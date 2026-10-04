Tuhle věc nikdy nedávejte do mrazáku. Většina Čechů to dělá a diví se, proč je pak gumová

Sýr ve slevě se špatně odmítá, a tak ho spousta lidí koupí do zásoby a to, co nestihne sníst, šoupne do mrazáku. Vypadá to jako rozumný tah proti plýtvání. Jenže přesně tady vzniká chyba, kterou člověk odhalí až po rozmrazení. Místo lahodné pochoutky z mrazáku vyleze drobivý, gumovitý kus, který jde sotva nakrojit.
Proč se ze sýra po rozmrazení stane guma
Za všechno může voda, kterou sýr přirozeně obsahuje. Jakmile teplota klesne pod bod mrazu, promění se v drobné ledové krystalky. Ty zevnitř roztrhají jemnou bílkovinnou síť, která drží sýr pohromadě, a zároveň od ní oddělí tuk. Po rozmrazení se struktura do původního stavu už nevrátí.
Čím víc vody sýr obsahuje, tím je škoda větší. Proto měkké druhy dopadnou hůř než tvrdé. Výsledkem bývá sýr, který není zkažený, jen ztratil to hlavní. Je tuhý, gumovitý a vysušený, chuť se vytratí a u vlhčích druhů se spíš rozbředne do zrnité hmoty. Na plátek do chleba už se nehodí.
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Podstatné je, že tenhle proces nejde vzít zpátky. Ať sýr rozmrazíte sebeopatrněji, popraskanou strukturu už nic nesloží dohromady. Proto se vyplatí rozmyslet dopředu, jestli konkrétní sýr do mrazáku vůbec patří, než ho tam bezmyšlenkovitě odložíte.
Které sýry mráz přežijí a které zničíte
Ne každý sýr je na tom stejně. Tvrdé a polotvrdé druhy díky nižšímu obsahu vody a pevnější konzistenci zvládnou mražení poměrně bez úhony. Patří mezi ně čedar, eidam, parmezán, ementál nebo zralá gouda. Americké ministerstvo zemědělství USDA k mražení doporučuje právě takové bloky bez kůrky a dodává, že ani tvrdý sýr nemá v mrazáku ležet zbytečně dlouho, protože časem na kvalitě ztrácí.
Úplně jinak dopadnou měkké a čerstvé sýry. Camembert, brie, hermelín, cottage nebo různé smetanové a tvarohové sýry mají hodně vody a krémovou strukturu, kterou chlad spolehlivě rozloží. Z jemné lahůdky se stane mazlavá, beztvará hmota, která o svou chuť přijde. U plísňových sýrů může navíc nekontrolované rozmrazování ohrozit i jejich zdravotní nezávadnost. Tyhle druhy patří do lednice a je lepší je rychle spotřebovat.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Skupina sýrů Jak dopadnou v mrazáku Příklady Tvrdé a polotvrdé (nižší obsah vody) Zvládnou mražení poměrně bez úhony čedar, eidam, parmezán, ementál, zralá gouda Měkké a čerstvé (hodně vody) Krémovou strukturu chlad spolehlivě rozloží camembert, brie, hermelín, cottage, smetanové a tvarohové sýry Zmrazený sýr se hodí hlavně na vaření
I tvrdý sýr, který mražení přežije, se po rozmrazení chová jinak. Na studenou mísu nebo plátek do rohlíku se moc nehodí, protože se drolí a je sušší. Zato při vaření se znehodnocená struktura prakticky neprojeví. Skvěle se uplatní v lasagních, gratinovaných bramborách, rizotu nebo na zapečeném toastu. Nastrouhaný sýr navíc spadne rovnou do horké omáčky nebo na těsto a roztaví se, takže na výsledku nikdo nepozná, že prošel mrazákem. Pokud dopředu víte, že sýr stejně skončí v teplém jídle, mražení dává smysl.
Rozmrazený tvrdý sýr se nejlíp využije v teplém jídle, kde zapečená vrstva jeho poškozenou strukturu úplně skryje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak sýr zamrazit, aby to dávalo smysl
Když už do mražení jdete, vyplatí se dodržet pár zásad:
Sýr ještě před uložením rozdělte na menší dávky na jedno použití, ať už ho nastrouháte, nebo nakrájíte na tenké díly. Jednotlivé plátky proložte pečicím papírem, ať se neslepí. Porci zabalte co nejtěsněji, aby se k sýru nedostal vzduch. Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na vaření. Visí nad sporákem ve většině českých kuchyní
Nastrouhaný sýr jde navíc použít rovnou zmrzlý, bez rozmrazování.
Právě vzduch je totiž hlavní nepřítel, protože sýr v mrazu vysušuje a zanechává na něm nevzhledné světlé mapy. Porci je dobré i popsat datem, ať máte přehled, jak dlouho už leží.
Myslete i na to, že sýr snadno nasákne okolní pachy, takže ho v mrazáku držte dál od masa a aromatických potravin, ideálně v uzavřené dóze. Když ho pak budete chtít použít, přendejte ho večer z mrazáku do lednice a nechte ho přejít pozvolna do druhého dne. Urychlování v mikrovlnce nebo na lince při pokojové teplotě chuti i struktuře spíš uškodí. Mražení sýra tedy nemusí být vždycky omyl, chce to jen vybrat správný druh a počítat s tím, že rozmrazený sýr nejlíp využijete při vaření.
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Zdroje: https://www.petitchef.cz/articles/lze-zmrazit-syr-zjistete-ktere-jsou-idealni-a-ktere-ne-aid-12675, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/potraviny-ktere-se-nesmi-mrazit, https://www.toprecepty.cz/clanky/2466-8-potravin-ktere-rozhodne-nepatri-do-mrazaku-k-ledu-nepatri-brambory-ani-nektere-syry/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/ktere-potraviny-nepatri-do-mrazaku/, https://svet-potravin.cz/syry-jako-cedar-nebo-parmezan-mraz-zvladnou-camembert-se-ale-v-mrazaku-znehodnoti/