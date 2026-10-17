Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tupé nůžky na zahradě trhají rostliny a zvyšují riziko infekce. Pasta z koupelny je naostří za 5 minut bez jediného nástroje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zanesené zahradní nůžky drtí stonky a rány se pak hojí hůř. Obyčejná bílá zubní pasta dokáže čepele během pár minut dočistit a přeleštit.
Tupé nůžky na zahradě trhají rostliny a zvyšují riziko infekce. Pasta z koupelny je naostří za 5 minut bez jediného nástroje

Tupé nůžky na zahradě trhají rostliny a zvyšují riziko infekce. Pasta z koupelny je naostří za 5 minut bez jediného nástroje

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Bioodpad nesmíte jen tak vyhodit, pokud je vhodný ke kompostování. Za porušení nového pravidla hrozí pokuta i v desítkách milionů korun
Bioodpad nesmíte jen tak vyhodit, pokud je vhodný ke kompostování. Za porušení nového pravidla hrozí pokuta i v desítkách milionů korun
Kdo v září nechá záhony po sklizni prázdné, na jaře bude bojovat s plevelem a vyčerpanou půdou. Řešení stojí pár korun
Kdo v září nechá záhony po sklizni prázdné, na jaře bude bojovat s plevelem a vyčerpanou půdou. Řešení stojí pár korun

První podzimní měsíc je ideální čas k zaplnění vzniklých volných míst na vašich záhonech. Zbavte se...

Kdo cibuli vyseje v nepříznivý den, přijde o polovinu úrody. Kalendář prozradí, kterým datům se na podzim vyhnout
Kdo cibuli vyseje v nepříznivý den, přijde o polovinu úrody. Kalendář prozradí, kterým datům se na podzim vyhnout

Aby se vám letos výsev cibule opravdu povedl, pak si vezměte k ruce šikovný kalendář. Díky němu budete mít...

Instalatér prozradil, kam ve skutečnosti nalít kyselinu citronovou. Ne do mísy, ale do nádržky. Výsledek ráno překvapí i skeptiky
Instalatér prozradil, kam ve skutečnosti nalít kyselinu citronovou. Ne do mísy, ale do nádržky. Výsledek ráno překvapí i skeptiky

Až se budete chystat vyčistit svou toaletu, nemusíte k tomu používat chemické prostředky. Kyselina...

Vlašské ořechy zabalené do hliníkové fólie vydrží v mrazáku až 5 let. Ale stačí jedna špatná nádoba a celá úroda je na vyhození
Vlašské ořechy zabalené do hliníkové fólie vydrží v mrazáku až 5 let. Ale stačí jedna špatná nádoba a celá úroda je na vyhození

Skvělým pomocníkem vám při skladování ořechů bude obyčejný mrazák. Tady vám tyto oblíbené plody podzimu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.