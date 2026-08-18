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Tuhle věc nikdy nedávejte do mrazáku. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim jídlo chutná jinak

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Mrazák bereme jako kouzelnou skříňku, do které se vejde skoro cokoli. Naházíme do něj zbytky oběda, výhodný nákup i pytlík brambor a spoléháme, že za týden bude všechno jako čerstvé....
Tuhle věc nikdy nedávejte do mrazáku. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim jídlo chutná jinak

Tuhle věc nikdy nedávejte do mrazáku. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim jídlo chutná jinak

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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