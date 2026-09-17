Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do rychlovarné konvice. Češi to dělají roky a pak kupují novou

Rychlovarná konvice je jedním z nejčastěji zapínaných spotřebičů v domácnosti. Ohříváme v ní vodu na kávu, čaj i na vaření a většina lidí ji spustí několikrát denně. Právě proto se o ni snažíme pečovat. Jenže existuje jeden zažitý způsob údržby, který konvici pomalu ničí. Dělá se to s dobrým úmyslem a roky to nikomu nepřijde divné, dokud spotřebič jednoho dne neodejde.
Ocet konvici vyčistí, ale topné těleso to odnese
Tou jednou věcí je obyčejný ocet. Když se v konvici usadí vodní kámen, spousta lidí sáhne právě po něm. Rozpouští usazeniny rychle a je levný, takže se zdá jako ideální pomocník. Háček je v tom, že ocet je hodně agresivní. Při opakovaném čištění může postupně poškodit i topné těleso na dně konvice, tedy tu součástku, na které celý spotřebič stojí.
K tomu se přidává ještě jeden problém. Ocet po sobě nechává svou typickou nakyslou pachuť, kterou pak cítíte i v čaji nebo kávě. Než se jí zbavíte, musíte konvici několikrát vyvařit s čistou vodou. Za rychlé odvápnění tak nezřídka zaplatíte spotřebičem, který dřív doslouží, a nápojem s nepříjemnou příchutí.
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Naštěstí existuje šetrnější cesta, jak vodní kámen dostat pryč. Je jí potravinářská kyselina citronová, kterou koupíte v každé drogerii i v supermarketu za pár korun. Rozpouští minerální usazeniny podobně spolehlivě jako ocet, ale topné těleso přitom šetří a po vyčištění po ní v konvici nezůstane žádná citelná příchuť.
Kyselina citronová zbaví konvici vodního kamene a k topnému tělesu je přitom šetrná. Ilustrační foto.
Další výhodou je, že si s ní poradíte s jakoukoli konvicí. Funguje v nerezových, plastových i skleněných modelech, takže se nemusíte bát, že byste materiál poškodili. Pro běžnou domácnost je to jednoznačně praktičtější volba než ocet.
Rozdíl mezi oběma prostředky přehledně shrnuje následující tabulka:
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Vlastnost Ocet Kyselina citronová Účinnost na vodní kámen rozpouští usazeniny rychle rozpouští je podobně spolehlivě Šetrnost k topnému tělesu agresivní, může ho časem poškodit chová se k němu ohleduplně Zápach a chuť nápoje zanechává nakyslou příchuť bez zápachu i příchuti Cena nízká pár korun Jak konvici odvápnit, aby vydržela roky
Postup je jednoduchý a zabere pár minut.
Do konvice nalijte přibližně litr vody a přidejte jednu polévkovou lžíci kyseliny citronové, u silnější vrstvy kamene klidně dvě. Míchejte tak dlouho, dokud se prášek úplně nerozpustí, a pak konvici zapněte a vodu s kyselinou přiveďte k varu. Potom ji nechte zhruba čtvrt hodiny odstát, ať kyselina stihne zabrat. Použitý roztok slijte a konvici pro jistotu propláchněte tím, že v ní jednou převaříte čistou vodu, kterou pak taky vylijete. Zbaví se tak posledních usazenin.
Pro běžnou domácnost stačí konvici takhle ošetřit zhruba jednou měsíčně. V oblastech s tvrdou vodou, kde kámen přibývá rychleji, sáhněte po kyselině klidně každých čtrnáct dní.
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Pravidelné odvápnění se vyplatí i z dalšího důvodu. Vodní kámen se usazuje mezi topným tělesem a vodou a působí jako izolace, takže se voda ohřívá déle a konvice spotřebuje víc proudu. Čím silnější vrstva se nahromadí, tím výrazněji se ohřev zpomalí a účet za elektřinu naroste. Když se kámen nechá úplně zanedbat, může topné těleso přehřát a konvici nevratně poškodit. To je další z důvodů, proč spotřebič končí v koši dřív, než by musel.
Odvápněná konvice ohřeje vodu rychleji a spotřebuje méně proudu, protože teplo z topného tělesa nemusí prostupovat vrstvou vodního kamene. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Životnost i účet za elektřinu ovlivňuje také to, kolik vody ohříváte. Ohřívat pokaždé plnou konvici kvůli jedinému hrnku je zbytečné plýtvání, protože energie navíc padne na vodu, kterou stejně vylijete. Rozumné je odměřit si přibližně tolik, kolik za chvíli spotřebujete. Zároveň ale nejděte pod spodní hranici objemu, kterou má konvice od výrobce předepsanou, protože s příliš malým množstvím vody se spotřebič může přehřát. Konvici tak vydržíte nejdéle, když spojíte dva návyky: šetrné odvápňování kyselinou citronovou a ohřívání jen takového množství vody, jaké opravdu potřebujete.
Zdroje: https://www.datart.cz/novinky/radce/jak-vycistit-rychlovarnou-konvici, https://www.expert.cz/jak-se-zbavit-vodniho-kamene-vkonvici-pomuze-ocet-ci-kyselina-citronova/, https://www.bydlimekvalitne.cz/rychlovarna-konvice-je-extremni-zrout-elektriny-na-co-pri-jejim-pouzivani-davat-pozor, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-usetrit-rychlovarna-konvice-30000223.html, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/cisteni-rychlovarne-konvice-kyselinou-citronovou/