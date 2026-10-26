Tuhle chybu dělá s ranní kávou spousta Čechů. Střeva přitom umí zabrat už za 4 minuty

Že ranní káva umí poslat člověka na toaletu, je tak známá věc, že ji vědci už před více než třiceti lety změřili v laboratoři. U části lidí se podle nich střevo rozhýbe pár minut po vypití. Jak to ráno dopadne, ale hodně záleží na tom, co člověk udělá, když se tělo ozve.
Čtyři minuty změřené v laboratoři
V roce 1990 vyšla v odborném časopise Gut studie, jejíž autoři se nejdřív vyptávali 99 mladých dobrovolníků na jejich zažívací návyky. Zhruba 29 procent z nich odpovědělo, že u nich káva vyvolává potřebu jít na stolici.
Potom přišlo na řadu měření. Čtrnácti lidem vědci sledovali tlak v posledním úseku tlustého střeva a dali jim vypít černou kávu bez cukru. U osmi z nich, kteří o sobě uváděli, že je káva žene na toaletu, se pohyby střeva zesílily během čtyř minut a vydržely nejméně půl hodiny.
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U zbylých šesti se po kávě nic podstatného nezměnilo, takže ani v laboratoři nereagovali všichni stejně. Překvapivé bylo, že u stejných osmi lidí rozhýbala střevo do čtyř minut i káva bez kofeinu. Po vypití horké vody se naopak střevo nerozhýbalo u nikoho z účastníků.
Kofein na to není sám
Když zabírá i bezkofeinová varianta, musí za účinkem stát ještě něco dalšího. Jednou ze stop je hormon gastrin. Jeho hladinu zvedá šálek s kofeinem i bezkofeinový a gastrin pak dává svalovině trávicího traktu pokyn ke stahům. Podle části odborníků za tím stojí kyseliny přirozeně obsažené v kávě.
Kofein přesto něco přidává. Novější měření ukázalo, že klasická káva rozproudí činnost tlustého střeva zhruba stejně jako vydatné jídlo, kdežto bezkofeinová působí o něco slaběji.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Nápoj Studie z roku 1990 Novější měření Káva s kofeinem U 8 ze 14 měřených lidí (právě u těch, kteří reakci na kávu sami hlásili) zesílila pohyby střeva během 4 minut, účinek vydržel nejméně půl hodiny Rozproudí činnost tlustého střeva zhruba stejně jako vydatné jídlo Káva bez kofeinu U stejných 8 lidí zesílila pohyby střeva rovněž do 4 minut Působí o něco slaběji než klasická káva Ráno je tlusté střevo nejochotnější
Na střevech se podepisuje i denní doba. Přes noc tlusté střevo skoro odpočívá, zato po probuzení se jeho činnost znovu rozjede. Do toho vstupuje takzvaný gastrokolický reflex. Jakmile do žaludku dorazí jídlo nebo nápoj, dostanou střeva signál, že mají uvolnit místo, a začnou se stahovat.
Gastroenterologové upozorňují, že tenhle reflex bývá nejsilnější právě ráno. Káva vypitá krátce po probuzení tak přidává další impulz k pohybu, který se ve střevech touhle dobou rozbíhá i bez ní. Odtud nejspíš pochází i zkušenost, že odpolední šálek podobný spěch na toaletu obvykle nevyvolá.
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U řady lidí vypadá ráno podobně. Tělo se ozve zrovna ve chvíli, kdy je potřeba odvézt děti do školy nebo stihnout autobus, a nutkání se tak odsune na později, klidně až do práce.
Kdo nutkání na toaletu kvůli ranním povinnostem opakovaně odkládá, riskuje podle britské zdravotní služby zácpu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě tohle se střevům nelíbí. Britská zdravotní služba NHS řadí časté přecházení nutkání mezi nejběžnější příčiny zácpy. Ve svých doporučeních radí:
návštěvu toalety neodkládat, chodit tam pokud možno v pravidelnou dobu, nechat si na ni dost času. Přečtěte si také: Kdo má v kredenci tuhle skleněnou máslenku po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 8 000 Kč
Prakticky to může znamenat vstát o chvíli dřív a vypít kávu doma u stolu, odkud je to na toaletu pár kroků. Když nutkání přijde, dá se mu hned vyhovět. Pokud se z toho stane každodenní rutina, střeva si na pravidelný rytmus mohou postupně zvyknout.
Když ranní káva dráždí žaludek
Káva povzbuzuje žaludek k tvorbě kyseliny a nalačno bývají obtíže z toho výraznější, typicky pálení žáhy. Někomu káva vypitá bez snídaně přivodí i nadýmání nebo průjem. Odborníci na trávení proto radí dát si ji raději k jídlu nebo po něm. Gastrokolický reflex rozjíždí i snídaně, takže šálek vypitý u ní může pohyby střeva ještě posílit.
Reakce je ale u každého jiná. Lidé, kteří pijí kávu pravidelně, si na ni mohou časem zvyknout a účinek u nich slábne. Naopak u syndromu dráždivého tračníku může káva potíže spíš zhoršit. Kdo se se zažíváním potýká dlouhodobě, měl by to probrat se svým lékařem.
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Zdroje: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1378422/, https://health.clevelandclinic.org/why-does-coffee-make-you-poop/, https://111.wales.nhs.uk/Encyclopaedia/c/article/constipationinadults, https://www.mcgill.ca/oss/article/health-nutrition/why-does-coffee-make-you-poop, https://www.ucihealth.org/about-us/news/2025/11/coffee-bowel-movement, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-kava-nalacno-nemusi-byt-dobry-napad-40345380, https://www.aol.com/articles/best-time-day-drink-coffee-040000914.html, https://www.apetitonline.cz/zdravi-vyziva/kdy-pit-kavu-rano-vyprazdnovani-nejlepsi-cas-kava-na-lacno