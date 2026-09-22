Tuhle mrazivou podívanou hltal v roce 2000 celý svět: Nova Cinema vysílá ve středu v 00:35 legendární mysteriózní nářez

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Odpočinek, při kterém si sice sednete k televizi, ale vaše hlava jen tak nevypne. Psychologické drama s rozpočtem přes dvě miliardy korun předběhlo svou dobu a dodnes vyvolává bouřlivé debaty. Bruce Willis a Samuel L. Jackson se v něm utkávají v souboji, jaký se jen tak nevidí. Žádné exploze ani zběsilé honičky. Jen dva muži, dvě rozdílné teorie a jedna otázka, která vám možná nedá spát. Která z nich je pravdivá?
Jediný přeživší z nejhoršího neštěstí
Tento mrazivý úvodní motiv otevírá jeden z nejpozoruhodnějších amerických snímků roku 2000. Hlavní hrdina, obyčejný muž procházející manželskou krizí, se náhle stává středem celosvětové pozornosti. Zatímco rodiny obětí truchlí, on se potýká s tíživým pocitem viny a nevysvětlitelnosti vlastního osudu.
Proč právě on přežil katastrofu, která neměla mít žádného vítěze? Brzy se však na scéně objevuje tajemný, těžce nemocný cizinec. Tento muž trpí extrémní lomivostí kostí a celý život zasvětil hledání opaku sebe sama.
Přichází s teorií, která staví na hlavu vše, co dosud moderní věda věděla o lidských možnostech. Tvrdí, že pokud existuje někdo tak neuvěřitelně křehký jako on, musí na druhém konci spektra existovat někdo, koho nelze zlomit. Teprve nyní můžeme konečně odhalit karty.
Vyvolený – film, který studio chtělo utajit
Tento kultovní snímek se jmenuje Vyvolený (v originále Unbreakable). Režisér a scenárista M. Night Shyamalan v něm stvořil naprosto přelomové dílo, které předběhlo svou dobu o celých šestnáct let. V hlavních rolích excelují Bruce Willis jako nezranitelný David Dunn a Samuel L. Jackson v roli křehkého, ale geniálního Elijaha Price.
V dalších rolích se představili Robin Wright a Spencer Treat Clark. Distribuční studio Touchstone Pictures se totiž natolik obávalo nezájmu diváků, že v celé marketingové kampani zakázalo použít klíčová slova. Diváci v kinech tak vůbec netušili, na jaký žánr vlastně jdou.
Studio se obávalo komiksové tematiky, a proto film prezentovalo výhradně jako psychologický thriller. Sám režisér M. Night Shyamalan s odstupem času přiznal, jak složité bylo film tehdy uvést na trh. „Studio se tehdy bálo říct slovo ‚komiks‘. Říkali: ‚Měli jsme jeden z největších filmů všech dob a dělají ho stejní dva lidé. Pojďme to prodat stejně.‘ Neuvědomili si, že stojíme na začátku úplně nového žánru,“ vzpomíná režisér.
Skleněná hůl a barevné kódy postav
Natáčení tohoto vizuálního skvostu provázela řada fascinujících detailů. Samuel L. Jackson sám navrhl, aby jeho postava Elijah Price používala hůl vyrobenou ze skla. Tento elegantní, ale extrémně křehký doplněk měl divákům neustále připomínat jeho fatální fyzickou zranitelnost.
Každý krok této postavy tak provázel neustálý strach z fatálního pádu. Režisér navíc do filmu zakomponoval striktní barevné kódování postav, které podvědomě působí na divákovu psychiku. David Dunn je po celou dobu spojen se zelenou barvou, která symbolizuje bezpečí, život a naději.
Naopak Elijah Price nosí fialovou barvu, která v komiksové historii tradičně patří královským rodům a ikonickým záporákům. Málokdo ví, že původní scénář k tomuto filmu byl mnohem rozsáhlejší. Původně v něm měla vystupovat i postava Kevina Wendella Crumba, muže s mnohačetnou poruchou osobnosti.
Režisér se však nakonec rozhodl tuto postavu z příběhu zcela vystřihnout. Chtěl se totiž plně soustředit na budování napjatého vztahu mezi Davidem a Elijahem. Tato postava se nakonec stala hlavním antagonistou až o mnoho let později v úspěšném snímku Rozpolcený.
Diváci milují, co kritici přehlédli
Kolem filmu dodnes koluje mýtus, že v kinech propadl. Pravda je však zcela jiná. Snímek celosvětově vydělal úctyhodných 248,1 milionu dolarů při rozpočtu 75 milionů dolarů. Ačkoliv nedosáhl na astronomické tržby režisérova předchozího hitu, jednalo se o jednoznačný komerční úspěch.
Na hodnotícím portálu ČSFD drží film solidních 79 procent, na IMDb pak 7,3 z 10 bodů. Slova jednoho z věrných diváků však dokazují, že toto rozhodnutí nakonec přineslo své ovoce: „Tenhle film je úžasnou ukázkou toho, že i film točící se kolem komiksu nemusí obsahovat skoro ani jednu akční scénu. Nutí mě přemýšlet o životě a jeho hodnotách,“ píše nadšený fanoušek.
Snímek si tak vybudoval neochvějnou pozici v srdcích filmových fanoušků po celém světě. Pro lepší představu si můžeme uvést názorný příklad. Rozpočet 75 milionů dolarů v roce 2000 odpovídá po započtení inflace do roku 2026 přibližně 135 milionům dolarů.
Zatímco na přelomu tisíciletí šlo o nadstandardní rozpočet pro komorní psychologické drama, dnes by tato částka sotva pokryla polovinu rozpočtu průměrného blockbusteru od Marvelu. To jasně ukazuje, jak extrémně se produkční náklady v tomto žánru za poslední čtvrtstoletí zvýšily.
Zdroj: youtube.com
Kdy a kde sledovat Vyvoleného
Pokud si chcete tento nadčasový zážitek připomenout nebo ho objevit úplně poprvé, máte jedinečnou příležitost. Tento výjimečný americký celovečerní film můžete sledovat na televizní stanici Nova Cinema, a to ve středu 23. září 2026 od 00:35 do 02:40.
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Zdroje článku: csfd.cz, kinobox.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská