Turista se při sestupu z Höferspitze zřítil až 200 metrů. Jeho ženu odvezl vrtulník

Turista se při sestupu z Höferspitze zřítil až 200 metrů. Jeho ženu odvezl vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Turista se při sestupu z Höferspitze zřítil až 200 metrů. Jeho ženu odvezl vrtulníkZdroj: Rikki Mitterer / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 03.11.2026 07:06
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