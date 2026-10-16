Tunelbus svezl za dva měsíce 200 tisíc lidí. Největší zpoždění nabírá v Dejvicích

Tunelbus se do běžného provozu poprvé 15. srpna. Regionální organizátor pražské integrované dopravy si tak chtěl vyzkoušet opatření, která pro linku vytvořil, a také postupně houstnoucí provoz ke konci prázdnin.
Ulicemi Nad Šutkou a Zenklovu jezdí přímým nájezdem po kolejích, v Nové Povltavské má vyhrazený pruh, před vjezdem do Blanky jede odbočovacím pruhem na Troju a na semaforu se díky posunuté stop čáře zařadí před auta.
„Z hlediska vytíženosti jsme očekávali dva skoky. Logicky jednak konec prázdnin, a pak také zprovoznění zastávky Kuchyňka, které se naštěstí stihlo s postupným začátkem semestru na vysokých školách v okolí. A to se potvrdilo. Když linka 145 v nové trase v polovině srpna začínala, pohyboval se denní počet cestujících v jednom směru v nejsilnějších dnech pod či na hranici 1500,“ uvedli zástupci PIDu.
Po dvou měsících jsou čísla na dvojnásobku, jen Kuchyňka podle PIDu první dny zásobovala linku tisícovkou cestujících denně navíc.
Za dva měsíce napočítali 200 tisíc cestujících. „Upozorňujeme, že vytíženost nelze počítat prostým průměrem, kontinuálně totiž roste a ve špičkách již jezdí spoje zaplněné. Stále je mimochodem silnější směr z Kobylis (Čimic) na Dejvickou,“ sdělil PID.
A jak je to se zpožděním, kterého se lidé tak obávali. Platí to, co pro ostatní linky, které jezdí frekventovanými trasami. O víkendu, brzy ráno, večer a mezi špičkami jezdí včas. Když se něco stane v Blance, naberou logicky výraznější zpoždění.
„V průměru ale provoz linky příliš nevybočuje. Ve směru do Dejvic linka nejvíce trpí v ranní špičce, kdy průměrné zpoždění atakuje čtyři minuty. V odpolední se většinou vejde do standardů včasnosti a průměr atakuje tříminutové zpoždění až v závěru trasy na Vítězném náměstí. Jinak jezdí převážně včas,“ informoval PID.
V opačném směru pak zpoždění průměrně bývá kolem tří minut.
„Horší je v tomto směru očekávaně špička odpolední, kdy linka nabírá zpoždění už v úseku Vítězné náměstí – Hradčanská (tedy kolem křižovatky Prašný most) a pak si jej veze s sebou."
Je to kolem pěti až šesti minut. Na okolí křižovatky se teď chce PID zaměřit a zajistit lepší průjezd.