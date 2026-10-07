Tuhle věc nikdy nedávejte do mrazáku v původním obalu. Většina Čechů to dělá a diví se, proč se kazí

Kuřecí prsa koupená v akci čekala v mrazáku od jara a teď konečně přijdou na řadu. Po rozmražení ale nastane zklamání. Okraje plátků jsou šedivé, na povrchu se objevily suché a tuhé ostrůvky a hotové maso je spíš vyschlé než šťavnaté. Za takovým výsledkem bývá obyčejný zvyk, který zná spousta domácností. Nákup putuje do mrazáku přesně v tom balení, v jakém přišel z obchodu.
Šedé skvrny na mase mají jasného viníka
Tomuto jevu se říká spálení mrazem. Navzdory názvu jde o obyčejné vysychání. Když se k povrchu zmraženého masa dostává vzduch, voda z vnějších vrstev se pomalu odpařuje. Maso tak v mrazáku ztrácí vlhkost, přestože je tvrdé jako kámen.
Poznáte to pohledem i hmatem. Postižená místa mají šedohnědou barvu a na omak jsou tuhá a kožovitá. Po upečení chybí masu šťáva a může se změnit i jeho chuť a vůně.
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Obchodní balení je navržené pro regál. Maso v něm má pár dní vydržet v chladicím pultu a bez úhony dojet k vám domů. Tenká fólie natažená přes tácek ale vzduch k masu pouští, a když v ní maso stráví v mrazáku měsíce, na kvalitě se to projeví.
Pokud tedy chystáte zásobu na delší dobu, přebalte maso hned po příchodu z obchodu, dokud je čerstvé.
Dá se takové maso ještě jíst?
Šedivý okraj ještě neznamená zkažené maso. Úřad pro bezpečnost a kontrolu potravin amerického ministerstva zemědělství (FSIS) ho řadí mezi vady kvality, které zdraví neohrožují. Vysušené kousky odřízněte nožem, a pokud na ně při přípravě zapomenete, odkrojte je klidně až z hotového jídla.
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Jinak je to u kusu, který vyschl skoro celý. Po upečení bývá tuhý a bez chuti, takže se ho vyplatí vyhodit, i když by vám neublížil.
Jak maso zabalit, aby vydrželo
Hlavní pravidlo zní, že se k masu má dostat co nejméně vzduchu. Nejsnáz to zvládnete s pevnějším mrazicím sáčkem na zip, který má doma skoro každý. Postupujte takto:
Maso vložte do sáčku a ten skoro celý zavřete. Zbylý vzduch dostaňte ven. Můžete ho vysát brčkem nebo sáček pomalu ponořit do misky s vodou, která vzduch vytlačí sama. Teprve potom zip dotáhněte úplně. Přečtěte si také: Babiččin trik na čočku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude tvrdá
Kdo mrazí maso často a ve větším množství, ocení přístroj na vakuování. Sáček s ním vyjde prakticky bez vzduchu a maso v něm vysychá nejpomaleji.
Na hotový balíček připište fixou obsah a den zamražení (třeba „mleté hovězí, 12. 10.“). Zmrzlý kus obalený námrazou se po pár měsících pozná jen těžko a datum vám napoví, co je potřeba spotřebovat jako první.
Maso přebalené do mrazicího sáčku bez vzduchu a označené datem vydrží v mrazáku déle v dobré kvalitě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Třetí možností je obal z obchodu vůbec nerozbalovat a jen ho celý převinout další vrstvou. Hodí se:
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Na těsném zabalení stojí celý úspěch. „[…] jedním z nejdůležitějších kroků je vzduchotěsné zabalení, aby se zabránilo popálení při mrazu,“ upozornila v Deníku Eva Šulcová, která se léta starala o úroveň jídla ve stravovacích provozech.
Kdy můžete balení z obchodu nechat být
Přebalování si ušetříte u masa, které už v obchodě leželo ve vakuu. Fólie je přisátá přímo k masu a vzduch se pod ni nedostane, proto takový balíček uložte do mrazáku tak, jak je. Při přerovnávání zásob se ale vakuový obal občas protrhne. Bezpečnosti masa to neuškodí, jen ho co nejdřív schovejte do mrazicího sáčku nebo obalte alobalem, ať nezačne vysychat.
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Přebalování má smysl hlavně u zásob na delší dobu. Kotlety, které chcete upéct za dva nebo tři týdny, v obchodním balení vydrží bez problému, protože vysychání potřebuje čas. U zásob, které mají v mrazáku přečkat třeba do Vánoc, se ale pár minut balení navíc vyplatí.
Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/maso-skladovani-mraznicka.html, https://energozrouti.cz/clanek/maso-vam-v-mrazaku-vydrzi-klidne-dvojnasobne-dele-staci-se-vyhnout-temto-3-chybam, https://www.tastingtable.com/1798979/avoid-freezing-meat-original-packaging, https://cnn.iprima.cz/delate-pri-mrazeni-kureciho-masa-tuto-chybu-muze-byt-nebezpecna-512294, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-potraviny-zmrazujeme-co-nejrychleji-234557, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/freezing-and-food-safety