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Tunelbus svezl za dva měsíce 200 tisíc lidí. Největší zpoždění nabírá v Dejvicích

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Autobus linky 145, který spojuje Prahu 6 a Prahu 8 trasou přes tunel Blanka, už je v provozu dva měsíce. Za tu dobu ho využilo už 200 tisíc lidí, silnější je směr z Čimic na Dejvickou. Zpoždění, kterého se lidé nejvíc obávali, nabírá jen minimální, nejvíc ale v Dejvicích.
Tunelbus svezl za dva měsíce 200 tisíc lidí. Největší zpoždění nabírá v Dejvicích

Tunelbus svezl za dva měsíce 200 tisíc lidí. Největší zpoždění nabírá v Dejvicích

Zdroj: PID
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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