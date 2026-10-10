Tuhle skleněnou mísu ze socialistického Československa shání sběratelé ze zahraničí. Dají vám i 300 000 Kč na ruku

V září 2025 se v americké aukční síni dražila těžká skleněná mísa, kterou český výtvarník vybrousil v polovině osmdesátých let. Odhad katalogu dražitelé hravě překonali. Kdo za ní stojí, proč po ní jdou cizinci a podle čeho poznáte, jestli podobný kus nemáte doma i vy?
Dražba v Americe skončila vysoko nad odhadem
Mísu Františka Víznera z roku 1984 nabídla 19. září 2025 aukční síň Rago v dražbě současného skla. Katalog počítal s cenou 8 000 až 12 000 dolarů, přihazování se ale zastavilo až u 21 590 dolarů. Podle kurzu ČNB z toho dne to odpovídá zhruba 447 000 korun.
Celá částka ovšem prodávajícímu nepatří. Obsahuje i přirážku, kterou kupec platí aukční síni a která u Raga podle současných podmínek činí 28 procent z ceny při příklepu. Kladívko tedy padlo zhruba při 350 000 korunách, což je pořád přibližně o 40 procent víc, než kolik činila horní hranice odhadu.
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Mísa o průměru 31 centimetrů prošla pražskou Galerií Pokorná a skončila ve sbírce zesnulého amerického sběratele Harryho A. Gainese. S českým sklem ho seznámila newyorská galerie a za Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou pak Gaines přijel osobně do Československa. Z návštěvy vzniklo celoživotní přátelství a vedle jejich děl si Gaines pořizoval i Víznerovo sklo.
Mísa se špičkou je Víznerovým poznávacím znamením
Kdo Víznera zná, vybaví si nejspíš mísu se špičkou. Ze středu dna se zvedá jediný hrot, takže nádoba působí jako malá socha. Autor s tímto tvarem přišel v roce 1971 a nové barevné verze zkoušel až do konce života. Galerie, které Víznera vystavují, ji dodnes řadí mezi jeho nejznámější díla.
Každý kus začínal jako masivní blok skla. Vízner z něj materiál odbrušoval a vrtal, dokud nedostal požadovaný tvar, a nakonec povrch ošetřil kyselinou, aby zmatněl. Na sametově matné ploše pak naplno vynikne sytá barva skla.
Přečtěte si také: Tenhle starý hrnek se prodává na internetu za 1 000 Kč. Čechům se doma válí už od ČSSR a neví o tom Své ateliérové objekty Vízner pracně vybrušoval z masivních bloků skla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Americký kritik umění William Warmus jeho objekty označil za vrchol toho, čeho lze ruční prací vůbec dosáhnout.
Z továrny do vlastního ateliéru
Vízner (1936–2011) začínal v průmyslu. V letech 1962 až 1967 navrhoval lisované sklo pro Sklo Union v Dubí u Teplic, potom jako hlavní výtvarník určoval podobu výrobků sklárny ve Škrdlovicích. Od roku 1977 tvořil ve vlastním ateliéru. Dražená mísa z roku 1984 tedy vznikla právě tam, v době, kdy v Československu ještě vládl komunistický režim.
Jeho díla dnes mají ve sbírkách muzea na třech kontinentech. Vedle pražského Uměleckoprůmyslového musea je najdete v tokijském Národním muzeu moderního umění, v pařížském Muzeu dekorativních umění, v londýnském Victoria and Albert Museum i v newyorském Metropolitním muzeu. Samostatnou výstavu mu uspořádalo i americké Corning Museum of Glass, které se věnuje výhradně sklu.
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Daleko častěji než ateliérový objekt mají lidé doma hutní sklo ze Škrdlovic. Sklárna ho podle Víznerových návrhů ručně foukala v sériích pro běžné obchody, odkud pak putovalo do mnoha českých domácností. Kdo takovou vázu nebo mísu nabídne na internetovém bazaru, dostane za ni dnes obvykle několik tisíc korun. Částky v řádu statisíců patří kusům, které Vízner od konce sedmdesátých let brousil po jednom ve vlastním ateliéru.
Běžné sklo ze Škrdlovic se na bazarech prodává obvykle za několik tisíc korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíl mezi oběma druhy skla přehledně shrnuje tabulka:
Užitkové sklo ze Škrdlovic Ateliérový objekt Kdo ho vyráběl sklárna ve Škrdlovicích podle Víznerových návrhů Vízner ve vlastním ateliéru Technika ručně foukané hutní sklo v sériích broušené z plného bloku, každý kus zvlášť Typická dnešní cena několik tisíc korun až statisíce korun
Ateliérový kus poznáte podle masivního broušeného tvaru bez ozdob a matného povrchu. Mísa z americké aukce měla navíc na spodní straně vyleptaný podpis autora. Pokud doma najdete něco podobného, nechte si ho před prodejem ocenit u specialisty na české sklo, třeba v některé z aukčních síní.
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Zdroje: https://www.ragoarts.com/auctions/2025/09/contemporary-glass/123, https://carpentersworkshopgallery.com/artists/frantisek-vizner, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/kultura/zemrel-vytvarnik-a-designer-frantisek-vizner-236183, https://zlatovna.cz/zpravy/kultura/hlavapatrimezinejvyznamnejsi.fhbm, https://www.praguekabinet.com/cz/vystavy/frantisek-vizner-pohled-do-archivu-19-5-15-7-2016, https://www.ragoarts.com/buying/terms-of-sale/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-vaza-skrdlovice-vizner/