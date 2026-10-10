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Tuhle skleněnou mísu ze socialistického Československa shání sběratelé ze zahraničí. Dají vám i 300 000 Kč na ruku

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V září 2025 se v americké aukční síni dražila těžká skleněná mísa, […]
Tuhle skleněnou mísu ze socialistického Československa shání sběratelé ze zahraničí. Dají vám i 300 000 Kč na ruku

Tuhle skleněnou mísu ze socialistického Československa shání sběratelé ze zahraničí. Dají vám i 300 000 Kč na ruku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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