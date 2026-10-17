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Tuhle koženou kabelku z ČSSR měla každá maminka. Dnes ji sběratelé vykupují až za 800 Kč

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Vzpomenete si, s jakou kabelkou chodila vaše maminka do práce nebo na nákup? V mnoha rodinách to byl kožený kousek domácí výroby, který se nosil celé roky. Pokud se ve vaší rodině dochoval, může mít dnes větší cenu, než byste čekali. Lidé, kteří sbírají věci z doby socialismu, se po takových kabelkách znovu shánějí.
Tuhle koženou kabelku z ČSSR měla každá maminka. Dnes ji sběratelé vykupují až za 800 Kč

Tuhle koženou kabelku z ČSSR měla každá maminka. Dnes ji sběratelé vykupují až za 800 Kč

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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