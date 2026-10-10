Turecký dron Bayraktar TB3 se naučil hledat ponorky. Ukrajině by nad Černým mořem hlídal přes 24 hodin v kuse

Zkouška proběhla 22. září 2026 ve východním Středomoří při tureckém námořním cvičení Seawolf-I. TB3 vzlétl z paluby vrtulníkového nosiče TCG Anadolu s kontejnerem SAS POD pod křídlem. Nad hlídkovou oblastí shodil dvě sonobóje, jednorázové akustické senzory, které po dopadu na hladinu zachytávají zvuky lodí a ponorek a posílají je operátorovi. Palubní procesor přitom vyhodnocoval i signál ze sonobójí, které vypustil spolupracující hlídkový letoun, a výsledkem byl obraz dění pod hladinou v reálném čase.
Plovoucí mikrofon pod křídlem umí to, co dřív zvládaly jen stroje s posádkou
Sonobój je v principu mikrofon na plováku. Po dopadu do vody se senzorová část ponoří, anténa zůstane nad hladinou a vysílá, co senzor zachytí. Americké námořnictvo tuto metodu používá desítky let na hlídkových letounech P-8 Poseidon a vrtulnících MH-60R Seahawk. TB3 ji při cvičení Seawolf-I poprvé veřejně předvedl bez člověka na palubě a s vyhodnocením akustických dat přímo v dronu.
Proti TB2, který už Ukrajina provozuje, je TB3 o třídu těžší stroj. Jeho maximální vzletová hmotnost 1 600 kilogramů je víc než dvojnásobek sedmi set kilogramů u TB2. Nese téměř dvojnásobný náklad, 280 kilogramů, a kontejner se sonobójemi tak pod křídlo bez potíží pojme. Kromě přímého rádiového spojení má TB3 i satelitní datový link, díky kterému ho operátor může řídit za horizontem.
Šestkrát déle ve vzduchu než americký Seahawk
Ukrajinská 10. námořní letecká brigáda má podle veřejně dostupného přehledu k dispozici drony TB2, vrtulníky Mi-14, Ka-27 a Ka-29 a britské Sea Kingy. Dlouhou hlídku bez posádky s vlastním zpracováním sonobójí a přenosem dat v reálném čase z nich nezvládne žádný. Vrtulníky se nad mořem udrží obvykle jednotky hodin a každý jejich let ohrožuje posádku, protože nad mořem působí ruská protivzdušná obrana.
TB3 se ve vzduchu udrží přes 24 hodin. Americký MH-60R Seahawk vydrží asi čtyři hodiny, dron tedy nad mořem vydrží šestkrát déle. Ruský protiponorkový Ka-27PL, který nese sonobóje i torpéda, létá kolem dvou a půl hodiny, takže jeden let dronu by nahradil téměř deset vzletů vrtulníku. Typ Ka-27 přitom figuruje i v ukrajinské brigádě.
Starší TB2 vydrží ve vzduchu kolem 18 hodin. O TB3 se uvádí, že létá nesrovnatelně levněji než pilotovaný letoun, konkrétní cena letové hodiny ovšem veřejně známá není.
Proč by ruskou ponorku musel potopit někdo jiný
Baykar u TB3 veřejně uvádí přesně naváděnou munici a malé střely s plochou dráhou letu. Torpédo v tomto výčtu chybí. Turecký koncern Roketsan vyvíjí lehké torpédo ORKA a oficiálně s ním počítá i pro „vzdušné nosiče“. Veřejně doložený test jeho integrace na TB3 však neexistuje a turecký sekretariát obranného průmyslu SSB popisuje ORKA hlavně jako zbraň pro hladinové platformy.
Proti ponorce by tak TB3 dnes pracoval v řetězci „najdi, upřesni, předej“. Odhalí akustickou stopu, data vyhodnotí a pošle je tomu, kdo umí zasáhnout: protiponorkovému vrtulníku, hladinové lodi, bezosádkovému námořnímu prostředku, nebo jednou možná jinému TB3 s torpédem. Přínos dronu spočívá ve zkrácení času mezi odhalením a úderem a ve vytrvalosti, se kterou tu službu může držet celé dny bez únavy posádky a bez rizika ztráty pilota.
Ruských ponorek, které by mohl hledat, v Černém moři ubývá. Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk v září 2026 uvedl, že je Rusko kvůli rizikům při vyplutí a údržbě prakticky přestalo nasazovat. Oficiální ukrajinská bilance k 25. září 2026 vede dvě ztracené ruské ponorky. Představa dronu, který dorazí ruské námořnictvo, s těmito čísly nesedí. TB3 by Ukrajině sloužil hlavně jako pojistka proti jediné ponorce, která by skrytě odpálila Kalibr na Oděsu nebo na energetickou infrastrukturu, a i taková jediná ponorka je strategická hrozba.
Závod u Kyjeva má dělat kolem 120 dronů ročně. Jakých, veřejně nezaznělo
Veřejně potvrzenou ukrajinskou objednávku TB3 otevřené zdroje neuvádějí. Základy spolupráce přitom existují několik let. Memorandum mezi Ukrajinou a Baykarem z roku 2021 počítalo s centrem pro servis, modernizace a výcvik. V únoru 2024 zakladatel Baykaru Haluk Bayraktar podle agentury Reuters potvrdil, že u Kyjeva se staví závod pro zhruba 500 zaměstnanců. Jeho plánovaná kapacita má být kolem 120 dronů ročně. Tehdy ještě nebylo rozhodnuto, jestli půjde o TB2, nebo TB3.
Datum spuštění výroby od té doby veřejně nezaznělo. Rychlé zavedení brzdí válka, bezpečnostní rizika a potřeba poskládat celý integrační řetězec od sonobójí přes akustické procesory a datové linky až po velení a řízení. Spojenci z NATO už TB3 v akci viděli: v únoru 2026 létal při cvičení Steadfast Dart 26 z paluby TCG Anadolu v Baltském moři.