Tuhle hračku na setrvačník měl doma každý kluk. Teď za ni sběratelé nabízejí 8 000 Kč

Legendární cisterna, kterou chtěl mít v pokojíčku každý kluk
Kdo by si nepamatoval ty chvíle, kdy se na pískovišti rozezněl drobný mechanismus a po dvorku se rozjelo něco, co vypadalo jako opravdový náklaďák? Řeč je o autíčku Tatra 138 v provedení cisterny. Hračka z 60. a 70. let minulého století dělala radost chlapcům napříč celým Československem. Zaoblená kapota, masivní plechové tělo a spolehlivý setrvačník z ní dělaly absolutní vrchol tehdejší hračkářské produkce. Možná ji máte dodnes na chalupě v krabici od bot, kterou už léta nikdo neotevřel.
Zlaté české ručičky z Náchoda
Za vznikem téhle krásky stál národní podnik Kovodružstvo Náchod (KDN), konkrétně jeho závod v Novém Hrádku. Českoslovenští konstruktéři a dělníci dokázali spojit potisknutý plech s plastovými díly tak, že hračka vydržela i ty nejdrsnější dětské zálusky. Pozor na časté záměny: značky KOVAP a KADEN, které dnes zná leckdo, vznikly jako samostatné subjekty až po rozpadu původního družstva na začátku 90. let. Ve své době šlo o výkvět československého designu, který dokonale vystihl ducha doby i zručnost našich lidí.
Tehdy stála tato hračka pár desítek korun československých. Dnes? Pro sběratele je to svatý grál, o který se na aukcích bojuje do poslední vteřiny.
Jak poznat, že držíte v ruce drahý unikát
Mezi sběrateli probíhá doslova detektivní pátrání po nejvzácnějších kusech. Nejcennější jsou nejstarší verze z 60. let, které poznáte podle lisovaných plechových kol. Přibližně od roku 1970 se totiž přešlo na kola plastová. Rozhoduje ale také stav laku a potisku. Jak uvádí odborný web pro sběratele a restaurátory historických hraček: „Cenu hraček z Kovodružstva Náchod diktuje autenticita a dochovaný stav potisku. U cisterny Tatra 138 tvoří rozdíl mezi tisícovkou a třicetitisícovým unikátem původní celoplechová kola a originální tovární tisk namísto novodobých samolepek.“ Amatérsky přelakovaný kousek polepený vinylovými samolepkami má tedy jen dekorativní hodnotu, a to i když na první pohled září jako nový.
Z pískoviště na aukční vrcholy
Poškozené nebo nekompletní nálezy se na aukčních portálech prodávají zhruba za 2 000 až 8 000 korun. Ovšem pokud najdete špičkově zachovalý originál s původním lakem, funkčním setrvačníkem a plechovými disky, sběratelé za něj bez váhání zaplatí 25 000 až 28 000 korun. Nejde přitom jen o peníze, ale i o vzpomínky.
Pokud tedy plánujete úklid půdy, garáže nebo babiččiny chalupy, žádné staré krabice nevyhazujte. Zachovalou cisternu v žádném případě neleštěte ani nepřelakovávejte, nechte si ji raději ocenit ve specializované aukční síni nebo na ověřeném sběratelském portálu, jako je Aukro. Můžete být příjemně překvapeni, jaký poklad vám celé roky čekal mezi starými hadry. A co vy, měli jste doma pivní cisternu, nebo skončila neslavně na pískovišti?
Zdroje článku: starehracky.cz, aukro.cz, euro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová