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Turisté míří v Krumlově hlavně na zámek. Jen pár ulic dál čeká klášter s Picassem i středověkou hernou

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Rozlehlý klášterní komplex v Českém Krumlově nabízí únik z přelidněných ulic města. Historické sály ukrývají vzácné umění i neobyčejnou alchymistickou dílnu.
Minoritský klášter v Českém Krumlově.

Minoritský klášter v Českém Krumlově.

Zdroj: FOTO:H2k4, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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