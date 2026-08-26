Tuhle 1 potravinu nikdy nedávejte do lednice. Většina Čechů to dělá a diví se, proč pak nemá vůbec žádnou chuť

Lednice si za desetiletí vysloužila pověst místa, kam se dá uklidit skoro cokoli. U jedné běžné suroviny ale funguje přesně naopak. Rajčata do ní putují v milionech domácností každý den a právě tam přicházejí o to, kvůli čemu si je kupujeme. O chuť. Navenek přitom vypadají pořád stejně, takže si toho dlouho nikdo nevšimne.
Rajče v chladu přestává pracovat
Rajče se po sklizni chová jako živý plod. Ještě dlouho po utržení pomalu dýchá, dozrává a samo si tvoří vonné složky, kterým vděčí za svou sladkou a plnou chuť. Jakmile ho ale zavřete do chladu, celý tenhle proces se skoro zastaví.
Ze všeho nejdřív mizí ty nejjemnější aromatické látky, na kterých stojí rozdíl mezi rajčetem s vůní léta a plodem, co chutná jako obarvená voda. V lednici se jejich tvorba utne. Druhou potíží je změklá dužina, protože chlad naruší buněčné stěny a plod pak po rozkrojení působí spíš moučnatě než šťavnatě.
Přečtěte si také: Ani sádlo, ani máslo. Křupavé řízky smažte na této 1 věci z lednice a strouhanka nevypije ani kapku mastnoty Vědci to změřili do posledního genu
Že nejde o dojem ani babskou pověru, potvrdil výzkum z roku 2016 v odborném časopise PNAS. Tým amerických vědců z Floridské univerzity popsal, že jakmile teplota klesne pod dvanáct stupňů Celsia, geny zodpovědné za vůni a chuť rajčete se prakticky vypnou. Právě proto chlazený plod chutná mdle.
Část utlumených genů se po přenesení zpět do tepla znovu rozběhne, jenže ne všechny, a tak je poškození chuti do velké míry trvalé.
Ohřátí pomůže jen zčásti
Trochu pomůže, když rajče z lednice před podáváním necháte hodinu nebo dvě ohřát na pokojovou teplotu, protože chlad tlumí i samotné vnímání vůně. Plnou letní chuť už mu tím ale nevrátíte.
Přečtěte si také: Kdo má ve sklepě tuto starou litinovou bábovkovou formu, má štěstí. Sběratelé za ni nabízejí i 5 000 Kč
Pokud vám takové rajče přesto zbyde, má jednoduché využití. „Rajče, které přišlo o chuť v lednici, už syrové nezachráníte,“ radí šéfkuchař David Šlapák. Podle něj se hodí ho tepelně upravit, třeba přidat do omáčky či polévky nebo krátce opéct, protože při vaření se jeho cukry a kyseliny zase probudí.
Nejlepší je obyčejná miska na lince
Ideálním domovem pro rajčata je běžná pokojová teplota, tedy zhruba dvanáct až dvacet stupňů. Nechte je volně položená na lince nebo ve spíži, stačí obyčejný talíř či ošatka. Držte je stranou od zdrojů tepla i od okna na slunci, jinak uzrají dřív, než je stačíte sníst.
Rajčata volně rozprostřená na lince si při pokojové teplotě udrží chuť i vůni. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Při samotném ukládání se hodí pár návyků:
Nehromaďte plody přes sebe do hluboké nádoby. Ty vespod se pod tíhou ostatních promáčknou a rozbřednou. Rozprostřete je radši jedno vedle druhého tak, aby ke každému mohl proudit vzduch. Stopku klidně nechte na svém místě, plod díky ní tolik nevysychá. Rajčata nedávejte k jablkům ani banánům, které vypouštějí etylen. Ten sice urychlí dozrání ještě tvrdých plodů, zralým ale zkrátí životnost. Kdy lednici přece jen využít Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat kupovanou tatarku. Nahrazují ji domácím trikem z 3 surovin, který je lahodnější a stojí pár kaček
I chladnička má svoje chvíle. Když vám najednou dozraje víc rajčat, než stihnete sníst, je lednice pořád lepší než plíseň na lince. Počítejte ale s tím, že plody na chladu ztratí kus chuti.
Trochu jiné je to u nakrojeného rajčete. Jakmile jednou porušíte slupku, jde vedle chuti hlavně o hygienu, takže takový kousek schovejte do uzavřené nádoby v chladu a snažte se ho sníst nejpozději nazítří. I jemu ale před použitím dopřejte pár minut při pokojové teplotě.
Do chladu nepatří ani další zelenina
Rajče v tom není samo. Do chladu se nehodí ani brambory, protože jim vlhko v lednici mění škrob na cukr a po uvaření pak nepříjemně sládnou a tmavnou. Podobně dopadne i avokádo, které v chladu vůbec nedozraje.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani tavený sýr. Do česnekové pomazánky patří 1 ingredience, kterou Italové používají odjakživa
Své místo mimo lednici mají také cibule a česnek. V uzavřeném vlhku snadno začnou plesnivět a nasáknou pach okolních potravin, mnohem lépe jim je v suché a tmavé spíži. A pokud si chcete pochutnat na křupavé salátové okurce, nechte ji rovněž venku, v mrazivém šuplíku totiž měkne a pokrývá se vodnatými skvrnami.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/zdravi/proc-nedavat-rajcata-do-lednice/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/skladovani-rajcat-pokojova-teplota-lednice/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27791156/, https://www.toprecepty.cz/clanky/10661-skladujete-rajcata-spravne-vime-jak-na-ne-pusobi-lednice-i-kdy-jim-nechavat-stopku/, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-spravne-skladovat-potraviny/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/44121-rajcata-v-lednici