Tunel Pohůrka na dálničním obchvatu Českých Budějovic uzavře pravidelná údržba

Tunel Pohůrka na dálničním obchvatu Českých Budějovic uzavře pravidelná údržbaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tunel Pohůrka na dálničním obchvatu Českých Budějovic uzavře pravidelná údržbaZdroj: Město České Budějovice
Článek byl publikován 18.10.2026 05:04
V Táboře podepsaly koaliční smlouvu vítězné Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a zastupitelka Olga...
Už 924 nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy a rovných osmdesát případů klíšťové encefalitidy...
Českokrumlovští policisté se zabývají případem poškození skleněné výplně zadního okna autobusu, ke kterému...
Hokejisté Vítkovic podlehli v 11. kole extraligy na vlastním ledě Českým Budějovicím 1:3 a natáhli sérii...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →