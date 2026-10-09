Tuhle podvečerní šílenost musíte vidět. V sobotu v 16:45 odpálí Prima nálož genálního humoru

Tahle komedie vás vezme na cestu plnou nečekaných zvratů. Sledovat budete osudy zcela obyčejné rodiny, která žije poklidný život. Vše se ale změní, když ambiciózní manželka začne svého neprůbojného muže tlačit do nebezpečné hry plné protislužeb a stínových dohod.
Po nečekaném kariérním povýšení se před párem otevírají dveře do světa luxusu, vlivných kontaktů a zdánlivého dostatku. Pod povrchem pozlátka se ale skrývá temná síla. V pozadí strmého vzestupu stojí záhadná zahraniční společnost Djungarden, u níž nikdo neví, jaké jsou její skutečné zájmy.
Legendární obsazení a příběh, který rezonuje dodnes
Teď už vám prozradíme, o jaký klenot jde. Řeč je o celovečerním filmu V podstatě jsme normální z roku 1981, který měl premiéru 28. února 1982. V hlavních rolích excelují Petr Kostka jako Karel Novák a Jorga Kotrbová v roli ctižádostivé Evy Novákové.
Skvělé obsazení doplňují Magda Reifová, Magdalena Bičíková a nezaměnitelný Petr Nárožný jako Mazáč. Režie se ujal Otakar Fuka, který společně s Jiřím Justem napsal scénář. Hudbu vytvořil geniální Petr Hapka.
Film satiricky ukazuje, jak hluboko člověk klesne, když je mu nabídnuta vidina lepšího života. Rodina Novákových svůj vzestup demonstruje výměnou starého černobílého televizoru Tesla Oliver za barevný Tesla Color Univerzál. Dnes je to běžné, tehdy šlo o investici v hodnotě několika platů a k jejímu získání jste potřebovali ty správné známosti.
Zákulisní pikantnosti
Natáčení provázelo několik zajímavostí. Roli atraktivní sekretářky Ilony měla původně ztvárnit Dagmar Veškrnová. Režisér Fuka se ale na poslední chvíli rozhodl pro Dagmar Patrasovou. Tahle role ji katapultovala mezi nejvýraznější sexsymboly éry.
Petr Kostka byl na place pověstný precizností. Nespokojil se s pouhým odříkáním textu, ale s režisérem vedl hluboké debaty o motivaci své postavy. Každá scéna musela mít jasný psychologický podklad.
V drobných rolích se objevují Zdeněk Svěrák jako vedoucí školení Morávek a Pavel Vondruška. Jejich přítomnost dodává filmu specifický humor a nadhled.
Odborníci i diváci se shodují – tohle je klasika
Film funguje jako zrcadlo doby, které ukazuje, jak snadno se lidská slušnost rozpustí v touze po lepším postavení. Jakou cenu má důstojnost a kde leží hranice, za kterou už není návratu? Odpověď nabízí tento nadčasový snímek s chirurgickou přesností.
Nenechte si ujít jedinečný pohled do naší nedávné historie, který vás pobaví i donutí k zamyšlení. V podstatě jsme normální můžete sledovat na Primě v sobotu 10. října 2026 v 16:45.
Zdroje článku: csfd.cz, medium.seznam.cz, cool.iprima.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá