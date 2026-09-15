Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle chleba. Většina lidí to dělá a do 5 dnů ji vyhodí

Chlebník na kuchyňské lince a hned vedle něj miska nebo šuplík se zásobami do vaření. Zní to jako praktické uspořádání a v mnoha kuchyních to tak funguje léta. Jenže jedna úplně obyčejná zelenina na takovém sousedství pořádně tratí a míří do koše mnohem dřív, než by musela. Když jí najdete místo o kousek dál, zůstane pevná celé týdny.
Chléb kolem sebe šíří vlhkost
Málokdo přemýšlí o chlebu jako o zdroji vody, přesto jím je. Čerstvý bochník má vlhkost uvnitř střídy a část z ní postupně vydává do okolí. Když leží zabalený v utěrce nebo v uzavřeném chlebníku na teplém místě kuchyně, drží se kolem něj vlhký a teplý vzduch.
A přesně takové prostředí plísni svědčí. Rozjede se, jakmile vzdušná vlhkost přesáhne zhruba 80 procent. Když navíc necháte chléb v igelitovém sáčku, zapotí se a plíseň na něm naskočí i během dvou tří dnů. Stejná vlhkost, která ničí pečivo, se ale drží i kolem jeho sousedů.
Přečtěte si také: Máte na půdě starý kotouč na ostření nožů? Sběratelé po jednom provedení pátrají a dají za něj i 9 000 Kč Cibule vlhký vzduch nesnáší
Tou zeleninou, která vedle chleba trpí nejvíc, je cibule. Potřebuje pravý opak toho, co panuje v teplém a vlhkém koutě u pečiva. Svědčí jí:
chládek kolem 10 až 15 stupňů; tma a hlavně stálý průvan; volný obal, který pouští vzduch, třeba proutěný košík, ovocná přepravka nebo prodyšný sáček.
Cibule je totiž na vlhko mimořádně citlivá a vodu ze vzduchu do sebe ochotně stahuje. Ve vlhkém prostředí rychle vadne, nejdřív povolí vnější slupka, pak měkne i dužina a uvnitř začne pracovat plíseň. V zavřené skříňce, kam se čerstvý vzduch skoro nedostane, běží celý ten rozklad ještě rychleji.
Přečtěte si také: Ani majonéza ani hořčice: bramborový salát bude krémový díky 1 surovině, kterou kuchaři přidávají úplně nakonec Cibule je citlivá na vlhko a nejdéle vydrží v chládku, ve tmě a v prodyšném obalu, třeba v proutěném košíku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč zmizí dřív, než ji stihnete použít
V suché a chladné spíži vydrží cibule pevná i řadu měsíců. V teplém a vlhkém koutě u chlebníku ale měkne a plesniví výrazně rychleji. Poznáte to snadno:
táhne z ní kyselý až zatuchlý pach; povrch je slizký a měkne pod prsty; pod svrchními slupkami prosvítá šedavý nebo bělavý nálet.
Pokud cibule jen zvenku povolila, ale jádro pořád drží a nikde není nálet ani zápach, do koše nemusí. Zpracujte ji co nejdřív, nejlíp uvařenou nebo osmaženou. Jakmile je slizká, plesnivá nebo uvnitř vodnatá, další záchrana nemá smysl a poputuje pryč.
Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tenhle proutěný košík na pečivo, měl kuchyni jako z výstavy. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč Doplatí na to i samotný chléb
Tohle nešťastné sousedství navíc není jednosměrné. Chlebová střída je pórovitá a snadno na sebe váže okolní pachy. Když leží dlouho vedle cibule, dokáže se prosytit její výraznou vůní a vy ji pak cítíte skoro v každém krajíci. Kromě zkažené cibule tak můžete litovat i chleba, ze kterého se stane cibulový.
Kam cibuli uklidit, aby vydržela
Náprava nic nestojí. Cibuli přesuňte z dosahu chleba na chladnější a vzdušné místo, nejlíp do spíže, komory nebo sklepa. Po nákupu ji navíc hned zbavte igelitu, aby se k ní dostal vzduch.
V chladné spíži, komoře nebo sklepě zůstane cibule pevná mnohem déle než na kuchyňské lince u chleba. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Stranou ji držte i od brambor. Z těch se totiž trvale uvolňuje vlhkost a dozrávací plyny, na které cibule reaguje měknutím a hnitím, zatímco ji samotné brambory nutí rychleji pučet. Cibule, brambory i česnek proto skladujte každý zvlášť, každý z nich má rád trochu jiné podmínky.
Přečtěte si také: Nevyhazujte staré porcelánové polévkové mísy s víkem. Za tenhle 1 dekor dají sběratelé i 5 000 Kč
Uskladněné zásoby si navíc čas od času přeberte. Jeden zkažený kus dokáže nákazu přenést na okolní zdravé cibule, proto měknoucí nebo plesnivou hlízu radši rovnou odstraňte a zachráníte tím zbytek zásoby. A chlebník postavte na sušší a chladnější místo, stranou od tepla trouby, myčky i dřezu. Prospěje to jak pečivu, tak všemu, co leží kolem.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11628-jak-spravne-skladovat-cibuli-aby-vydrzela-co-nejdele/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-skladovat-chleb-rady-tipy-bez-plisne-plytvani/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-skladovat-chleb/, https://www.nasdum.eu/hledate-osvedcene-zpusoby-jak-skladovat-chleba-aby-zustal-co-nejdele-cerstvy-tyto-rady-nasich-babicek-funguji/, https://www.tiscali.cz/kuchar-varuje-cechy-nikdy-neskladujte-tyhle-2-potraviny-vedle-sebe-zkazite-obe-734270