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Tuhle mrazivou podívanou hltal v roce 2000 celý svět: Nova Cinema vysílá ve středu v 00:35 legendární mysteriózní nářez

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Sto třicet jedna lidských životů vyhasne během jediné sekundy v hromadě zkrouceného kovu. Mezi troskami však stojí jeden jediný muž, který vyvázne bez jediného škrábance. Co když jeho přežití není zázrak, ale důkaz něčeho mnohem děsivějšího?
Tuhle mrazivou podívanou hltal v roce 2000 celý svět: Nova Cinema vysílá ve středu v 00:35 legendární mysteriózní nářez

Tuhle mrazivou podívanou hltal v roce 2000 celý svět: Nova Cinema vysílá ve středu v 00:35 legendární mysteriózní nářez

Zdroj: Shutterstock
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