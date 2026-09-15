Tuhle halenku nosí na podzim Francouzky po 60. Opticky jim to ubere 10 kg a 5 let

Deset kilo neodečte žádný kus oblečení a pět let z obličeje taky ne. Rozdíl v zrcadle ale umí být překvapivě zřetelný a rozhoduje o něm jedna halenka, kterou má většina Češek doma ve špatném odstínu. Francouzky po šedesátce na ní staví celý podzim.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Čím volnější, tím hůř
Ráno se sáhne po svršku o dvě čísla větším. Víc látky přece víc schová. Lidské oko to ovšem čte obráceně. Halenka, která splývá od poprsí rovně dolů, smaže pas a přidá objem i v místech, kde je tělo ve skutečnosti úzké.
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Odnesou to i ženy, které žádná kila navíc nemají. Z postavy se stane jedna plocha, na které se pohled nemá čeho chytit. Upnutý kousek přitom není řešení. Nejlíp funguje střih, který postavu jemně obkreslí a nechá kolem sebe trochu vzduchu.
Foto: Unsplash.com Krémová místo sněhově bílé
Bílá košile patřila roky k jistotám. Poslední sezony ji ale vytlačuje krémová a smetanová, protože na zralých ženách působí měkčeji a méně upjatě. Právě tenhle odstín mívá Francouzka v podzimním šatníku jako základ ke všemu ostatnímu.
Důvod je jednoduchý. Ostrá bílá umí u obličeje zvýraznit stíny pod očima a unavený výraz, kdežto krémová nebo barva slonové kosti pleť spíš rozjasní. Ověřit si to můžete doma u zrcadla, kde si k tváři přiložíte obě varianty vedle sebe a porovnáte je.
Přečtěte si také: Velký módní přešlap českých seniorek. Chtějí omládnout, ale úplně nevědomě si přidávají i 10 let v obličeji Foto: Shutterstock.com Véčko u krku a splývavá látka
Druhá věc je výstřih. Véčko vytvoří u krku svislou linii, krk pak vypadá delší a celá horní polovina těla lehčeji. Hluboké být nemusí, na běžné nošení stačí mírné. Podobně pracuje i řada knoflíků nebo svislé švy, protože vedou pohled stejným směrem.
A pak je tu materiál. Hedvábí, satén, viskóza nebo jemný krep kopírují pohyb těla a působí lehce. Tužší bavlna a silnější polyester si drží vlastní objem a siluetu rozšiřují. V kabince proto udělejte pár kroků a sledujte, jak látka na těle padá.
Dva pohyby před zrcadlem
Zbytek je otázka několika vteřin. Do kalhot zastrčte jen přední díl halenky a zadní část nechte volně přes pas. Vznikne tím zřetelná hranice v pase a nohy působí delší.
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Rukávy vyhrňte k loktům. Odhalené zápěstí celý outfit odlehčí a halenka přestane působit úředně. Ani na jednu z těch dvou úprav přitom nemusíte nic kupovat.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.marianne.cz/moda/myslite-si-ze-volna-halenka-opticky-ubere-kila-omyl-naopak-vam-prida-na-objemu-pokud-nezvolite-spravny-styling-e1f2a, https://www.iglanc.cz/inspirace/jak-schovat-brisko-halenka-kosile-zestihlujici-efekt-moda-galerie/, https://personalstyling.cz/opravdu-bila-rozsiruje/, https://www.vlasta.cz/inspirace/halenka-pro-zeny-po-60-barva-strih-material/, https://www.svetzeny.cz/moda-a-krasa/jak-v-lete-nosit-halenky-jednoduche-triky-povysi-i-obycejnou-halenku-na-smrncovni-kousek-60027, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/podzimni-satnik-ve-stylu-francouzek