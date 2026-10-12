Tuhle 1 věc nikdy nenoste pod světlou halenku. Češky to dělají roky a vůbec netuší, že je vidět

Doma před zrcadlem vypadá všechno v pořádku. Jenže v kanceláři, v tramvaji nebo na rodinné oslavě už ostatní vidí něco, o čem nemáte ani tušení. Na vině je kousek, který leží v šuplíku skoro každé ženy a který nám mnohdy doporučovaly už naše maminky.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Proč je bílá pod bílou vidět
Řeč je o bílé podprsence. Pod bílou nebo světlou halenkou působí jako naprosto logická volba, vždyť barva ladí s barvou. Právě tahle zažitá kombinace ale patří k nejčastějším módním přešlapům.
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Háček je v pokožce. Bílá látka s ní ostře kontrastuje, a tak se pod tenkou halenkou obrysy podprsenky zřetelně prokreslí. Čím je halenka jemnější, tím víc je to znát.
Český výrobce prádla Timo si to ověřil pokusem. Pod bílé tričko oblékal podprsenky v šesti různých barvách a bílá byla vidět pokaždé, ať šlo o hladké tričko, nebo o tričko s potiskem.
Foto: Shutterstock.com Co si vzít místo ní
Pod světlé oblečení patří podprsenka v barvě pleti. Tělový odstín s pokožkou splyne, a proto pod halenkou téměř zmizí. Na tomhle se shodují stylistky i prodejci spodního prádla.
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Tělová přitom nemusí znamenat jedinou univerzální béžovou. Dobře fungují také kávové tóny, pudrová nebo starorůžová. Ve zmíněném testu dopadla nejlépe barva připomínající ledovou kávu, kterou nebylo vidět ani pod jednobarevným tričkem, a skvěle si vedla i starorůžová.
Při výběru se řiďte svou pletí. Pudrová sedne spíš ženám se světlou pokožkou, teplejší kávové odstíny zase těm snědším. Cílem je, aby podprsenka s kůží co nejvíc splynula.
Krajka se prozradí i v tělové barvě
Správná barva je jen polovina úspěchu. Bohatá krajka, výrazné švy nebo ozdobné aplikace se pod tenkou látkou rýsují svou strukturou, i když mají tělový odstín.
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Pod halenku proto vybírejte hladký model bez zdobení. Nejlépe poslouží bezešvá podprsenka, jejíž okraje se pod látkou neprokreslují.
Foto: Shutterstock.com Černá je ještě horší volba
Možná vás napadlo vsadit na tmavou podprsenku, když bílá prosvítá. Raději to nezkoušejte. Černá pod bílou halenkou je vidět ještě výrazněji a do práce ani na slavnostní příležitost se nehodí.
Kde bílá podprsenka obstojí
Bílou podprsenku nemusíte hned vyhazovat. Pod tmavé nebo silnější oblečení si klidně vezměte jakoukoli barvu, protože ji látka spolehlivě schová.
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Jeden tělový kousek v šuplíku se tak hodí hlavně na dny, kdy sáhnete po světlé halence nebo bílém tričku. Ušetří vám nepříjemné překvapení, o kterém byste se jinak možná nikdy nedozvěděla.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.timo.cz/cs/blog/co-nosit-pod-bile-tricko-b152.html, https://www.ponozkovna.cz/blog/pradlo-pod-bile/, https://www.triola.cz/clanek/423/stylistky-radi-jake-pradlo-zvolit-pod-bile-tricko-saty-bez-raminek-nebo-v-tropickem-vedru/, https://www.trenyrkarna.cz/blog/nejlepsi-barvy-podprsenky-podle-obleceni-kdy-oblect-pestrobarevne-kousky-a-kdy-neviditelne-n1427, https://www.moda-pradlo.cz/jake-spodni-pradlo-pod-bile-obleceni/, https://tchiboblog.cz/tipy-na-sladeni-spodniho-pradla-s-oblecenim/