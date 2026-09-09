Turisté míří k pražskému orloji kvůli apoštolům. Jeho nejzajímavější detaily objevili až restaurátoři

Reklama
4 min
Turisté míří k pražskému orloji kvůli apoštolům. Jeho nejzajímavější detaily objevili až restaurátořiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pražský orloj přitahuje davy turistů, přesto si málokdo všimne jeho skrytých detailů. Nedávné opravy historického stroje navíc odhalily dlouho utajené nálezy.
Pražský orloj
Zdroj: FOTO:Carmelo Bayarcal, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Stát chtěl hrad Hartenberg zbourat, dnes se do něj vracejí turisté. Za záchranou stojí jeden muž a stovky dobrovolníků
Tajemství papírového mlýna a šaty princezen na dosah ruky. Brno hostí výstavu slavných kostýmů
Brněnský Letohrádek Mitrovských připravuje výstavu kostýmů z filmů Zdeňka Trošky. Expozice odhalí zajímavé...
Na Hlubokou letos zamířilo 90 tisíc lidí. Jen pár kilometrů od ní ale stojí zámek Ohrada s raritními sbírkami
Zámek Hluboká přitahuje davy turistů, v jeho těsném sousedství ale leží ukrytý architektonický skvost...
Turisté míří do Josefova za pevností, jen pár kroků dál ale čeká jiný svět. Nemocnice tu kdysi pojala 1200 pacientů
Pevnost Josefov přitahuje turisty díky zachovalé architektuře a novým atrakcím. Hned vedle ale stojí...
Znojemské vinobraní nabídne historický průvod i koncerty. Na slavnosti se lidé z Prahy letos dostanou speciálním vlakem
Letošní Znojemské vinobraní přináší milovníkům vína zajímavou dopravní novinku v podobě speciálního vlaku....
Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...Všechny články tohoto autora →
- Letecký chaos v Británii dál roste. Zrušeno je přes 1 000 letů, Heathrow zastavilo noční přílety
- Recenze: Camping Brioni – levný kemp u Puly s průzračným mořem a výhledem na Brijuni
- Ani Egypt, ani Tunisko. Češi letos v září berou útokem tuhle africkou zemi, kde je pořád 30 °C, ale málo lidí
- Vodní elektrárna Střekov slaví 90 let. Návštěvníci si tuto sobotu prohlédnou i její tři turbíny
Bartošák ukázal fotku s neznámou ženou z finské restaurace. Obličej jí ale zakryl. Tají snad novou lásku?
SportyŽivě
dnes, 14:28
3 min
Výhrůžka smrtí přišla přes aplikaci, kterou používají rodiče v celém Česku
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 14:22
Máte ho na půdě? Československé křeslo z 30. let dnes stojí desítky tisíc, klíčové jsou jeho područky
Kapitalio
dnes, 14:22
2 min
Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:20
Lev v římské aréně byl jen poslední článek řetězce. Císařství kvůli zvířatům vytvořilo obří logistickou mašinu
Kód Enigma
dnes, 14:16
5 min
Reklama
V českých obchodech byl objeven extrémně nebezpečný sýr. Pokud máte tento produkt doma, ihned ho vraťte
Cooky.cz
dnes, 14:13
3 min
Messi se vrací do španělského profesionálního fotbalu jako majitel. S Eldense se dohodl na převzetí klubu
Vše o sportu
dnes, 14:09
5 min
Nečekaný třesk v českém tenise. Šéf svazu končí, o náhradě už je jasno
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 14:08
Mladší Mbappé udeřil soupeře loktem do obličeje a potopil Lille v Lize mistrů. Na Instagramu se kál za nepřijatelný čin
SportyŽivě
dnes, 14:07
3 min
Nejvyšinutější horor roku dostává pokračování. Mladý režijní zázrak už chystá Backrooms 2
Kinobox.cz
dnes, 14:05
3 min
Reklama
Vedení českých rozhodčích odmítá říct, jestli sudí chybovali. Předseda FAČR Trunda slíbil vysvětlení, pak couvl
SportyŽivě
dnes, 14:04
4 min
Opozice kritizuje Senátem zamítnutou stavební novelu, ministryně se jí zastává
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:04
Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další tři vyřazené sanitky záchranné služby
Liberecká Drbna
dnes, 14:03
1 min
