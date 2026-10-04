Turci chtějí sundávat drony brokovnicemi. Věž Dron Kalkanı zachytí cíl na 800 metrů, střílet začne až na 150 metrech

Systém poprvé ohlásila turecká agentura Anadolu Ajansı 21. září 2026. O dva dny později ho vystavovatelé ukázali na 21. ročníku veletrhu MÜSİAD EXPO v Istanbulu, který trval do 26. září. Dron Kalkanı je otočná a sklopná robotická věž. Uprostřed nese elektrooptický senzorový blok s akustickými snímači a po stranách dvě poloautomatické brokovnice Derya MAX ráže 12. Na veletrhu stála na korbě obyčejného pick-upu. Výrobce ji chce montovat také na lodě, pevná stanoviště a pozemní vozidla bez posádky.
Kolik času má věž od zachycení dronu do prvního výstřelu
Na dálku pracují jen pasivní senzory, tedy elektrooptika a akustické snímače. Jejich data vyhodnocuje umělá inteligence přímo na věži. Dron tak systém odhalí, zařadí a sleduje na vzdálenost 600 až 800 metrů. Brokovnice mají reálnou šanci zasáhnout až zhruba od 150 metrů, takže většinu přiblížení věž cíl jen sleduje.
Běžný FPV dron létá rychlostí 120 až 180 km/h. Při 150 km/h urazí zhruba 42 metrů za sekundu. Pokud ho věž zachytí na 800 metrech, zbývá jí do začátku palebné zóny necelých 16 sekund. Pokud ho uvidí až na 600 metrech, má necelých 11 sekund. V celém rozpětí rychlostí vychází okno na rozhodnutí přibližně devět až dvacet sekund, nejrychlejší drony ho tedy stlačí pod deset sekund.
Samotná palba je ještě kratší. Posledních 150 metrů zvládne dron letící 150 km/h za necelé čtyři sekundy, při 180 km/h dokonce za tři. Lidský střelec by v takovém čase sotva zamířil, a proto věž pálí sama, bez lidské prodlevy mezi zaměřením a výstřelem.
Obě hlavně pálí naráz a na 140 metrech tvoří mrak broků široký dva metry
Dvě brokovnice mají střílet současně. V dráze dronu tak má vzniknout hustší oblak broků o průměru zhruba dvou metrů, a to na vzdálenosti kolem 140 metrů, tedy hned za okrajem palebné zóny. Kolik takových oblaků je potřeba na jeden sestřelený dron, výrobce neuvádí. Každá zbraň bere zásobníky na 10 nebo 15 nábojů. Turci z toho vyvozují rezervu na další cíl nebo malý roj. Bez údaje o spotřebě nábojů na jeden zásah se ale tohle tvrzení nedá přepočítat na konkrétní počet dronů.
Derya MAX je poloautomatická zásobníková brokovnice ovládaná plynem, s komorou pro náboje 12/76, tedy 3" magnum. Konstrukčně vychází z platformy AR-15, což usnadňuje připojení příslušenství i automatické nabíjení. Generální ředitel společnosti Turaç Fatih Altunbaş v rozhovoru pro Anadolu označil za rozhodující kombinaci zbraně se speciální protidronovou municí Sterling. Patří k ní i wolframové laborace, které mají na krátkou vzdálenost co nejvíc zvýšit pravděpodobnost zásahu malého a rychlého cíle.
Drony na optickém vláknu, proti kterým rušička nic nezmůže
Americká armáda popisuje drony řízené optickým vláknem jako rostoucí problém. Nepotřebují rádiový signál ani GPS, takže je rušička nezastaví. Na ně a na FPV kamikaze drony, tedy na mini a mikro stroje, Dron Kalkanı míří. Proti větším bezpilotním letounům je brokovnice ráže 12 na 150 metrů prakticky neúčinná.
Výrobce na vlastním webu výslovně píše, že věž má doplňovat rušičky, radary a další vrstvy protivzdušné obrany. Turecko zároveň vyvíjí laserový systém Alka od firmy Roketsan. Ten má být další vrstvou připravované obrany Steel Dome.
Samotný nápad střílet na drony broky pochází z fronty. Mezinárodní legie pro obranu Ukrajiny veřejně dokumentuje, jak vojáci v zákopech používají proti dronům brokovnice ráže 12. Dron Kalkanı přenáší stejný postup, tedy oblak broků proti FPV dronu, z rukou vojáka na autonomní věž.
Beretta sází na osm brokovnic Benelli s dosahem do 100 metrů
Italská Beretta Defense Technologies představila před veletrhem Eurosatory 2026 vlastní systém LIVET. Jde o dálkově ovládanou zbraňovou stanici s osmi brokovnicemi Benelli Drone Guardian a automatickým sledováním cíle. Brokovnicovou vrstvu Italové oficiálně omezují na pásmo do 100 metrů a mluví o ní jako o „poslední záchraně“ proti malým kvadrokoptérám.
Dron Kalkanı má čtvrtinový počet hlavní, je lehčí a kompaktnější a díky pasivním senzorům sleduje cíl až na 600 až 800 metrů. Palebnou zónu přitom začíná zhruba na 150 metrech, tedy o polovinu dál, než kam svou osmihlavňovou stanici pouští Beretta. Turecký slib je při menší palebné síle odvážnější a údaj o úspěšnosti zásahů, který by ho podložil, chybí. Chybí také cena, takže pověst levného řešení, se kterou se brokovnicové systémy prezentují, zatím nejde u Dron Kalkanı ověřit.
Přenosná rušička, švédský systém i kulomet: co Česko zkouší proti dronům
Armáda České republiky chystá cvičení Drone Shield 2026, které má prověřit propojení více technologií v realistickém prostředí. Vojáci mají ve výbavě přenosnou rušičku MANPACK G. Pro ničení dronů se testuje švédský systém RBS-70NG i kulomet FN MINIMI Mk3. Domácí průmysl nabízí modulární systém ReCAS od firmy RETIA a kolínská firma U&C vyvíjí interceptor Chaser. Autonomní věž se dvěma brokovnicemi, podobná turecké, v české nabídce veřejně dohledatelná není.
Dron Kalkanı zatím nemá doložené bojové nasazení ani potvrzeného zákazníka. Turaç uvádí, že distribuuje do více než 90 zemí a má status dodavatele pro agenturu NSPA.