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Trvalou nosila skoro každá žena a kadeřnictví vonělo čpavkem. Tak se pečovalo o krásu za socialismu

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Návštěva provozovny národního podniku Kadeřnictví patřila k pravidelným rituálům československých žen. Pod hučícími sušicími helmami trávily celé hodiny, v oblacích štiplavého čpavku četly časopis Vlasta a odcházely s bohatou trvalou ondulací, kterou nosila doslova celá republika.
Žena sedící pod velkou sušicí helmou na křesle v retro kadeřnictví v sedmdesátých letech

Žena sedící pod velkou sušicí helmou na křesle v retro kadeřnictví v sedmdesátých letech

Zdroj: Fortepan / Urban Tamas / Wikimedia CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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