Pražští záchranáři si budou vyměňovat zkušenosti s kolegy z Dubaje
Pražská Drbna
dnes, 14:00
1 min
Nejinteligentnější lidé se rodí ve dvou znameních, potvrzují to i statistiky
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:00
7 min
Reklama
Znojemská kriminálka řeší záhadu. Poblíž rakouských hranic ležely lidské kosti
Brněnská Drbna
dnes, 14:00
1 min
Cerro El Cono v Amazonii má tvar pyramidy a nikdo neví proč. Izolovaný kužel stojí stranou pohoří, geologie mlčí
VědaŽivě.cz
dnes, 14:00
3 min
Růže řezané ve špatný měsíc příští rok nezkvetou. Zkušení zahradníci se řídí jedním jednoduchým pravidlem podle zóny
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:00
5 min
Ostapenková se na US Open slovně obořila na trenéry soupeřek. Její lotyšská protihráčka ve čtyřhře jí odmítla podat ruku
SportyŽivě
dnes, 13:56
4 min
Turisté míří k pražskému orloji kvůli apoštolům. Jeho nejzajímavější detaily objevili až restaurátoři
Výletárium
dnes, 13:53
4 min
Reklama
Keita zaujal Whitea. Po jeho oslavě měl hned psát matchmakerovi UFC
MMAMAG.cz
dnes, 13:48
1 min
Audi míří na nové trati v Madridu zpět na body
SvětFormule.cz
dnes, 13:45
2 min
OKTAGON 93: Hála vs. Úškrt. Rozbor zápasu a tipy
MMAMAG.cz
dnes, 13:42
2 min
Velké kulaté koláče z kynutého těsta, které potěší tvarohem, mákem i poctivou drobenkou
Cooky.cz
dnes, 13:42
5 min
Šampion Aspinall stále není připravený k návratu. UFC na něj čekat nebude
MMAMAG.cz
dnes, 13:35
1 min
Reklama
O Lesní školu je rekordní zájem. Ostrava chystá novou budovu
Ostravská Drbna
dnes, 13:34
2 min
Sparta se dál vrací ke zlaté dvouletce. Letná vítá zpět známého kouče
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 13:32
Boxer skončil pod rohovým sloupkem. Japonec předvedl drtivé TKO
MMAMAG.cz
dnes, 13:31
1 min
Operace Paperclip: Váleční zločinci nacistického Německa dostali druhou šanci na život v USA a unikli spravedlivému soudu
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
3 min
Jsi unavená, nebo už jen přesycená lidmi? Jak poznat, že nepotřebuješ další kávu, ale chvíli klidu
Poudree.cz
dnes, 13:30
3 min
Reklama
„Zbývá vám deset let života.“ Pamela Anderson promluvila o nejhorším období svého života
Žena.cz
dnes, 13:29
Xiaomi vyrobilo chytré hodinky, které vypadají jako luxus za milion. Stačí otočit kroužkem a úplně se změní
Mobify.cz
dnes, 13:28
4 min
Máte kruhy pod očima? Nemusí za nimi být jen únava, upozorňují lékaři
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 13:25
Prošlé mléko z lednice funguje na zahradě jako hnojivo i repelent proti škůdcům. Většina Čechů ho přitom vylévá rovnou do dřezu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 13:25
2 min
Dovoz do ČR rostl rychleji než vývoz: Zahraniční obchod hlásí schodek
Trade-off
dnes, 13:25
1 min
Reklama
Fenin se na tiskové konferenci tulil ke známé pornoherečce, která na Českých lvech běhala nahá
SportyŽivě
dnes, 13:23
3 min
OKTAGON 93: Roušal vs. Mågård. Rozbor zápasu a tipy
MMAMAG.cz
dnes, 13:20
3 min
Heřmánek je šetrným pomocníkem z přírody. Podle některých poznatků může přispívat také k lepší regulaci krevního cukru
Zdravestravovani.eu
dnes, 13:19
1 min
Nemá mozek ani nervy. Mořská houba při západu slunce začne připravovat své geny na to, co přijde později
Kód Enigma
dnes, 13:15
4 min
Noche UFC 4: Silva vs. Delgado. Karta, český čas a přímý přenos
MMAMAG.cz
dnes, 13:13
2 min
Reklama
Reklama
Zabije nás? Vývojář odhadl, za jak dlouho může AI vyhladit celé lidstvo
Lela Vémola zaujala na nové fotografii nečekaným detailem. Lidé místo luxusního outfitu řeší podivnost
Noskové se nezbavíme, vědí v Americe. Slavný kouč trvá na přezdívce pro Češku
Zcela nahý mladý muž cvičil s klikou u dodávky. Silničáři čelili bizarní situaci
Dvě divoké mývalí sestry si začaly vyrábět vlastní hračky. Jedna postup odkoukala od druhé
Reklama
Reklama