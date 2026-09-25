Turisté míří v Krumlově hlavně na zámek. Jen pár ulic dál čeká klášter s Picassem i středověkou hernou

Historické centrum Českého Krumlova ukrývá památku, která svou velikostí zaostává pouze za místním zámkem. Kláštery Český Krumlov přitom mnoho turistů při procházce uličkami čtvrti Latrán mine. Komplex ze 14. století nabízí únik z přelidněných ulic do klidu starobylých zahrad i výstavních sálů.
Architektonické skvosty a barokní umění
Založení rodem Rožmberků roku 1350 dalo vzniknout rozlehlému trojklášteří minoritů, klarisek a bekyň. Dnes areál vlastní Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. Pozornost poutá složitý osud Krumlovské madony. Toto ikonické dílo české gotiky vzniklo v Praze na konci 14. století přímo na objednávku rodu Rožmberků a původně zřejmě zdobilo gotickou kruchtu místního klášterního kostela. V roce 1913 ovšem vzácnou sochu zakoupila rakouská státní galerie a dnes originál vystavuje Uměleckohistorické muzeum ve Vídni.
Československá vláda se pokusila tuto ztrátu vykompenzovat a v roce 1924 pořídila dobovou variantu díla v podobě takzvané Hallstattské madony. Ta pro změnu našla domov v pražské Národní galerii. Krumlovská expozice proto od roku 2015 ukazuje alespoň kopii Hallstattské madony, která má tyto dávné prodeje a stěhování uměleckých děl návštěvníkům symbolicky připomínat.
Duchovním centrem komplexu je středověký kostel Božího Těla a Panny Marie s barokní úpravou ze 17. století. Uvnitř se nachází sousoší Piety z roku 1360 umístěné v privilegovaném oltáři. Výraznou dominantu prohlídky tvoří lunetové obrazy široké přes čtyři metry. Tyto malby z druhé poloviny 17. století od dvorního malíře Jana Melichara Otty vyprávějí příběh svatého Františka z Assisi. Barokní obrazárna pak nabízí dvanáct olejomaleb včetně rozměrného oltářního obrazu Zvěstování Páně od Matyáše Leithnera.
Interaktivní poznávání středověkého života
Velkou část areálu zabírá interaktivní historická herna zaměřená na každodenní život šlechty i prostého lidu ve středověku. Lidé si tu zkoušejí psaní brkem, práci s knihtiskem nebo míchání vonných solí a bylin v dobové lékárně. Atmosféru doplňuje alchymistická dílna ve sklepení, loutkové divadlo a velký model historického jádra města. Zábavu prohlubují dobové kostýmy k zapůjčení a strašidelné podkroví stylizované jako vstup do podsvětí.
Zážitky z herny si pochvalují celé rodiny. „Prohlídka tohoto komplexu bude patřit mezi mé oblíbené, na to kolik lidí bylo v Krumlově, tady byl relativní klid,“ svěřil se návštěvník Daniel. Další návštěvníci chválí možnost vyrobit si vlastní koupelovou sůl, voskovou pečeť nebo parfém. Podle zkušeností hostů zabere luštění úkolů a tvoření v řemeslných dílnách i několik hodin.
Letošní novinka z dílny Pabla Picassa
Zásadní událostí letošní sezóny je výstava Picasso Life. Expozice umístěná do bývalého kláštera klarisek podrobně mapuje život a tvorbu tohoto slavného umělce. Návštěvníci si prohlédnou jeho tisky, litografie, kresby i rozsáhlou kolekci keramiky. Dokumentární materiály a filmy přibližují Picassův vztah k přírodě, mytologii a ženám.
Prostředí starobylých klášterních prostor dodává výstavě specifickou atmosféru. Součástí expozice jsou také historické plakáty z galerií z celého světa, které mapují dobovou prezentaci malířovy tvorby na různých kontinentech. Výstava poskytuje ucelený pohled na osobnost tvůrce bez nadbytečného vysvětlování.
Praktické informace před návštěvou
Areál otevírá své brány každý den od půl jedenácté dopoledne do šesti hodin večer. V říjnu se provoz omezuje na dny od úterý do neděle. Historické centrum města funguje jako pěší zóna a vjezd autům nepovoluje. Řidiči musí využít odstavné plochy v docházkové vzdálenosti, nejblíže se nachází parkoviště Pod poštou se systémem aktuální obsazenosti. Většina venkovních prostor a některé části muzea disponují bezbariérovým přístupem.
Základní vstupenka do muzea vyjde na 190 korun. Za interaktivní hernu zaplatí celá rodina 580 korun a v ceně jsou zahrnuté suroviny pro výrobu vlastních suvenýrů. Vstup na výstavu Pabla Picassa stojí 250 korun pro dospělého člověka. Zvířatům zůstávají vnitřní expozice kvůli bezpečnosti a hygienickým pravidlům zcela uzavřené.
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