Trvalou nosila skoro každá žena a kadeřnictví vonělo čpavkem. Tak se pečovalo o krásu za socialismu

Návštěva provozovny národního podniku Kadeřnictví patřila k pravidelným rituálům československých žen. Pod hučícími sušicími helmami trávily celé hodiny, v oblacích štiplavého čpavku četly časopis Vlasta a odcházely s bohatou trvalou ondulací, kterou nosila doslova celá republika.
Každé větší město i venkovské středisko mělo svou provozovnu podniku Kadeřnictví nebo Komunálních služeb. Už ve dveřích uvítal příchozí nezaměnitelný pach čpavkové chemie smíchaný s vůní laku na vlasy a horkého vzduchu z elektrických sušáků. Zatímco pánská část salonu voněla po mýdle na holení a břitvách, v dámském oddělení vládla suverénní královna socialistické krásy, chemická trvalá ondulace.
Každodenní provoz těchto salonů i proměny řemesla zachycují autentické vzpomínky pamětníků, které shromažďuje projekt
Paměť národa. Síť provozoven podléhala centrálnímu plánování podle dobového předpisu, kterým byl zákon o národních výborech, a dostupnost služeb pro obyvatele pravidelně sledoval také Český statistický úřad. Zápach preparace a natáčení na gumičky
Získat dokonalý objem znamenalo projít náročnou procedurou. Kadeřnice nejprve vlasy umyla a na mokré prameny začala trpělivě navíjet desítky drobných dřevěných nebo plastových natáček zajištěných gumičkou. Každý koneček se pečlivě balil do kousku krepového papíru, aby se vlasy nezlomily.
Chemická preparace a precizní natáčení pramenů na drobné natáčky vyžadovaly zručnost i trpělivost.
Následovala aplikace štiplavého roztoku studené vlny, který pronikavě čpěl po sirovodíku a čpavku. Kolem krku dostala zákaznice stočený pruh vaty nebo peřenku, aby chemikálie nestékala na kůži. Pokožka hlavy často nepříjemně pálila, ale pro krásný výsledek se muselo leccos vytrpět.
Hučící helmy jako centrum sousedských drbů
Po důkladném opláchnutí a neutralizaci přišla na řadu nejdůležitější fáze celého procesu. Zákaznice usedla do křesla pod obří elektrickou sušicí helmu z kovu a bakelitu, která připomínala rekvizitu ze sci-fi filmu. V řadě vedle sebe sedělo i šest žen s hlavami zakrytými síťkou a teplý vzduch z ventilátorů spolehlivě přehlušil okolní svět.
Trvalá jako květák, vzadu deka. Československé účesy revoluce neostříhala
Pod helmou se trávily desítky minut, což vytvářelo ideální prostor pro společenský život. Ženy listovaly potrhanými výtisky časopisů Vlasta, Květy či Praktická žena, sdílely recepty na zavařování a probíraly, co kde zrovna přivezli do masny. Jak připomíná
historie československých účesů, trvalá vydržela měsíce a představovala nejpraktičtější možnou úpravu. Pevné státní ceníky a podpultová vlasová kosmetika
Ceny služeb byly pevně stanovené a pro každého dostupné. Běžné mytí a foukaná vyšly na několik korun, kompletní trvalá ondulace stála kolem třiceti až padesáti korun československých. Kdo však chtěl něco navíc, musel mít u své kadeřnice dobré vztahy.
Provozovny národního podniku Kadeřnictví představovaly oblíbené centrum společenského dění i výměny zpráv.
Lepší západní barvy na vlasy Schwarzkopf nebo Wella se schovávaly pod pultem pro vybrané stálé klientky výměnou za čokoládu, kávu nebo jiné nedostatkové zboží. Běžné zákaznice se musely spokojit s tuzemskou produkcí národních podniků Astrid, Spolana či Vřídlo Karlovy Vary.
Holičství pro pány s vůní kolínské vody Pitralon
V sousední místnosti panovala zcela odlišná atmosféra. Pánské holičství bylo vyhrazeno pro rychlé ostříhání strojkem a klasické holení břitvou. Mistr holič namydlil tvář štětkou s mýdlem Barbus, obtáhl břitvu na koženém řemenu a hbitými tahy zbavil zákazníka vousů.
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Závěrečné plácnutí kolínské vody Pitralon nebo Diplomat na oholenou tvář provázelo ostré štípnutí a typická vůně, která patřila k socialistickému muži stejně samozřejmě jako montérky. Podobně specifické podmínky provázely i
ženskou kosmetickou péči a holení za socialismu.
Socialistická kadeřnictví byla víc než jen místem pro úpravu zevnějšku. Byla oázou odpočinku, únikem od každodenního shonu u plotny a svědkem doby, kdy stejný zvlněný účes hrdě nosily televizní hlasatelky, dělnice v textilních továrnách i venkovské babičky.
Zdroje fotografií Zákaznice pod sušicí helmou v dobovém kadeřnictví: Fortepan / Urban Tamas / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Kadeřnice natáčí vlasy na natáčky v salonu: Fortepan / Urban Tamas / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Interiér kadeřnického salonu se zrcadly a křesly: Fortepan / Urban Tamas / Wikimedia CC BY-SA 3.0