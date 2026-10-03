Tuhle 1 věc nikdy nekrájejte na dřevěném prkénku. Češi to dělají roky a pak se diví, proč prkénko páchne

Vytáhnete prkénko ze skříňky a místo vůně dřeva vás do nosu praští něco nakyslého a zatuchlého. Kdo má doma jedno dřevěné prkénko na všechno, tenhle okamžik nejspíš zná. Za nepříjemným pachem přitom často stojí jediný zvyk, který se v kuchyních drží celé generace.
Dřevo pije všechno, co z jídla vyteče
Dřevěné prkénko působí hladce, ve skutečnosti je ale plné drobných pórů. Při krájení do nich vniká masová šťáva, tuk i štiplavá tekutina z cibule. Každý řez nožem navíc přidá rýhu, kterou tekutina pronikne ještě hlouběji.
Rýhy po noži pouštějí šťávu z jídla hlouběji do dřeva, kam se obyčejné opláchnutí nedostane. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Proto nepomůže ani poctivé opláchnutí teplou vodou. Proud vody odnese drobky a mastnotu z povrchu, k tomu, co už se vsáklo do pórů, se ale nedostane. Čím víc zářezů a trhlin prkénko nese, tím hlubší cestu má tekutina před sebou.
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Česnek nebo cibule zanechají ve dřevě silný odér, který je ale víceméně neškodný. Horší je zatuchlý nebo nakyslý pach, jenž se vrací i po umytí. Ten obvykle prozrazuje, že se ve vlhkém dřevě množí bakterie nebo plísně.
Řezníci si s tím uměli poradit odedávna. Své dřevěné špalky sypali solí, aby nezačaly zapáchat. Sůl ze dřeva vytáhla vlhkost, a bakterie tak neměly v čem růst, jak vysvětluje Ben Chapman, který se na Státní univerzitě Severní Karolíny věnuje bezpečnosti potravin.
Viníkem je syrové maso
Nejvíc vlhkosti a živin pro bakterie přinese do dřeva syrové maso. Kuřecí stehna, vepřová krkovice nebo rybí filé při porcování pouštějí šťávu a ta si najde cestu do každého zářezu. V syrovém mase a hlavně v drůbeži se přitom běžně drží bakterie, které způsobují otravy jídlem, od salmonel přes kampylobaktery až po listerie. Opatrnost si zaslouží i syrové ryby.
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Zápach je přitom ta menší starost. Z nedomytého prkénka se bakterie snadno dostanou na další suroviny. Nejvíc to vadí u jídla, které se před podáváním už nevaří, třeba u jablka nakrájeného do dětské svačiny, bylinek do dresinku nebo šunky na chlebíček. Odborníci tomu říkají křížová kontaminace a Státní zdravotní ústav ji řadí k hlavním příčinám onemocnění z potravin.
Plast na maso, dřevo na chléb
Ben Chapman proto doporučuje rozdělit prkénkům role. Syrové maso krájejte na plastu a dřevo si nechte na ovoce, zeleninu, pečivo a sýry. Důvod je čistě praktický. Plastové prkénko vydrží mytí v myčce při vysoké teplotě, zatímco dřevěné v myčce trpí a může popraskat nebo se zkroutit.
Dřevo tím ze hry nevypadává. Jemná vlákna tvrdých dřevin, třeba javoru, stáhnou tekutinu i s bakteriemi pod povrch a zachycené mikroby tam při vysychání hynou. Funguje to ovšem jen u prkénka, které po krájení pořádně umyjete a necháte vyschnout. Americký úřad pro bezpečnost potravin dřevo na syrové maso výslovně připouští. Pokud na něm chcete maso krájet i dál, pořiďte si pro syrové maso, drůbež a ryby samostatné prkénko, které nikdy neposlouží k ničemu jinému. Druhé zůstane na zeleninu, pečivo a hotová jídla. Čeští hygienici k tomu doporučují oddělit i nože.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Prkénko Na co ho použít Mytí v myčce Plastové syrové maso vydrží při vysoké teplotě Dřevěné ovoce, zelenina, pečivo a sýry; syrové maso, drůbež a ryby jen na samostatném prkénku, které neslouží k ničemu jinému trpí, může popraskat nebo se zkroutit Po mase umýt, vysušit a včas vyměnit
Prkénko od masa patří hned pod horkou vodu se saponátem a je potřeba ho pořádně vydrhnout, hlavně v rýhách. Hygienici po syrovém mase doporučují ještě dezinfekci přípravkem určeným na plochy, které přicházejí do styku s potravinami, vždy podle návodu na obalu. Citron se solí pomůže dřevo zbavit pachu, bakterie po syrovém mase ale spolehlivě nezničí.
Prkénko by pak mělo oschnout nastojato, třeba opřené o obklad nebo zasunuté do stojánku, aby se vzduch dostal k oběma stranám. Když ho necháte ležet na mokré pracovní desce, zůstane zespodu vlhké mnohem déle, což může zatuchlý zápach přiživovat.
Přečtěte si také: Ani rohlík, ani chleba. Češi po šedesátce objevili večeři ze Skandinávie, po které spí celou noc Když prkénko po umytí schne nastojato, dostane se vzduch k oběma stranám a dřevo vyschne rychleji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jakmile má prkénko hluboké rýhy nebo praskliny, případně se zápach vrací i po důkladném čištění, je na čase ho vyměnit. V takových místech se nečistoty drží tak hluboko, že na ně houbička ani kartáček nedosáhnou.
Zdroje: https://news.ncsu.edu/2014/09/cutting-boards-food-safety/, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2023/12/krizova_kontaminace-12003.pdf, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/co-nekr%C3%A1jet-na-drevenem-prkenku-chyby-hygiena-udrzba, https://zpravy.tiscali.cz/drevene-prkenko-zapacha-po-mase-a-cibuli-kysela-kasicka-vytahne-pach-ukryty-hluboko-ve-dreve-738138, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/cutting-boards, https://www.woodlop.cz/blog/jak-vycistit-kuchynske-prkenko-od-bakterii-a-zapachu/, https://www.vlasta.cz/zdravi/jak-umyt-drevene-prkenko-bakterie/