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Turisté rozkrádají skleněnou pláž v Kalifornii. Oblázky jsou střepy z komunální skládky, které oceán obrousil do tvaru drahokamů

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Za odlivu se na úzkém pruhu pobřeží u Fort Bragg v severní Kalifornii stále třpytí tisíce vyhlazených střípků skla. Jenže s každým návštěvníkem jich ubývá.
Turisté rozkrádají skleněnou pláž v Kalifornii. Oblázky jsou střepy z komunální skládky, které oceán obrousil do tvaru drahokamů

Turisté rozkrádají skleněnou pláž v Kalifornii. Oblázky jsou střepy z komunální skládky, které oceán obrousil do tvaru drahokamů

Zdroj: Foto: Ryanx7 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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