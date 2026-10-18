Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Trump zavolal a FIFA poslechla. Spornou výjimku, kvůli které se všichni zlobí, má vyřešit změna pravidel

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
„Zavolal jsem mu,“ přiznal bez okolků americký prezident Donald Trump. Telefonát Giannimu Infantinovi pomohl útočníkovi Folarinu Balogunovi nastoupit v osmifinále mistrovství světa, přestože měl po červené kartě stát mimo hřiště. FIFA teď chystá změnu pravidel a její šéf čelí nejtvrdší kritice za dlouhé roky.
Trump zavolal a FIFA poslechla. Spornou výjimku, kvůli které se všichni zlobí, má vyřešit změna pravidel

Trump zavolal a FIFA poslechla. Spornou výjimku, kvůli které se všichni zlobí, má vyřešit změna pravidel

Zdroj: profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:02

Reklama
Další články z SportWin
Djokovič po letech zatoužil po Turíně. Jeho plán má ale jednu velkou slabinu
Djokovič po letech zatoužil po Turíně. Jeho plán má ale jednu velkou slabinu
Roy Keane: Z Manchesteru United je cirkus. Martínez se má podívat do zrcadla
Roy Keane: Z Manchesteru United je cirkus. Martínez se má podívat do zrcadla

„Než začnete trousit podobné komentáře, měli byste se nejdřív podívat sami na sebe do zrcadla,“ vzkázal...

Sparťan Krčmář nastavil Slavii zrcadlo. Jedno video stačilo k derby přestřelce mimo hřiště
Sparťan Krčmář nastavil Slavii zrcadlo. Jedno video stačilo k derby přestřelce mimo hřiště

„Karma je zdarma,“ napsal biatlonista Michal Krčmář pod video, ve kterém spojil Mosesův nešťastný vlastní...

Križo smetl v Praze celou konkurenci. Rozhodčí ho dali na první místo ve všech kolech
Križo smetl v Praze celou konkurenci. Rozhodčí ho dali na první místo ve všech kolech

Před dvěma týdny stál v Las Vegas mezi nejlepšími kulturisty planety. V Praze už nikoho nad sebou neměl....

Kotlárové zvažují odstoupení ze zápasu s Muradovem. Nelíbí se jim souboj jeden na jednoho
Kotlárové zvažují odstoupení ze zápasu s Muradovem. Nelíbí se jim souboj jeden na jednoho

Měsíce slibovali, že Makhmuda Muradova převálcují jako autobus. Dva týdny před premiérou G MMA je ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.