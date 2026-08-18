Tuhle věc nikdy nedávejte do mrazáku. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim jídlo chutná jinak

Mrazák bereme jako kouzelnou skříňku, do které se vejde skoro cokoli. Naházíme do něj zbytky oběda, výhodný nákup i pytlík brambor a spoléháme, že za týden bude všechno jako čerstvé. Jenže část potravin vytáhneme povadlou, vodnatou nebo s divnou pachutí a marně přemýšlíme, co se stalo. Přitom za tím stojí jednoduchý princip, který většina domácností přehlíží.
Za změnu chuti může skoro vždycky voda
Rozhodující je, kolik vody potravina obsahuje. Voda při zmrazení zvětší objem a ledové krystalky naruší jemnou strukturu uvnitř suroviny. Jakmile pak jídlo rozmrzne, drží pohromadě jen zčásti a mění se v měkkou, vodnatou hmotu. Nejhůř dopadnou syrové brambory. Vytáhnete je zkašovatělé, nasládlé nebo tmavé a k vaření se nehodí.
Hotové bramborové pokrmy jako kaše, knedlík nebo krokety přitom mrazák snesou úplně bez potíží. Stejně jako brambory dopadne většina vodnatých druhů ovoce a zeleniny. Okurka, rajče, cuketa, meloun i hlávkový salát po rozmrazení ztratí křupavost a zůstane z nich slizká kaše bez chuti.
Přečtěte si také: Ani sůl, ani pepř. Maso naložte s tímto 1 kořením a při pečení i smažení bude až dvakrát šťavnatější Vejce ve skořápce v mrazáku popraskají
Vajíčka ve skořápce lidé do mrazáku dávají překvapivě často, aby jim doma zbytečně neležela. Jenže tudy cesta nevede. Voda uvnitř vajíčka při zmrznutí zvětší objem, tenká skořápka to nevydrží a praskne, takže se k obsahu snadno dostanou bakterie. Uvařené vejce zase po rozmrazení zgumovatí a chuť ztratí docela.
Uchovat vejce jde jen jedním způsobem. Vyklepněte je do misky, vidličkou promíchejte žloutek s bílkem a rozdělte po jednotlivých kusech do malých nádobek nebo silikonových formiček. Takto zmrazená je pak bez problémů použijete na omeletu i na pečení.
Vejce ve skořápce v mrazáku praskají, zamrazit se dají jen rozklepnutá a promíchaná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Mléko a měkké sýry se v chladu rozdělí
Druhou velkou skupinou, která mrazák nesnáší, jsou mléčné výrobky s vysokým podílem vody. Mléko, smetana, jogurt, tvaroh i měkké sýry typu ricotta nebo brie se po zmrazení srazí. Voda a tuk se od sebe oddělí, výrobek zhrudkovatí a leckdy sklouzne do hořka, takže na chleba ani do kávy se už nehodí.
Přečtěte si také: Kolik bere pomocná síla v kuchyni obyčejné restaurace? Až uvidíte výplatní pásku, pochopíte, proč do oboru nikdo nechce
Naopak máslo a tvrdé sýry mají tuku hodně a vody málo, takže jim nízké teploty tolik nevadí. Právě u mléka lidé nejčastěji nechápou, proč jim po rozmrazení chutná jinak.
Rozmražené maso už podruhé nezmrazujte
U masa nejde jen o chuť, ale hlavně o zdraví. Jakmile ho jednou rozmrazíte, začnou se v něm množit bakterie, a to i v lednici. Když ho vrátíte do mrazáku a pak rozmrazíte podruhé, jejich počet vyskočí a snadno si přivodíte potíže s trávením. Rozmražené maso proto raději rovnou tepelně upravte a snězte.
Nejlíp uděláte, když maso rozdělíte na porce hned při nákupu, podle toho, kolik ho spotřebujete na jedno vaření. Z mrazáku pak vytáhnete jen jednu dávku a o zbytek nezavadíte.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat houbičky na nádobí. Nahrazují je 1 věcí, která nikdy nezapáchá a stojí pár korun Když maso rozdělíte na porce hned při nákupu, vytáhnete z mrazáku vždy jen jednu dávku a druhé rozmrazování odpadá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Smažené jídlo a hotové omáčky zhořknou
Do mrazáku se nehodí ani smažená jídla. Tuk, ve kterém se řízek nebo karbanátek připravil, časem v mraze zhořkne a jídlo dostane nepříjemnou pachuť.
Podobně dopadnou studené omáčky a zálivky, které drží pohromadě díky emulzi tuku a vody nebo díky zahušťovadlu, typicky tatarka, dresinky nebo saláty s majonézou. Při zmrazení se taková směs rozpadne, olej vyplave nahoru a zbude z ní rozbředlá hmota. Řídká rajčatová omáčka to zvládne, potíže dělají až mastné a hutné směsi.
Přehled potravin, kterým mrazák nesvědčí, i toho, co se s nimi stane, shrnuje následující tabulka:
Přečtěte si také: Babiččin trik na guláš funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a omáčka už nikdy nebude vodová
Potravina Co se s ní v mrazáku stane Syrové brambory Zkašovatí, ztmavnou a občas zůstanou nasládlé, k vaření se nehodí Vodnaté ovoce a zelenina (okurka, rajče, cuketa, meloun, salát) Ztratí křupavost a zůstane z nich slizká kaše bez chuti Vejce ve skořápce Skořápka praskne a k obsahu se dostanou bakterie Mléko a měkké sýry (smetana, jogurt, tvaroh, ricotta, brie) Srazí se, voda a tuk se oddělí a výrobek zhrudkovatí, občas zhořkne Rozmražené maso podruhé Množí se v něm bakterie a snadno si přivodíte potíže s trávením Smažená jídla Tuk časem zhořkne a jídlo dostane nepříjemnou pachuť Emulgované a zahuštěné omáčky (tatarka, dresinky, saláty s majonézou) Emulze se rozpadne, olej vyplave nahoru a zbude rozbředlá hmota Jak potraviny skladovat správně
Řešení bývá jednodušší, než to vypadá. Vodnaté ovoce a zeleninu kupujte v menším množství a snězte je čerstvé, brambory schovejte do sucha a chladu bez přístupu světla, kde bez problémů přečkají řadu týdnů. Mléčné výrobky nechte v lednici, ta jim svědčí a poživatelné bývají pěkně dlouho.
A když už chcete něco zamrazit, dělejte to s rozvahou. Nechte jídlo vychladnout, rozdělte ho na porce a nádobu popište datem. Mrazák pak bude spolehlivým pomocníkem a jídlo si po rozmrazení zachová chuť.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do polévky a chutná, jako by se táhla na plotně celý den
Zdroje: https://www.denik.cz/bydleni/potraviny-mrazak.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/2466-8-potravin-ktere-rozhodne-nepatri-do-mrazaku-k-ledu-nepatri-brambory-ani-nektere-syry/, https://fresh.iprima.cz/magazin/jak-na-to-tipy-a-triky-v-kuchyni/6-potravin-ktere-nikdy-nezmrazujte-zkazite-si-akorat-chut-k-jidlu, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/co-nesmi-do-mrazaku-30000207.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/2142-potraviny-ktere-nepatri-do-mrazaku