Tuhle jablečnou roládu dělám místo štrúdlu – chuťově je mnohem lepší a příprava zabere jen pár minut

Jablečná roláda je jedním z těch moučníků, které se na stole dlouho neohřejí. Nadýchaný piškot a šťavnatá jablečná náplň se skořicí tvoří osvědčenou kombinaci, která voní po domově. Každé sousto je krásně vláčné, jemné a připomíná poctivé domácí pečení, jaké si mnozí pamatují z dětství.
Na tomto receptu je příjemné i to, že nepotřebujete žádné složité suroviny ani zvláštní cukrářské zkušenosti. Stačí několik běžných ingrediencí a kvalitní jablka, která dodají náplni přirozenou sladkost i šťavnatost. Pokud máte rádi výraznější chuť, můžete přidat hrst nasekaných vlašských ořechů nebo špetku mletého hřebíčku, který se se skořicí skvěle doplňuje.
Největší pozornost si zaslouží piškotový plát. Jakmile se upeče dozlatova, je dobré ho ještě teplý opatrně srolovat. Díky tomu si zachová pružnost a po naplnění bude mít roláda pěkný tvar bez zbytečného praskání. Vyplatí se také nechat jablečnou směs na pánvi dostatečně zhoustnout, aby při krájení z rolády nevytékala.
Jablečná roláda chutná výborně čerstvá, ale ještě lepší bývá po několika hodinách odležení. Piškot krásně nasákne vůni jablek i skořice a jednotlivé chutě se propojí. Proto je ideální připravit ji už den předem, když očekáváte návštěvu nebo plánujete rodinné posezení u kávy.
Pokud chcete roládu podávat slavnostněji, stačí ji lehce poprášit moučkovým cukrem a doplnit kopečkem domácí šlehačky nebo vanilkové zmrzliny. V létě ji skvěle doplní také čerstvé maliny či borůvky, na podzim zase pár tenkých plátků jablek posypaných skořicí. Je to jednoduchý moučník, který nepotřebuje složité zdobení, protože jeho největší předností je poctivá domácí chuť.
Oddělte bílky od žloutků a z bílků se špetkou soli vyšlehejte pevný sníh. Postupně zašlehejte cukr, poté po jednom přidejte žloutky a nakonec lehce vmíchejte prosátou mouku smíchanou s práškem do pečiva tak, aby těsto zůstalo krásně nadýchané.
Těsto rovnoměrně rozetřete na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte přibližně 10–12 minut, dokud povrch lehce nezezlátne. Ihned po upečení piškot překlopte na čistou kuchyňskou utěrku nebo nový arch pečicího papíru a ještě teplý jej opatrně srolujte, aby získal správný tvar.
Mezitím připravte náplň. Jablka oloupejte, odstraňte jádřince a nahrubo je nastrouhejte. Na pánvi rozpusťte máslo, přidejte jablka, hnědý cukr, skořici a jemně nastrouhanou pomerančovou kůru, poté směs několik minut restujte, dokud se neodpaří přebytečná tekutina. Pokud máte rádi ořechovou chuť, vmíchejte nakonec i nasekané vlašské ořechy.
Vychladlý piškot opatrně rozviňte a po celé ploše rovnoměrně rozetřete připravenou jablečnou náplň. Nechte po okrajích asi jeden centimetr volného místa, aby náplň při rolování nevytékala. Roládu znovu pevně, ale jemně srolujte a přeneste na servírovací tác.
Hotovou jablečnou roládu nechte alespoň jednu hodinu odpočinout v lednici, aby se chutě krásně propojily a dezert se lépe krájel. Před podáváním ji lehce poprašte moučkovým cukrem. Skvěle chutná samotná, ale výborně ji doplní také kopeček vanilkové zmrzliny nebo domácí šlehačka.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová