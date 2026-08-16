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Tuhle povinnost řidiči v Česku ve velkém přehlížejí. Hrozí za ni přitom tučná pokuta a většina lidí o tom ani neví

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Většina motoristů si hlídá termín přezutí na zimní gumy a pravidelně kontroluje […]
Tuhle povinnost řidiči v Česku ve velkém přehlížejí. Hrozí za ni přitom tučná pokuta a většina lidí o tom ani neví

Tuhle povinnost řidiči v Česku ve velkém přehlížejí. Hrozí za ni přitom tučná pokuta a většina lidí o tom ani neví

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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