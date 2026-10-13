Trvalky sestřižené na podzim přezimují hůř než ty ponechané. Většina zahrádkářů ale v říjnu sahá po nůžkách úplně zbytečně

Babí léto končí, záhony hnědnou a ruka sama sahá po zahradních nůžkách. Podzimní úklid patří k zahradnickému rituálu stejně neodmyslitelně jako hrabání listí. U zdravých trvalek ale přináší víc škody než užitku. Odborníci z britské Královské zahradnické společnosti (Royal Horticultural Society, RHS) i z amerických univerzitních poraden se shodují, že odumřelá nadzemní část rostlinám přes zimu slouží jako izolace, mechanická ochrana a lapač dalšího listí. Kdo ji v říjnu odstraní, nechá kořenový krček napospas mrazu, větru a vlhku. Výjimku tvoří rostliny, které během sezony zbělely pod moučným povlakem padlí. U nich podzimní zásah smysl má. Rozhodovat by tedy měl stav konkrétního trsu a mikroklima záhonu, nikoli zvyk „uklidit všechno najednou“.
Proč sestřižené trvalky přezimují hůř: zimní peřina ze suchých stonků
Mechanismus je prostý. Zaschlé stonky, listy a květenství vytvářejí nad korunou vzdušnou vrstvu, která tlumí přímý nápor mrazu a větru. Podle poradenské služby Iowa State University navíc zachytávají spadané listí. Ochranná přikrývka tak během podzimu sama houstne. Když napadne sníh, drží se mezi stonky lépe než na holé zemi a přidává další izolaci.
Poradenská služba University of Maryland upozorňuje, že podzimní úklid odebírá ochranu, kterou ohnuté a přepadlé stonky poskytují přízemním listům a korunám. Právě tam rostlina ukrývá pupeny, ze kterých na jaře vyraší.
Pro české zahrady je tenhle argument obzvlášť silný. Holomrazy, tedy mrazivé noci bez sněhové pokrývky, u nás nejsou vzácností. Pěstitelský web Kvetoucí zahrada výslovně uvádí, že v takových podmínkách řada trvalek ponechanou nadzemní část ocení, protože je lépe chrání před vymrznutím.
Ještě důležitější je to u choulostivějších druhů s dřevnatějšími stonky. Typickým příkladem jsou dračíky (penstemony).
RHS doporučuje nechat jejich staré stonky na místě až do odeznění mrazů, tedy zpravidla do dubna či května, protože korunu přímo kryjí. Podobně je to i s okrasnými travami: časopis Naše krásná zahrada radí s jejich řezem počkat do února, protože stébla chrání kořeny před vlhkem.
Nastojato ponechaný záhon má i další přednosti:
Potrava pro ptáky. Semeníky třapatek, rudbekií, sadců nebo zavinutek zásobují v zimě stehlíky i sýkory. Úkryt pro hmyz. V dutých a dřeňových stoncích přezimují samotářské včely a další užiteční živočichové. Zimní struktura. Ojíněná květenství dodávají zahradě kresbu i v lednu, kdy jinak zeje prázdnotou.
Podle nás je to nejjednodušší zahradnická práce roku. Stačí nedělat nic.
První mrazy v Česku: kdy dorazí na váš záhon v říjnu 2026
Proč zrovna říjen? Protože tehdy rostliny přecházejí do klidu a mráz začíná klepat na dveře.
Měsíční výhled ČHMÚ pro období od 5. října do 1. listopadu 2026 počítá s teplotně průměrnými až nadprůměrnými prvními dvěma týdny a průměrnými zbylými dvěma. Průměrná noční minima mají klesat zhruba ze 7 °C v týdnu od 5. do 11. října ke 4 °C ve zbytku měsíce.
Meteorologové ovšem připomínají, že jde o pravděpodobnostní výhled pro republiku jako celek. Místní rozdíly nezachytí. A ty bývají značné.
Dlouhodobá data ČHMÚ z Polabí a České tabule ukazují, jak pestrý je nástup prvních mrazíků:
Oblast / typ mrazu Průměrný nástup Slabé mrazy, chladnější sever České tabule 7. až 12. října Slabé mrazy, většina České tabule 12. až 17. října Slabé mrazy, nejteplejší pásy podél středního Labe třetí dekáda října Mírné mrazy (−1,2 až −2,2 °C) 27. října až 6. listopadu Silné podzimní mrazy kolem 1. listopadu
V horách přichází zima dřív. Agentura ochrany přírody a krajiny uvádí pro Orlické hory, že v nižších polohách nastupují mrazy kolem poloviny října, ve vyšších partiích bývají časté už koncem září.
