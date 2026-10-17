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Tuhle hračku na setrvačník měl doma každý kluk. Teď za ni sběratelé nabízejí 8 000 Kč

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Pamatujete si plechová autíčka z dětského pokoje v dobách ČSSR? Jedna nenápadná hračka z půdy dnes láká sběratele. Platí za ni tisíce korun.
Tuhle hračku na setrvačník měl doma každý kluk. Teď za ni sběratelé nabízejí 8 000 Kč

Tuhle hračku na setrvačník měl doma každý kluk. Teď za ni sběratelé nabízejí 8 000 Kč

Zdroj: Juan de Vojníkov, CC BY-SA 3.0, Creative Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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