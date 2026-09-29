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Trump zavolal Gaethjemu během zápasu. Šampion kvůli hovoru málem minul tvrdé KO

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Justin Gaethje měl na UFC 331 sledovat možného dalšího soupeře. Místo části prvního kola ale řešil telefonát s prezidentem Donaldem Trumpem, který mu zavolal přímo během zápasu Tsarukyan–Ruffy.
Trump zavolal Gaethjemu během zápasu. Šampion kvůli hovoru málem minul tvrdé KO

Trump zavolal Gaethjemu během zápasu. Šampion kvůli hovoru málem minul tvrdé KO

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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