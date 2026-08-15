Tuhle chybu při vaření brambor dělá 9 z 10 lidí. Kvůli ní přijdete o polovinu chuti

Uvaříte brambory podle svého osvědčeného postupu, a stejně skončí mdlé a jaksi nijaké. Za to obvykle nemůže ani brambora, ani recept. Většinou za tím stojí jeden drobný zvyk u sporáku, kterého si při vaření skoro nikdo nevšimne. Když ho změníte, poznáte rozdíl hned u prvního sousta.
Chuť z brambor uteče rovnou do vody
Vařená brambora chuť neztrácí do vzduchu. Rozpustí se jí do vody, ve které se vaří, a tu pak beze všeho vylijete do dřezu. Čím drobnější kousky do hrnce naházíte a čím déle bublají, tím víc chuti a vitaminů skončí v odpadu místo na talíři.
Sůl ve vodě přitom funguje jako zábrana. Osolená voda udrží velkou část aroma i chuti uvnitř hlízy a brání jim přecházet ven. Bez soli je voda kolem brambor jakoby hladová a látky z brambory si postupně vytáhne do sebe.
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A právě tady dělá spousta lidí chybu. Vodu buď nesolí vůbec, nebo brambory posolí až na talíři, kdy už je stejně pozdě.
Osolte vodu ještě před vařením
Loupané brambory patří rovnou do osolené vody. Sůl potřebuje čas a teplo, aby pronikla až dovnitř hlízy. Když posolíte hotovou přílohu, zůstane sedět jen navrchu a do brambory se skoro nedostane. Chuť pak působí placatě, i když jste soli nešetřili.
Kolik jí dát? Zhruba lžíce na hrnec vody bohatě stačí, při přesnějším odměřování počítejte kolem deseti gramů na kilo brambor. Hlízy soli snesou opravdu hodně, ale přesolit se dají taky. Když si nejste jistí, radši jí přidejte míň. Nedosolené brambory dosolíte kdykoli, s přesolenými už moc nenaděláte.
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Jedna výjimka platí u brambor ve slupce. Ty se do vody nesolí, protože slupka sůl dovnitř stejně nepustí. Sůl si proto necháte až na hotové jídlo, tedy třeba na šťouchanou přílohu nebo na salát.
Nechte slupku i větší kusy
Nejjednodušší způsob, jak chuť v bramborách udržet, je nekrájet je na drobno. Čím menší kousky, tím větší plochu má voda k dispozici a tím víc si toho z brambory vytáhne. Vaření ve slupce je v tomhle ideální. Slupka drží chuť, vitamin C i minerály uvnitř a oloupat brambory po uvaření zvládnete i tak snadno, dokud jsou ještě teplé.
Pokud přece jen loupete předem, krájejte na větší a hlavně stejně velké kusy. Míchat drobné a velké hlízy do jednoho hrnce se nevyplácí. Menší se rozvaří dřív, než ta velká vůbec změkne, a rozvařená brambora je zase vodnatá a bez chuti.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá paní na výdeji ve školní jídelně za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, pochopíte, proč je nikde neshánějí lehce Větší a stejně velké kusy pustí do vody míň chuti než brambory nakrájené na drobno. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Studená, nebo vroucí voda? Podle toho, co chcete
Tady se kuchaři úplně neshodnou a hodně záleží na tom, o co vám jde. Když brambory vložíte do studené vody a pomalu je přivedete k varu, prohřejí se rovnoměrně zvenku i uvnitř. Líp drží tvar a nerozpadnou se, což oceníte hlavně u salátu a u brambor ve slupce.
Druhý tábor sází na vroucí vodu. Kratší doba varu totiž znamená menší ztráty minerálů a vitaminů. Nevýhoda je, že se snadno stane, že brambora je na povrchu už rozbředlá, zatímco uvnitř zůstává tvrdá.
Přehledně obě varianty shrnuje následující tabulka:
Postup Výhody Kdy zvolit a na co pozor studená voda, pomalé přivedení k varu rovnoměrné prohřátí zvenku i uvnitř, líp drží tvar a nerozpadne se hodí se na salát a na brambory ve slupce vroucí voda kratší doba varu, menší ztráty minerálů a vitaminů povrch může být rozbředlý, zatímco vnitřek zůstává tvrdý Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje dokonale. Stačí 1 lžička do omáčky a už nikdy nebude kyselá
Ať zvolíte kterýkoli postup, s časem to nepřehánějte. Hotovou bramboru poznáte tak, že do ní lehce projede špejle nebo dlouhá vidlička.
Víc chuti dodá pára, vývar i bylinky
Chuť brambor umíte vytáhnout i jinak než solí. Osvědčí se vaření v páře. Když se brambory nevaří ponořené ve vodě, chuťové látky nemají kam unikat a příloha chutná výrazně plněji. Vystačíte si přitom s obyčejným kovovým cedníkem nebo sítem posazeným nad hrncem s trochou vroucí vody a přiklopeným pokličkou.
Chuť dodá i vaření v masovém či zeleninovém vývaru namísto obyčejné vody. Brambory ho do sebe nasáknou a rázem mají výraznější základ. Vodě i páře prospěje také špetka koření. Klasikou je kmín, zkusit ale můžete i bobkový list nebo majoránku, které bramborám dodají vůni.
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Nakonec brambory dochutí obyčejné máslo. Vmíchejte ho do horkých hlíz hned po slití vody, aby se rozpustilo a pěkně je obalilo. I všední příloha díky němu chutná jemně a lahodně.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-spravne-varit-a-uchovavat-brambory-pozor-na-chyby/, https://bydlimeutulne.cz/tajemstvi-kucharu-soleni-brambor-vareni-mnozstvi/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/brambory-jak-uvarit-30000130.html, https://fresh.iprima.cz/magazin/jak-na-to-tipy-a-triky-v-kuchyni/prozradime-vam-vsechny-kucharske-triky-jak-spravne-uvarit-brambory, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/brambory-vareni-chyby/