Pro zahrádkáře z toho plyne jasná lekce. Kdo v říjnu sestřihne trvalky do země, odhalí koruny přesně v okamžiku, kdy se první mrazivé noci teprve rozjíždějí. V mrazové kotlině nebo na otevřeném svahu je riziko vyšší než u zdi rodinného domu ve městě. Proto podle nás mají nůžky poslouchat spíš teploměr na vlastním pozemku než kalendář.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Padlí: jediný důvod, proč nůžky vytáhnout hned
Bílý moučný povlak na listech a stoncích zná většina pěstitelů. Padlí patří k nejrozšířenějším chorobám bylinných okrasných rostlin. Mezi oblíbené hostitele podle poradny Wisconsin Horticulture patří plamenky, zavinutky nebo cínie.
U takových trsů se logika obrací. Houba přežívá v rostlinných zbytcích a napadený materiál se na jaře stává zdrojem nákazy. Poradenská služba University of Illinois popisuje stonky a listy s padlím jako pokryté sporami, které jen vyčkávají na příhodné podmínky v příští sezoně. Ponechaná zimní peřina by v tomhle případě fungovala jako inkubátor.
Postup je proto opačný než u zdravých rostlin:
Řez nad korunou. Marylandská poradna doporučuje zkrátit napadené rostliny zhruba 5 cm nad korunou. Oddělení od zdravé hmoty. Choré listy a stonky nepatří na hromadu se zbytkem odpadu ze zahrady. Mimo běžný kompost. Domácí studený kompost spory spolehlivě nezničí. Napadený materiál patří do hnědé popelnice na bioodpad nebo do směsného odpadu. Kompostovat ho lze jen tam, kde teplota prokazatelně vystoupá nad 55 °C po tři dny za sebou.
Prevence přitom začíná už v létě. Husté porosty, ve kterých stojí vlhký vzduch, padlí přímo vyhledává. Marylandská poradna radí trsy včas probírat a wisconsinská doporučuje větší rozestupy při výsadbě. Kdo napadeným druhům dopřeje vzdušnější místo, bude mít příští říjen méně práce.
Jarní střih trvalek: kdy začít a jak nízko řezat
Úklid tedy nemizí, jen se přesouvá. Podle RHS většina pěstitelů začíná s řezem od března, ještě než nové výhony výrazně povyrostou. Staré stonky se odstraňují těsně u koruny nebo nad přízemními pupeny. U druhů, které raší výhradně od země, stačí ponechat pahýly vysoké několik centimetrů.
Jarní termín má jediné úskalí a vyžaduje opatrnost. Mladé výhony bývají v březnu křehké a snadno se poškodí. Doporučujeme stříhat po jednotlivých stoncích, nikoli plošně jako trávník.
Marylandská poradna nabízí i variantu šetrnější k přírodě. U zdravých rostlin lze část dutých či dřeňových stonků ponechat ve výšce zhruba 20 až 60 cm. Samotářské včely je v následující sezoně využijí jako hnízdiště a nové olistění pahýly během pár týdnů zakryje.
Choulostivější druhy, například zmíněné dračíky, vydrží se staršími stonky až do dubna či května, kdy už pozdní mrazíky nehrozí.
Co dělat na záhonu v říjnu místo stříhání
Kdo nedokáže nechat zahradu na podzim bez péče, nemusí sedět se založenýma rukama. RHS výslovně připouští selektivní přístup: odstranit pouze rozkládající se nebo chorobný materiál a dekorativní suché stonky ponechat do časného jara.
Rozumný říjnový plán může vypadat takto:
Projít záhon trs po trsu a hledat bělavý povlak, skvrny či hnilobu. Napadené rostliny zkrátit a jejich zbytky odvézt. Vytrhat vytrvalé plevele, dokud je půda měkká. Zdravé trvalky ponechat i se semeníky. Po příchodu mrazů přidat mulč, zhruba 2,5cm vrstvu listí nebo organického materiálu kolem rostlin.
Pozor na poslední krok. Marylandská poradna varuje, že mulč nasypaný přímo na koruny podporuje hnilobu a rostliny pak koření do mulče místo do půdy. Kryt patří kolem trsu, nikoli na jeho střed.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková