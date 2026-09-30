Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle cibule. Většina lidí to dělá a do 14 dnů ji vyhazuje

Cibule a brambory jsou v české kuchyni skoro nerozlučná dvojka a málokterá domácnost je má daleko od sebe. Nejčastěji putují do společné přepravky nebo do zásuvky pod linkou, kde se s nimi počítá po ruce na každý oběd. Tahle drobnost ovšem obě suroviny žene do koše mnohem dřív, než by musely skončit.
Vlhko a plyny probudí brambory ke klíčení
Brambory nejsou zdaleka tak trpělivé, jak vypadají. Při ležení kolem sebe vydechují vlhkost a spolu s ní i plynné látky, které patří k jejich pozvolnému zrání. Cibule ležící kousek od nich do vzduchu navíc pouští vlastní těkavé sloučeniny. Tahle směs hlízy doslova probudí, takže obrazí a vyženou klíčky dřív, než by se to stalo na chladném a odděleném místě.
Naklíčená brambora přitom měkne, ztrácí vodu a scvrkává se, až z ní nakonec zbude jen kus do koše. A to je přesně ten okamžik, kdy zásoba, která měla vydržet týdny, mizí během pár dnů.
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Škoda ale nejde jen jedním směrem. Brambory kolem sebe drží vlhčí vzduch a právě ten cibuli nesvědčí. Jakmile se okolo cibule usadí vlhko, její suché svrchní slupky povolí, dužina nasákne vodu a začne měknout. Odtud je jen krůček k plísni a k hnilobě.
A když jednou nahnije jedna cibule nebo brambora, zkáza se rozjede dál. Během pár dnů zasáhne i sousední kusy, které byly do té chvíle úplně v pořádku. Z pytle, který měl vydržet celou zimu, tak nakonec zbyde jen dvojnásobek odpadu.
Každá zelenina si zaslouží vlastní kout
Náprava je zadarmo. Stačí, aby brambory a cibule neležely v jedné nádobě a každá měla svůj vzdušný kout. Obě potřebují tmu, chlad a hlavně suchý vzduch, který kolem nich může volně proudit. Bramborám dělá dobře teplota zhruba mezi 6 a 10 °C, cibule zvládne i o něco chladnější prostředí, klidně těsně nad nulou. Poslouží proto studená spíž, sklep nebo chodba, kam netáhne teplo z bytu.
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Do lednice ale nedávejte ani jedno. Brambory v ní přemění část škrobu na cukr a získají nasládlou chuť i jinou strukturu, cibuli zase vlhko v chladničce rychle rozloží. Aby zásoba vydržela co nejdéle, pomůže držet se pár zásad:
Vynechte igelitové a uzavřené plastové obaly, ve kterých se zelenina udusí ve vlastní páře. Sáhněte po prodyšném balení, třeba po látkovém či jutovém pytli, vrbovém koši nebo lepenkové krabici s otvory. Brambory před uskladněním neomývejte, vlhkost na slupce jen nahrává hnilobě. Přibližně jednou měsíčně zásobu přeberte a všechny měkké nebo načaté kusy hned vyřaďte. Klíček ještě neznamená konec brambory
Pár malých výhonků není důvod bramboru rovnou vyhazovat. Pokud zůstává tvrdá, nezezelenala a není svraštělá, odkrojte klíček i s kouskem dužiny kolem něj a hlízu normálně uvařte. Samotné výhonky ovšem na talíř nepatří.
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Jinak je to u brambor s výrazně zeleným nádechem, měkkých, vrásčitých nebo hustě obrostlých klíčky. Právě v zelenajících místech a v klíčcích se hromadí přirozené glykoalkaloidy, mezi které patří i solanin. Ten už dokáže potrápit trávení, a proto takové kusy raději rovnou vyhoďte celé.
Hustě naklíčená a scvrklá brambora už patří do koše, u tvrdé hlízy s pár výhonky stačí klíček odkrojit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdy bramboru zachránit a kdy ji poslat do koše, shrnuje následující tabulka:
Stav brambory Co s ní tvrdá, bez zeleného nádechu, jen s malými klíčky klíček i s kouskem dužiny odkrojte a bramboru uvařte zelená, měkká, vrásčitá nebo hustě naklíčená vyhoďte ji celou, hromadí se v ní glykoalkaloidy včetně solaninu Jablka, hrušky a banány držte dál taky Přečtěte si také: Kolik si ve Švédsku vydělá pekař za 7 hodin práce denně? Když to číslo uvidíte, zatočí se vám hlava
Nešikovných sousedství je ve spíži víc. Za většinou z nich stojí etylen, plyn, kterým některé plody popohánějí zrání všeho kolem sebe. Nejštědřeji ho vydávají jablka, hrušky a banány, a tak je držte dál od hroznů i od listové zeleniny, která vedle nich vadne dvojnásob rychle.
Ošemetná je i blízkost jablek a cibule. Jablka snadno nasáknou ostrý zápach cibule a pak jím voní celá miska. Pro celou spíž tím vzniká jednoduché vodítko: každá potravina ať má vlastní suché a větrané místo a čas od času ji zkontrolujte, jestli nezačíná zlobit.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/domacnost/skladovani-brambor-kliceni-cibule/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/skladovani-brambor-cesneku-a-cibule-pohromade/, https://fresh.iprima.cz/magazin/nikdy-spolu-neskladujte-tyto-dve-bezne-potraviny-snizite-plytvani-jidlem-i-penezi-346044, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/proc-neskladovat-brambory-vedle-cibule/, https://www.prostreno.cz/tipy-a-triky/clanky/38605/Skladovani-brambor-cibule-a-cesneku-bez-zbytecnych-chyb, https://www.tiscali.cz/kuchar-varuje-cechy-nikdy-neskladujte-tyhle-2-potraviny-vedle-sebe-zkazite-obe-734270