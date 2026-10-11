Tuhle věc nikdy nedávejte do lednice vedle mléka. Většina Čechů to dělá a mléko pak chutná divně

Ráno si nalijete hrnek studeného mléka, upijete a zarazíte se. Nezkyslo, datum spotřeby je v pořádku, a přesto má zvláštní nádech, který k mléku nepatří. Příčinu často najdete hned vedle krabice na poličce.
Průzkum, který by spočítal, kolik domácností tuhle chybu dělá, jsme nenašli. Na jednom se ale výrobci chladniček i mlékárny shodnou: na tom, co v lednici sousedí s mlékem, záleží víc, než by člověk čekal.
Zbytek cibule na poličce je hlavní podezřelý
Půlka cibule, která zbyla od vaření a skončila volně v chladničce, patří k nejčastějším zdrojům cizích pachů. Její aroma se v uzavřeném prostoru lednice rozlézá a ulpívá na okolních potravinách.
Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky starý hrnec a otočte ho. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad Zbytek cibule položený v lednici bez obalu předává své aroma okolním potravinám. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Celá cibule přitom do lednice nepatří. Nejlépe jí bude v chladné, suché a vzdušné spíži nebo ve sklepě. V lednici na ni působí vlhko, takže snáz plesniví a začne klíčit.
Rozkrojený kus už ale do lednice patří. Evropská rada pro informace o potravinách (EUFIC) doporučuje zavřít ho do dózy nebo uzavíratelného sáčku a spotřebovat nejpozději do týdne. Hodí se jakákoli nádoba s víkem, které po zavření pořádně těsní.
Proč mléko chytá cizí vůně
Mléko funguje trochu jako houba. Pachy, které se kolem něj šíří, do sebe vtáhne, a když pak usrkáváte, máte dojem, že chutná jinak. Pokud za změnou chuti stojí jen nasátý pach, mléko se tím nezkazilo a pouze nese aroma svého souseda. Jinak je to s hořkou pachutí. Ta podle potravinové mikrobioložky Elišky Kováříkové, kterou citovala CNN Prima News, znamená, že se v mléce namnožily mikroorganismy rozkládající bílkoviny.
Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do omáčky a bude hladká jako samet
Lednice tomu navíc nahrává. Na pár poličkách v uzavřeném prostoru se tísní spousta různých jídel a jejich vůně nemají kam uniknout, takže se postupně mísí. Čím blíž k sobě potraviny stojí, tím snáz si pachy předávají.
Mléčné výrobky jsou v tomhle ohledu v lednici vůbec nejvnímavější, ať jde o mléko, máslo, smetanu nebo tvaroh. Vyplatí se jim vyhradit samostatnou poličku a výrazně vonící jídla od nich oddělit víkem nebo obalem.
Pachy pronikají i do neotevřené krabice
Řada lidí si myslí, že dokud je mléko zavřené, nic mu nehrozí. Japonská mlékárna Yotsuba ve svých odpovědích zákazníkům vysvětluje opak. Částečky, které nesou pach, jsou podle ní tak drobné, že si cestu najdou i přes polyetylen, kterým mlékárna své krabice potahuje. Zavřená krabice tak mléko před cizími pachy úplně neochrání, a pravidla o sousedství v lednici proto platí i pro neotevřené balení.
Přečtěte si také: Tahle 1 zapomenutá omáčka se vařila na Hané k nedělní pečeni. Suroviny stojí kolem 115 Kč Cibule není v lednici jediný hříšník
Výrazně voní také nasekaný česnek, jarní cibulka nebo ryby. I ty je dobré uzavřít, aby se jejich aroma nešířilo po celé chladničce.
Nečekaným viníkem bývají i citrusy. Načatý citron nebo pomeranč voní příjemně, ale jejich vůni mléčné výrobky ochotně přijímají. Mléko s citrusovým nádechem asi nikoho nepotěší, a tak i rozkrojenému citronu prospěje krabička s víkem.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Potravina Kde a jak ji skladovat Proč Celá cibule V chladné, suché a vzdušné spíži nebo ve sklepě, do lednice nepatří V lednici na ni působí vlhko, snáz plesniví a začne klíčit Rozkrojená cibule V lednici v uzavřené dóze nebo sáčku, spotřebovat nejpozději do týdne Její aroma se v lednici rozlézá a ulpívá na okolních potravinách Nasekaný česnek, jarní cibulka, ryby Uzavřené Aby se jejich aroma nešířilo po celé chladničce Rozkrojený citron V krabičce s víkem Jeho vůni mléčné výrobky ochotně přijímají Mléko, máslo, smetana, tvaroh Na samostatné poličce, od výrazně vonících jídel oddělené víkem nebo obalem Na cizí pachy jsou v lednici nejvnímavější Jak zařídit, aby mléko chutnalo zase normálně Přečtěte si také: Šéfkuchař pozná do 10 vteřin, jestli umíte uvařit vývar. Stačí mu jediný pohled na hladinu
Nejvíc pomůže pár drobných zvyků, které nic nestojí:
Všechno, co silně voní, uložte do dózy s víkem nebo pevně zabalte. Pokud vhodnou nádobu zrovna nemáte, poslouží aspoň potravinová fólie. Mléku a ostatním mléčným výrobkům nechte samostatnou poličku. Celou cibuli přestěhujte do spíže.
Zbytky pachu zvládne zachytit miska s jedlou sodou nebo mletou kávou. Funguje to jako pojistka, správné ukládání jídel ale nevynahradí. Pravidelný úklid má smysl i proto, že polička si pach podrží ještě nějakou dobu poté, co z ní cibuli nebo rybu odklidíte. Mléko postavené na stejné místo by ho převzalo, a tak stačí poličku otřít dřív, než na ni mléko postavíte.
Zdroje: https://support.aeg.co.uk/support-articles/article/unpleasant-odour-in-the-fridge-freezer, https://www.eufic.org/en/food-safety/article/how-to-store-onions-and-garlic-to-keep-them-fresh-longer-and-minimise-sprouting, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-se-ucinne-zbavit-neprijemneho-zapachu-z-lednice-27170.html, https://cnn.iprima.cz/jak-skladovat-mleko-v-lednici-aby-dlouho-vydrzelo-do-dvirek-nepatri-upozornuji-experti-506364, https://www.psu.edu/news/agricultural-sciences/story/savvy-consumers-can-sniff-out-odor-absorbing-produce, https://www.yotsuba.co.jp/overseas/?p=1065