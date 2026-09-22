Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Tuhle drsnou podívanou hltal v roce 2017 celý svět: Nova Cinema nasazuje ve středu ve 22:10 mrazivý akční megahit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Chladný středeční večer volá po pořádné dávce adrenalinu. Co takhle špionážní thriller, kde se agenti nebijí podle hollywoodských pravidel, ale kde každá rána skutečně bolí? Film s rozpočtem přes miliardu korun a hvězdným obsazením, kde hlavní hrdinka trénovala čtyři hodiny denně a natáčení jí zlomilo zuby.
Tuhle drsnou podívanou hltal v roce 2017 celý svět: Nova Cinema nasazuje ve středu ve 22:10 mrazivý akční megahit

Tuhle drsnou podívanou hltal v roce 2017 celý svět: Nova Cinema nasazuje ve středu ve 22:10 mrazivý akční megahit

Zdroj: pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Dagmar Honsová prozradila: Prodloužený víkend přinese první záchvěv zimy
Dagmar Honsová prozradila: Prodloužený víkend přinese první záchvěv zimy
Zapomeňte na listové těsto. Nejlepší jablečný štrůdl se dělá mnohem jednodušeji
Zapomeňte na listové těsto. Nejlepší jablečný štrůdl se dělá mnohem jednodušeji

Jablečný štrůdl z jogurtového těsta je skvělá alternativa k tradičnímu taženému i listovému těstu. Stačí...

Kolik si vydělá číšník na Václaváku i s dýšky za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Kolik si vydělá číšník na Václaváku i s dýšky za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Představa, že práce v restauraci znamená automaticky nízký příjem, se v centru Prahy už dávno nedrží....

Češi milují václavky, i když jsou jedovaté. Jak je správně připravit, abyste se neotrávili
Češi milují václavky, i když jsou jedovaté. Jak je správně připravit, abyste se neotrávili

Objevují se v početných trsech, obsypávají pařezy i kmeny a jejich medově hnědé klobouky jsou na podzim...

Sklizňový úplněk v Beranu hrozí konflikty. Krize o víkendu čeká tato tři znamení
Sklizňový úplněk v Beranu hrozí konflikty. Krize o víkendu čeká tato tři znamení

Tento víkend přináší intenzivní astrální energii. Měsíc, Saturn a Neptun budou v sobotu v Beranu v opozici...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.