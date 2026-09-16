Tuhle sukni nosí na podzim skoro každá Italka 60+: Češky ji pořád neznají, i když opticky ubere i 10 kg

Deset kilo vám žádná sukně neodpáře. Existuje ale délka, po které v Itálii sahají ženy po šedesátce celý podzim a na fotkách bývá rozdíl vidět hned. Češky ji v obchodech denně míjejí, jen ji znají pod úplně jiným jménem.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Longuette. Italské jméno pro délku, kterou možná máte doma
Italové mají pro sukni končící zhruba v půlce lýtka vlastní slovo: longuette. Slovník Treccani ho vysvětluje docela stroze jako šaty nebo sukni sahající do výšky lýtka. U nás se přesně témuž kousku říká midi a jeho lem padá někam mezi koleno a kotník.
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Není to žádná novinka sezony. Tuhle délku proslavil po druhé světové válce Christian Dior svou siluetou New Look a od té doby se vrací pořád dokola v nových látkách a střizích. Italky ji berou jako samozřejmost. Řada českých žen ji přitom odkládá zpátky na ramínko s tím, že je moc dlouhá.
Foto: Shutterstock.com Proč v ní postava vypadá štíhlejší
Celý efekt stojí na jediném místě, a to je lem. Oko se zastaví tam, kde látka končí. Když se to stane v nejmohutnější části nohy, vypadá noha kratší a robustnější. Proto se vyplatí zkoušet sukni před zrcadlem a hledat bod, kde je noha nejtenčí.
Druhou polovinu práce odvede posazení pasu. Sukně, která sedí v úrovni pupíku nebo lehce nad ním, opticky protáhne dolní polovinu těla. Áčkový střih k tomu přidá prostor v bocích a stehnech, takže látka nikde netlačí a silueta zůstane čistá. Právě áčko je střih, který sluší téměř každé postavě.
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„Raději zvolte midi délku, která nohy opticky prodlouží, a držte se lehkých, ale pevnějších látek, které drží tvar, aniž by přidávaly objem,“ radí pro Svět ženy stylistka Martina Kostková.
Foto: Freepik.com Co k ní na podzim obléct
Nahoru patří něco přiléhavého. Tenký rolák, projmutá košile nebo svetr zastrčený za pasem udrží proporce v rovnováze, protože objem už obstarala sukně. Volné oversize kousky odshora dolů dělají pravý opak, než by člověk čekal, a postavu spíš rozšíří.
Na nohy se hodí neprůhledné punčochy a vyšší kozačky, které siluetu protáhnou a navíc zahřejí. Hlídejte si přechod mezi lemem a okrajem boty. Když mezi nimi zůstane velký kus holé nohy, outfit se rozpadne na patra a postava působí kratší.
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Barvy si můžete zjednodušit laděním tón v tónu. Stylistky se shodují, že jednobarevný outfit siluetu protahuje, protože oko nemá kde zakopnout. Odstíny se přitom klidně můžou o kousek lišit, takže hnědá sukně snese i světlejší svetr. A pak už zbývá jen postavit se před zrcadlo a posunout lem o pár centimetrů nahoru nebo dolů.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jakou-delku-typ-sukne-vybrat-podle-tvaru-postavy-pro-jablka-sukni-s-vyssim-pasem-hrusky, https://www.treccani.it/vocabolario/longuette/, https://www.diredonna.it/gonna-midi-storia-modelli-abbinamenti-3348796.html, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/tohle-jsou-nejkrasnejsi-midi-sukne-pro-zeny-nad-40-ci-50-let-zvolte-strih-ktery, https://www.marianne.cz/moda/uz-zadne-faux-pas-snadny-klic-jak-kombinovat-podzimni-boty-ruzne-delky-sukni, https://www.kondice.cz/moda/jak-obleceni-opticky-zestihli/, https://www.elle.cz/moda/modni-trendy/nejkrasnejsi-midi-sukni-je-letos-ta-s-volanem-ze-70-let-jak-ji-nosit, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/41856-monochromaticky-outfit, https://www.housebrand.com/blog/cs/historie-mody-a-pruvodci/co-definuje-modu-podzim-zima-2026/