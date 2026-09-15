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Tuhle halenku nosí na podzim Francouzky po 60. Opticky jim to ubere 10 kg a 5 let

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Deset kilo neodečte žádný kus oblečení a pět let z obličeje taky ne. Rozdíl v zrcadle ale umí být překvapivě zřetelný a rozhoduje o něm jedna halenka, kterou má většina Češek doma ve špatném odstínu. Francouzky po šedesátce na ní staví celý podzim.
Tuhle halenku nosí na podzim Francouzky po 60. Opticky jim to ubere 10 kg a 5 let

Tuhle halenku nosí na podzim Francouzky po 60. Opticky jim to ubere 10 kg a 5 let

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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