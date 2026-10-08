Tuhle částku musíte vydělávat, abyste měli průměrný důchod 21 793 Kč: Až to číslo Češi uvidí, spadne jim brada

Hodně lidí věří, že na slušnou penzi stačí vysoká výplata. Český důchodový systém ale počítá úplně jinak, než by čekali. Kolik si tedy musíte vydělávat, abyste se dostali na průměrný starobní důchod? Jedno jediné číslo neexistuje a důvod leckoho pořádně překvapí.
Vyšší plat už penzi tolik nezvedne
Začněme tím, co lidi na výpočtu penze zaskočí nejvíc. Kdo bral celý život mnohem vyšší mzdu, dostane sice vyšší důchod, ale rozhodně ne ve stejném poměru. Výdělek se může zvednout několikanásobně, penze se za ním zdaleka nevyšplhá.
Důvodem je způsob, jakým se příjmy do výpočtu promítají. Nižší část výdělku se do penze započítá téměř celá, z té vyšší už jen malý zlomek. K tomu každý dostává stejnou základní výměru, společnou pro všechny důchodce. Vyšší příjmy se tak v konečné částce ztrácejí a rozdíly mezi penzemi se stírají. Odborníci proto český systém označují za silně solidární, protože odvody lidí s vyššími platy se přerozdělují.
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Druhým a možná důležitějším faktorem je délka pojištění. Právě počet odpracovaných let dokáže srovnat i citelný rozdíl ve mzdách. S každým dalším rokem roste procento, kterým se vaše dosavadní výdělky do penze promítnou, takže dlouhá kariéra dožene i lépe placeného kolegu s kratší dobou pojištění.
Každý odpracovaný rok se do výpočtu penze počítá a dlouhá pracovní dráha dokáže vyrovnat i nižší výdělky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pozor ale na díry v záznamu. Období bez pojištění, třeba nezaměstnanost bez nároku na podporu nebo práce načerno, osobní vyměřovací základ naředí a výslednou penzi stlačí. I pár chybějících let dokáže s budoucím důchodem zahýbat víc, než by člověk tipoval.
I s podprůměrnou mzdou dosáhnete na průměr
A teď slíbená odpověď. Průměrný starobní důchod dosahoval podle České správy sociálního zabezpečení v březnu 2026 výše 21 793 korun (podle novější čtvrtletní statistiky k 30. červnu 2026 to bylo 21 803 korun). Server e15 dopočítal, jaké průměrné výdělky k téhle penzi vedou při různě dlouhém pojištění. Z výsledku je jasné, proč jedno číslo nestačí.
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Doba pojištění Potřebný průměrný výdělek 47 let 31 970 Kč 44 let 38 275 Kč 41 let 45 500 Kč 38 let 53 870 Kč 35 let 63 670 Kč
Člověk se 47 lety pojištění si vystačí s necelými 32 tisíci korun měsíčně. Komu naskočilo jen zákonné minimum 35 let, musel by brát skoro dvakrát tolik, přes 63 tisíc. A přesto oba doputují ke stejné penzi 21 793 korun.
Důležité je, že nejde o výplatu z posledních let před penzí. Do výpočtu se promítá celá pracovní dráha a staré výdělky se aktualizují na dnešní cenovou úroveň. Samotná dnešní mzda tedy budoucí důchod neurčuje.
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Odpracované roky a roky pojištění nejsou totéž. Za splnění podmínek vám systém uzná i některé úseky, kdy žádný příjem neplynul. Typicky jde o dobu, kdy rodič pečuje o malé dítě, a v omezené míře i o čas strávený v evidenci úřadu práce.
Tyhle náhradní doby umí chybějící roky doplnit a u lidí s přerušenou kariérou hrají ve výpočtu velkou roli.
Svůj přehled získáte v aplikaci IDA
Přehled o své situaci dnes získá v podstatě každý. Pomůže k tomu bezplatná Informativní důchodová aplikace (IDA) na ePortálu ČSSZ. Stačí se přihlásit, třeba bankovní identitou nebo přes datovou schránku, a aplikace vypíše:
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Zároveň si ověříte, že úřad eviduje všechna vaše zaměstnání i ostatní započitatelné doby. Když v záznamu najdete chybějící úsek, vyplatí se ho dohledat včas, ne až ve chvíli, kdy podáváte žádost o důchod.
Zdroje: https://www.cssz.cz/documents/20143/3286322/1%20Ukazatele%20b%C5%99ezen%202026.pdf/7acb3ed0-68b7-8c2c-e716-dba2971c562b, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2026, https://mpsv.gov.cz/duchody-se-v-lednu-opet-navysi-prumerna-starobni-penze-dosahne-21-839-korun-mesicne, https://www.newstream.cz/money/prumerny-starobni-duchod-v-cesku-prekonal-castku-21-tisic, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/kolik-musite-brat-abyste-od-statu-dostali-prumerny-duchod-kalkulacka-a-tabulka-vypoctu-1434516, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kolik-musim-vydelavat-na-prumerny-duchod/
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