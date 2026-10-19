Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tuhle drobnou pomůcku používali naši dědové denně. Dnes ji sběratelé vykupují za 10 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Chladila v dlani, v dědečkově stole voněla tabákem a po stisknutí tlačítka tiše cvakla. Sběratelé dnes za správný kousek platí desetitisíce.
Tuhle drobnou pomůcku používali naši dědové denně. Dnes ji sběratelé vykupují za 10 000 Kč

Tuhle drobnou pomůcku používali naši dědové denně. Dnes ji sběratelé vykupují za 10 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Češi vyvážejí do šrotu klasické lednice. Moderní alternativa šetří místo a vypadá nádherně
Češi vyvážejí do šrotu klasické lednice. Moderní alternativa šetří místo a vypadá nádherně
Osm minut denně stačí: Lékařka doporučuje nejúčinnější cvičení na snížení krevního tlaku
Osm minut denně stačí: Lékařka doporučuje nejúčinnější cvičení na snížení krevního tlaku

Lékařka z Dánska prozrazuje formát tréninku, který zabere jen pár minut. Překvapí, v čem je jeho síla.

Tohle nesnáší číšníci úplně nejvíc: „Nesnášíme, když to Češi dělají“
Tohle nesnáší číšníci úplně nejvíc: „Nesnášíme, když to Češi dělají“

Za jedinou večeří se skrývá spousta drobností, které obsluze zkazí náladu. Ty nejhorší mají jedno společné.

Tyhle dózičky z dob našich babiček se dnes vykupují za 8 000 Kč a více. Nemáte ji doma?
Tyhle dózičky z dob našich babiček se dnes vykupují za 8 000 Kč a více. Nemáte ji doma?

Pamatujete na babiččin příborník na chalupě, kde se za sklem skrývaly drobnosti a cukroví? Sběratelé dnes...

KVÍZ: Bez Googlu ani ťuk? Zkuste 10 otázek, které prověří váš skutečný všeobecný přehled
KVÍZ: Bez Googlu ani ťuk? Zkuste 10 otázek, které prověří váš skutečný všeobecný přehled

Víte, kolik kontinentů je na Zemi, nebo kdo namaloval Monu Lisu? Otestujte si svůj všeobecný přehled v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.