 korun.
Obsluze se objednávka podle turistů nelíbila
Právě v tu chvíli měl nastat problém. Podle verze, kterou později zveřejnila matka jednoho z mladíků, reagoval číšník na jejich objednávku podrážděně. Vadit mu mělo především to, že čtveřice během nejvytíženější části večera obsadila stůl pouze kvůli dezertu, zatímco před restaurací čekali další zájemci. Mladé muže měl nakonec požádat, aby stůl uvolnili a restauraci opustili. Není přitom známo, o který konkrétní podnik na Krku šlo, a veřejně dostupná je především verze samotných návštěvníků.
Případ rychle rozdělil diskutující na dva tábory. Část lidí se zastala turistů s tím, že pokud má restaurace palačinky běžně v nabídce a zákazník je ochoten zaplatit uvedenou cenu, neměla by obsluha rozhodovat, zda je jeho objednávka dostatečně vysoká. Jiní naopak připomínají realitu restaurací v turistických letoviscích. Čtyřmístný stůl během večerní špičky může podniku přinést násobně vyšší tržbu, pokud u něj hosté objednají hlavní jídla, nápoje nebo několik chodů.
Povinná minimální útrata v Chorvatsku stanovena není
Celá situace má ještě jednu podstatnou rovinu. V Chorvatsku podle tamního turistického zastoupení neexistuje obecné pravidlo, které by hostům restaurací automaticky přikazovalo utratit určitou minimální částku. Restaurace však musí mít jasně uvedené ceny a podmínky poskytovaných služeb a následně se jimi řídit. Pokud tedy podnik pracuje se zvláštními podmínkami, host by se o nich měl dozvědět předem, nikoliv až ve chvíli, kdy si objedná.
Pro turisty je proto podobný případ především připomínkou, že zvyklosti v silně vytížených přímořských restauracích mohou být během hlavní sezony jiné než mimo špičku. Samotná nízká objednávka ale podle zveřejněného vyjádření chorvatského turistického zastoupení neznamená, že by v zemi existovala zákonem stanovená minimální útrata. Pokud se návštěvník domnívá, že restaurace porušila své povinnosti, může se obrátit přímo na provozovatele nebo na chorvatskou státní inspekci.
dailynewshungary.com, novilist.hr, narodne-novine.nn.hr