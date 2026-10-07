Tuhle značku najdete na téměř každé pneumatice. Řidičům přitom prozradí mnohem víc než jen její stáří

Kód DOT je vyražený nebo vylisovaný do bočnice pneumatiky a jeho nejznámější část tvoří poslední čtyři číslice. První dvě označují týden výroby, druhé dvě rok. Pokud tedy řidič například narazí na číslo 3424, pneumatika byla vyrobena ve 34. týdnu roku 2024. Datum výroby může být umístěno v samostatném oválném poli a u některých pneumatik je kompletní označení viditelné pouze z jedné strany, takže může být nutné zkontrolovat i vnitřní bočnici. U pneumatik vyrobených před rokem 2000 se používalo starší tříčíselné označení, s nímž se dnes řidiči setkají především u velmi starých plášťů. Pokud se podobná pneumatika stále používá v běžném provozu, samotná hloubka dezénu už rozhodně není jediným údajem, který by měl majitele zajímat.
DOT není jen informace o stáří
Písmena DOT pocházejí z označení amerického ministerstva dopravy a identifikační systém vznikl především kvůli dohledatelnosti pneumatik. Celé číslo TIN, tedy identifikační číslo pneumatiky, může vedle data výroby obsahovat také kód výrobního závodu a část vyhrazenou pro údaje výrobce o konkrétní pneumatice. Smysl tohoto značení je důležitý například při svolávacích akcích, kdy lze podle identifikačního čísla přesněji určit dotčenou výrobní sérii. Současný americký systém používá u nových pneumatik třímístný kód výrobního závodu, šestimístnou část s informacemi výrobce a čtyřmístný kód data výroby. Starší pneumatiky proto mohou mít strukturu označení odlišnou a neplatí, že každý znak lze jednoduše rozluštit bez databáze výrobce. Pro běžného českého řidiče zůstávají nejpraktičtější právě poslední čtyři číslice, které poskytují okamžitou informaci o skutečném stáří pláště.
Hluboký vzorek ještě neznamená dobrou pneumatiku
Datum výroby má význam i u pneumatik, které mají na pohled dostatečně hluboký dezén. Pryž během let stárne a její stav ovlivňuje nejen počet ujetých kilometrů, ale také skladování, sluneční záření, teplotní výkyvy nebo dlouhodobé odstavení automobilu. Proto nelze určit bezpečnost pneumatiky pouze podle toho, kolik milimetrů vzorku na ní zbývá. Americký úřad NHTSA upozorňuje, že někteří výrobci automobilů a pneumatik doporučují výměnu po šesti až deseti letech bez ohledu na zbývající dezén. Continental doporučuje pneumatiky starší deseti let nahradit novými, přičemž datum se počítá právě podle označení na bočnici. Pevná univerzální hranice použitelnosti ale neexistuje, protože skutečný stav závisí na konstrukci, používání a podmínkách, kterým byl plášť vystaven. Důvodem k výměně mohou být i praskliny, deformace, boule, poškození bočnice nebo jiné viditelné změny, a to bez ohledu na datum výroby.
Před zimou nestačí podívat se pouze na DOT
Kontrola data výroby je užitečná, před zimní sezonou ale musí následovat také kontrola dezénu a celkového stavu všech pneumatik. V Česku platí od 1. listopadu do 31. března povinnost použít zimní pneumatiky tehdy, pokud se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze takové podmínky během jízdy vzhledem k počasí očekávat. U automobilů do 3,5 tuny musí být v těchto případech zimní pneumatiky na všech kolech a hlavní dezénové drážky musejí mít nejméně čtyři milimetry. Samotný dostatečný vzorek ale starší nebo poškozenou pneumatiku automaticky nezachrání. Řidič by proto měl při sezonním přezouvání zkontrolovat kombinaci několika údajů: datum výroby, hloubku dezénu, stav bočnic i případné nerovnoměrné opotřebení. Právě taková kontrola poskytne o skutečném stavu pneumatik podstatně více informací než pouhý pohled na vzorek.
zdroje: NHTSA.gov, Continental-tires.com, BESIP.gov.cz