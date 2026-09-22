Tuhle drsnou podívanou hltal v roce 2017 celý svět: Nova Cinema nasazuje ve středu ve 22:10 mrazivý akční megahit

Středeční večer je ideální chvíle odpočinout si od pracovního shonu a ponořit se do světa, kde se pravidla mění s každým výstřelem. Představte si akční thriller, který redefinoval celý žánr tím, že ukázal špionáž bez lesku a glamouru. Místo elegantních soubojů v smokingu tu najdete surovou realitu, kde hrdinové lapají po dechu, jejich pohyby těžknou únavou a každá rána zanechává viditelné stopy.
Tento snímek vsadil na autenticitu natolik, že jeho hlavní hvězda absolvovala dva a půl měsíce drsného tréninku. Čtyři hodiny denně box, judo, zápasení a bojová choreografie. Intenzita byla tak obrovská, že si během natáčení zlomila dva zuby. A výsledek? Téměř desetiminutová rvačka natočená jako jeden nepřerušovaný záběr, kde prožijete každý pád a každou ránu společně s postavami.
Berlín 1989: Když padá zeď i agenti
Mrazivý listopad roku 1989. Berlínská zeď se chystá padnout, město halí neonový opar a v jeho stínech se rozehrává ta nejnebezpečnější špionážní hra studené války. Britský agent je chladnokrevně zavražděn a beze stopy mizí mikrofilm s jmény všech aktivních špionů na obou stranách železné opony.
Do rozděleného města přijíždí elitní agentka MI6 s jasným úkolem: získat seznam zpět a odhalit identitu záhadného dvojitého agenta. V prostředí, kde se spojenectví mění rychleji než barvy neonových světel, však nemůže věřit nikomu. Ani svým kolegům.
Jde o Atomic Blonde: Bez lítosti z roku 2017, v němž režisér David Leitch vytvořil vizuálně ohromující dílo s oscarovou Charlize Theron v hlavní roli Lorraine Broughton. Po jejím boku září James McAvoy, John Goodman, Sofia Boutella, Toby Jones a Eddie Marsan. Theron dokázala, že patří mezi absolutní špičku akčního žánru a že ženská akční hrdinka může být stejně uvěřitelná jako její mužští kolegové.
Zlomené zuby a sdílená tělocvična s Johnem Wickem
Charlize Theron skutečně odehrála 95 až 99 procent všech fyzicky náročných scén sama. Pouze pro nejnebezpečnější momenty, jako tvrdé pády ze schodů nebo prohození zdí, ji musela zastoupit profesionální kaskadérka Monique Ganderton.
Příprava byla doslova brutální. Theron trénovala dva a půl měsíce, čtyři hodiny denně. Shodou okolností sdílela tělocvičnu s Keanu Reevesem, který se ve stejnou dobu připravoval na pokračování John Wicka. Intenzita soubojů byla tak obrovská, že si herečka neustálým zatínáním čelistí zlomila dva zuby, což si vyžádalo okamžitou operaci.
Nejslavnější scéna filmu, téměř desetiminutová rvačka na schodišti, byla natočena a sestříhána tak, aby působila jako jeden nepřerušovaný záběr. Divák tak prožívá každou ránu, každý pád a každý moment vyčerpání společně s postavami. Žádné hollywoodské triky, žádné skryté střihy mezi elegantními pohyby. Jen surová, dechberoucí realita boje o holý život.
Ekonomický triumf
S rozpočtem 30 milionů USD (v dnešních cenách přibližně 39,5 milionu USD) dokázal film celosvětově vydělat přes 100 milionů USD (v přepočtu na současnost cca 131,5 milionu USD). Tento výsledek potvrdil status Charlize Theron jako jedné z nejvýdělečnějších akčních hrdinek své generace.
Kdy naladit a nechat se vtáhnout?
Brutální špionážní jízdu plnou neonů, soundtracku z osmdesátek a dechberoucí akce můžete zažít ve středu 23. září 2026 ve 22:10 na stanici Nova Cinema. Pro ty, kteří středeční vysílání nestihnou, je připravena repríza v sobotu 26. září 2026 v 01:55 na stejném kanálu.
Připravte si popcorn, zhasněte světla a nechte se vtáhnout do světa, kde agenti nejsou nesmrtelní superhrdiny, ale lidé z masa a kostí. Lidé, kteří krvácejí, lapají po dechu a bojují o každý další okamžik života. Jaký je váš nejoblíbenější akční film s ženskou hrdinkou v hlavní roli?
Zdroje článku: rottentomatoes.com, hollywoodreporter.com, movieinsider.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá