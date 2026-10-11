Tuhle paštiku s bůčkem dělám na každou oslavu a vždy se po ní jen zapráší – osvědčený recept podle mé maminky

Krajíc čerstvého chleba, tenká vrstva domácí paštiky a k tomu kyselá okurka. Přesně tak může vypadat jednoduchá večeře, která nepotřebuje žádné složitosti, aby opravdu chutnala. Domácí vepřová paštika s játry má výraznou masovou vůni, jemnou konzistenci a po vychlazení se krásně krájí. Oproti kupované paštice si navíc sami určíte, jak výrazná bude její chuť a kolik koření do ní přidáte.
Základem je spojení tří surovin, které se navzájem dobře doplňují. Tučnější bůček dodá paštice šťavnatost a zabrání tomu, aby byla po upečení suchá, zatímco vepřová plec přinese dostatek masa a pevnější strukturu. Játra se postarají o typickou chuť, vůni i barvu. Majoránka, nové koření, česnek a muškátový oříšek pak maso příjemně provoní, ale neměly by jeho chuť překrýt.
Výhodou domácí paštiky je také její praktičnost. Připravit ji můžete ve větším množství a část si nechat na další dny, kdy stačí otevřít lednici a máte během chvíle hotovou svačinu nebo studenou večeři. Nejlépe vynikne na čerstvém chlebu či křupavé bagetě, doplnit ji můžete kyselou okurkou, nakládanou cibulkou nebo trochou hořčice.
Pokud chcete chuť trochu obměnit, můžete část majoránky nahradit tymiánem nebo přidat špetku drceného kmínu. Výraznější verzi příjemně doplní také trocha čerstvě mletého pepře nebo menší množství česneku navíc. Základ bych ale nepřekombinovávala. U dobré domácí paštiky je právě poctivá chuť masa, jemná struktura a správný poměr tuku tím, co rozhoduje o výsledku.
Vepřový bůček a plec nakrájejte na větší kostky a vložte do hrnce. Zalijte vodou tak, aby bylo maso ponořené, a na mírném ohni vařte přibližně 75 minut, dokud nezměkne. Játra přidejte až v posledních 10–15 minutách vaření, aby se zbytečně nepřevařila a neztratila jemnost.
Mezitím nakrájejte rohlík na menší kousky, zalijte ho mlékem a nechte dobře nasáknout. Cibuli oloupejte, nakrájejte nadrobno a na másle ji pomalu opečte dozlatova. Z uvařeného masa si odložte část vývaru, který později použijete podle potřeby k úpravě konzistence paštiky.
Uvařený bůček, plec a játra nechte krátce zchladnout a potom je společně s namočeným rohlíkem a osmaženou cibulí dvakrát umelte. Dvojí mletí pomůže vytvořit jemnější strukturu, která je pro paštiku důležitá. Pokud bude směs příliš hustá, zatím ji nezřeďte příliš, protože později přidáme žloutky a sníh z bílků.
Vejce oddělte na žloutky a bílky. Do umleté směsi vmíchejte žloutky, prolisovaný česnek, majoránku, nové koření, muškátový oříšek, sůl a pepř a podle potřeby přidejte trochu odloženého vývaru. Směs důkladně promíchejte, aby se všechny chutě rovnoměrně spojily.
Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Opatrně ho po částech vmíchejte do masové směsi, aby zůstala co nejvíce nadýchaná. Právě tento krok pomůže vytvořit jemnější a lehčí paštiku místo hutné masové směsi připomínající sekanou.
Formu o rozměru přibližně 23 × 10 × 8 cm vyložte pečicím papírem a naplňte ji připravenou směsí. Povrch uhlaďte a pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 50–60 minut, dokud nebude paštika pevná a na povrchu lehce zlatavá. Po upečení ji nechte zcela vychladnout ve formě a potom uložte do chladničky, kde se během několika hodin zpevní a bude se dobře krájet.
Pokud chcete část paštiky připravit do sklenic, naplňte je připravenou směsí a dobře uzavřete. Sklenice zavařte podle ověřeného návodu pro masové výrobky a po vychladnutí je uchovávejte v chladničce. Pokud paštiku připravujete pouze pro rychlou spotřebu, stačí ji po vychladnutí uložit do chladničky a během několika dnů spotřebovat.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová