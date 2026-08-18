Tuhle věc mají v kuchyni všichni Češi. Při kontaktu s teplem se promění v jed během 120 vteřin a lidé to vůbec neví

Možná ji máte právě teď na sporáku. Vypadá nevinně, vaříte na ní každý den, a přesto může za určitých okolností představovat riziko, o kterém většina lidí netuší. Nejde o žádnou bombu, ale o jednoduchý princip, který se vyplatí znát.
Nepřilnavá pánev na každém sporáku
Řeč je o pánvi nebo hrnci s nepřilnavým povrchem. Tento typ nádobí najdete v naprosté většině českých domácností. Je praktické, vaření na něm je pohodlné a údržba snadná. Jenže nepřilnavý povrch má jednu vlastnost, kterou spousta kuchařek a kuchařů přehlíží. Materiál, ze kterého je nepřilnavá vrstva vyrobena, zůstává stabilní jen do určité teploty. Pokud ji překročíte, povrch se začne rozkládat a uvolňovat látky, které v jídle ani ve vzduchu nemají co dělat.
Co se stane, když zapomenete pánev na plotně
Stačí položit prázdnou pánev na zapnutý sporák a odejít si třeba pro telefon. Podle testů americké organizace pro ochranu životního prostředí Environmental Working Group může prázdná nepřilnavá pánev na běžném sporáku překročit bezpečnou hranici teploty už za dvě minuty. To je pouhých 120 vteřin. Kritická hranice se pohybuje kolem 260 stupňů Celsia. Běžné smažení probíhá zhruba při 150 až 200 stupních, takže při normálním vaření k problému nedochází. Pokud ale v pánvi není žádný tuk ani potravina, nic ji neochlazuje a teplota roste mnohem rychleji, než byste čekali.
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Výpary, které připomínají chřipku
Když teplota přesáhne zhruba 350 stupňů, nepřilnavý povrch se začne rozkládat výrazně intenzivněji. V tu chvíli se do ovzduší v kuchyni dostávají chemické sloučeniny, které mohou způsobit takzvanou teflonovou horečku. Její příznaky se podobají běžnému nachlazení. Bolest hlavy, svalů, pocit únavy a zvýšená teplota. Proto si je spousta lidí spojí s virem a vůbec je nenapadne, že příčinou mohl být přehřátý hrnec na sporáku. Tyto příznaky zpravidla během pár dnů odezní, ale to neznamená, že je rozumné se jim vystavovat opakovaně.
Kdy je čas pánev vyhodit
Poškozený povrch je dalším rizikem. Hlubší škrábance, odloupnuté kousky vrstvy nebo místa, kde se jídlo začíná přichytávat, jsou jasným signálem, že pánev už neslouží tak, jak má. Z narušeného povrchu se mohou uvolňovat drobné částice přímo do jídla. Nepřilnavé nádobí nemá neomezenou životnost. I při šetrném zacházení povrch postupně stárne. Když si všimnete, že vajíčko, které dříve po pánvi klouzalo, se najednou drží, je na čase se s ní rozloučit.
Jak vařit bezpečně
Důležité je, že při správném zacházení nepřilnavé nádobí zdraví neohrožuje. Základní pravidlo zní: nikdy nerozehřívejte prázdnou pánev. Vždycky do ní nejdřív dejte trochu oleje nebo rovnou suroviny, které chcete připravit. Vařte na nízké nebo střední teplotě. K míchání a obracení používejte dřevěné, silikonové nebo plastové náčiní, protože kovové vidličky a nože povrch snadno poškrábou. Po vaření nechte pánev vychladnout, než ji budete mýt. Neplijte studenou vodou na rozžhavený kov, prudký teplotní šok může povrch poškodit. A pokud vás při smažení olej upozorní kouřením, že je příliš horko, uberte plamen. Tohle jednoduché znamení vám řekne víc než teploměr.
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Zdroje: Autorský text, https://www.kulina.cz/guide-pans/truth-about-teflon/, https://cnn.iprima.cz/pri-vareni-na-teflonovych-panvich-se-uvolnuji-vysoce-toxicke-latky-rika-chemik-504085, https://www.ewg.org/research/canaries-kitchen, https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluorethylen, https://www.dtest.cz/clanek-6694/jak-vybrat-panev-s-neprilnavym-povrchem, https://www.nespechej.cz/clanky/tuto-vec-z-kuchyne-okamzite-vyhodte-pri-kontaktu-s-teplem-se-meni-v-jed-mate-ji-na-lince-20260216-7014.html