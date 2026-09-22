Turisté rozkrádají skleněnou pláž v Kalifornii. Oblázky jsou střepy z komunální skládky, které oceán obrousil do tvaru drahokamů

Když slunce prosvítí mokrý písek na jižním okraji MacKerricher State Park, vynoří se pod nohama mozaika zelených, jantarových a mléčně bílých oblázků. Vypadají jako polodrahokamy rozsypané z obřího šperkovnice. Ve skutečnosti jde o pozůstatky komunální skládky, kterou oceán šest desítek let trpělivě přetvářel v jeden z nejfotogeničtějších kousků kalifornského pobřeží. Dnes se ale tento fenomén zmenšuje, doslova hrst po hrsti.
Tři skládky, šedesát let odpadu a jeden Pacifik
Příběh Glass Beach nezačíná jedním jediným smetištěm, jak se často traduje. Město Fort Bragg využívalo postupně tři pobřežní lokality k ukládání komunálního odpadu. První fungovala mezi lety 1906 a 1943, druhá v krátkém období 1943–1949 a třetí od roku 1949 do roku 1967, kdy stát Kalifornie skládkování na pobřeží definitivně zakázal. Právě třetí lokalita odpovídá dnešní veřejně přístupné Glass Beach, která přitahuje statisíce zvědavců ročně.
Po uzavření skládek zůstaly na útesech hromady rozbitých lahví, automobilových součástek, domácích spotřebičů i keramického nádobí. Město část odpadu odvezlo, zbytek ponechalo příboji. A Pacifik se pustil do práce. Vlny rozbíjely střepy na menší fragmenty, opakovaně je převalovaly v písku a štěrku, obrušovaly hrany. Podle
International Sea Glass Museum ve Fort Bragg přispěla i chemie: mořská voda postupně vyluhovala ze skla sodné a vápenaté složky, čímž povrch získal jemné důlky a matný, téměř sametový omak. Výsledek? Hladké, zaoblené kousky připomínající leštěné minerály, a to v horizontu několika generací, nikoli pár sezon.
VIDEO Proč jsou kobaltově modré střípky tak vzácné
Barvy mořského skla na Glass Beach vypovídají o konzumních návycích Ameriky poloviny dvacátého století. Nejběžnější odstíny (zelená, hnědá a průsvitná aqua) pocházejí z pivních a limonádových lahví, které tvořily gros tehdejšího obalového odpadu. Bílé a čiré kusy vznikly z tabulového skla a běžného nádobí.
Skutečnou raritou jsou kobaltově modré fragmenty. Jejich zdrojem byly lékovky a kosmetické nádobky značek jako Milk of Magnesia, Vicks VapoRub či Bromo-Seltzer, tedy výrobky, jež se na skládku dostávaly v nesrovnatelně menším množství než nápojové lahve. Sytě modrý odstín vzniká přidáním oxidu kobaltu do sklářské taveniny, jak potvrzuje
Corning Museum of Glass. Červené sklo, obarvené selenem nebo zlatem, patří k ještě vzácnějším nálezům. Právě tyto nejžádanější barvy mizí z pláže nejrychleji, protože si je návštěvníci vybírají přednostně. Dvanáct tisíc lidí denně a zákaz, který těžko uhlídáte
Glass Beach spadá pod MacKerricher State Park a veškeré přírodní i kulturní prvky lokality chrání kalifornský zákon. Oficiální brožura parku i
turistický web státu Kalifornie shodně uvádějí, že odnášení mořského skla z pláže je zakázáno. Porušení parkových předpisů podle Title 14 California Code of Regulations představuje přestupek, za nějž hrozí pokuta až 1 000 dolarů (zhruba 23 000 Kč) nebo až 90 dní vězení.
Jenže teorie naráží na realitu masové turistiky. Fort Bragg Coastal Trail, jehož ikonickou zastávkou je právě Glass Beach, zvládá o svátečních víkendech podle údajů California State Parks citovaných PBS SoCal až 12 000 návštěvníků denně. Při takovém náporu parkové hlídky fyzicky nemohou kontrolovat každou kapsu a každý batoh. Výsledkem je pozvolný, ale neúprosný odliv barevnosti.
Jak Glass Beach vypadá v roce 2026 a proč stojí za cestu
Kdo si prohlédne virální fotografie z internetu a vyrazí na Glass Beach s očekáváním souvislého koberce zářivých „drahokamů“, bude překvapený. Už reportáž National Geographic z roku 2012 popisovala hlavní pláž spíš jako místo s drobnými střepy než s velkými barevnými kusy. Srovnávací snímek z roku 2015 na Sea Glass Map zachycuje výrazně hustší pokryv, než jaký dnes čeká průměrného návštěvníka. Průvodce z roku 2025 připravuje turisty především na menší bílé, zelené a čiré fragmenty promíchané s běžnými oblázky.
Přesto má výprava smysl. V létě 2026 provozuje organizace MendoParks přímo u pláže informační stanoviště zaměřené na historii lokality a ochranu zdejšího ekosystému. Přístup vede od parkoviště na West Elm Street po krátké štěrkové stezce. Nejlepší zážitek nabídne odliv, kdy se odkryjí i odlivové tůňky plné mořských sasanek a hvězdic. Barevné sklo tu pořád existuje, jen ho musíte hledat pozorněji a s vědomím, že každý kousek, který zůstane na místě, prodlužuje životnost celého fenoménu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková