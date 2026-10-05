Turek porušil důležitou povinnost a ohrozil sedm lidí. Před trestním stíháním ho zachránila jen závažnost zranění

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Turek porušil důležitou povinnost a ohrozil sedm lidí. Před trestním stíháním ho zachránila jen závažnost zraněníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Policie uzavřela červencovou nehodu poslance Motoristů Filipa Turka s tím, že nejde o trestný…
Filip Turek, FOTO: Ministerstvo životního prostředí/ se souhlasem
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 05.10.2026 14:04
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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